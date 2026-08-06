Vergi denetiminde yeni dönem: Ceza yerine düzeltme
Değerli okurlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından vergi inceleme süreçlerini hızlandırmak ve elektronik denetim altyapısını güçlendirmek amacıyla "İncelemeye Hazırlık Dosyası (VDK-İHD)" uygulaması devreye alınıyor.
Konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından 2 Ağustos tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada; söz konusu uygulama ile gönüllü uyumu artırmak, süreçleri daha kolay, hızlı ve öngörülebilir hale getirmenin amaçlandığı, mükelleflerin vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebileceği ve beyannamelerini düzeltme imkânına sahip olacağı belirtilmiştir.
Söz konusu uygulama ile mükellefler tarafından hazırlanan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda standart formatlarda Vergi Denetim Kuruluna iletilecek. İncelemeye başlamadan ve dosya müfettişe gitmeden önce elektronik ortamda alınan bilgiler yapay zeka tarafından taranacak ve mükellefin düzeltme beyannamesi vermesine olanak tanınacak. Böylelikle Vergi Müfettişi inceleme yapmadan önce yapay zekâ verileri analiz ederek riskli mükellefin beyannamelerini düzeltmeleri sağlanacak.
İncelemeye hazırlık dosyası devreye alınıyor
Vergi incelemesinde önemli aşamalardan biri, inceleme başlamadan önce gerekli veri ve belgelerin eksiksiz ve standart bir şekilde temin edilmesidir. Bu aşamadaki eksiklikler, denetim süresinin uzamasına ve analiz süreçlerinin verimsizleşmesine neden olabilmektedir.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, denetim süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla İncelemeye Hazırlık Dosyası uygulamasını devreye alıyor. Söz konusu uygulamayla elektronik vergi inceleme altyapısının güçlendirilmesi ve mükelleflere inceleme başlamadan önce düzeltme yapma imkânı veriyor.
Uygulama;
-İnceleme öncesinde mükelleflerden talep edilecek bilgi ve belgeleri standartlaştırmakta,
-Denetim konularına göre farklılaşan veri setlerini önceden tanımlamakta,
-Mükelleflerin bu verileri hazır ve erişilebilir halde bulundurmasını sağlamaktadır.
Denetim süreci öngörülebilir hale geliyor
Vergi denetiminde veri temini ve hazırlık süreçlerini standartlaştıran İncelemeye Hazırlık Dosyası uygulaması; OECD tarafından geliştirilen, Türk vergi denetim sisteminin ihtiyaçlarına göre uyarlanan yeni nesil elektronik incelemeye hazırlık modeli olma özelliği taşıyor. Sistem ile, denetim öncesi veri hazırlık sürecinin sistematik hale gelmesi, veri standardizasyonu sağlanması, ve mükellefler açısından denetim sürecinin daha öngörülebilir hale gelmesi amaçlanıyor.
Müfettiş incelemeden düzeltme beyannamesi verilebilecek
İncelemeye Hazırlık Dosyası uygulaması bir yandan mükelleflerden talep edilecek bilgi ve belgeleri standartlaştırmakla birlikte, diğer yandan inceleme görevi oluşturulmadan ve dosyanın vergi müfettişine gitmeden önce mükelleflerin vergisel risklerini görmesini sağlayacak. Bu aşamada inceleme konusuna ilişkin olarak “Kanuni Süresinden Sonra” verilecek olan düzeltme beyannamesi ile vergisel riskler ortadan kalkacak. Böylelikle “Yapay Zekâ İncelemesi” ile tespit edilen ve incelemeye hazırlık aşamasında giderilen riskler için vergi inceleme görevi oluşturulmamış olacak.
Mükellefler dijitalleşmeye ayak uydurmak zorunda
Dijital çağda hem ticaret hem de vergisel işlemler ve vergi denetim süreçleri geleneksel yöntemlerin yerini dijital süreçlere bırakıyor. Bu noktada işletmelerin muhasebe ve denetim altyapılarını dijital süreçlere uygun olarak entegre etmeleri önemli hale gelmektedir.
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