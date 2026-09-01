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Vergi idaresi banka hesabınıza ne kadar bakabilir? AİHM’nin Ferrieri ve Bonassisa v. İtalya kararı

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Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR

Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR

funda.yavaslar@dunya.com
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Vergi idaresi­nin en önem­li bilgi kaynakla­rından biri banka­lardır. Türkiye’de de idare, banka­lardan hem so­mut talep üzerine (VUK md. 148), hem de vergilen­dirmeye ilişkin olaylarla ilgili ola­rak devamlı (VUK md. 149) bilgi almaktadır.

Banka verileri yalnızca vergi incelemelerinde de­ğil; risk analizinde de kulla­nılır. Nitekim, Vergi Dene­tim Kurulu’nun 2025 Faa­liyet Raporu’nda, tüm gelir ve kurumlar vergisi mükel­lefleri ile 18 yaşından büyük faal mükellefiyeti bulunma­yan gerçek kişilerin banka hesaplarının analiz edildi­ği; ticari nitelikte olduğu de­ğerlendirilen tutarların be­yanlarla karşılaştırıldığı ve riskli işlemlerin izaha davet veya vergi incelemesine ko­nu edildiği belirtilmektedir.

Bu nedenle, Avrupa İn­san Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 11 Mayıs 2026’da kesinleşen Ferrieri ve Bo­nassisa v. İtalya kararı Tür­kiye bakımından da çok de­ğerlidir. İhlalin olduğuna hükmettiği bu içtihadında AİHM, vergi idaresinin ban­ka verilerine erişim yetkisi­nin asgari standartlarını or­taya koymuştur.

Banka verisi de özel hayatın parçasıdır

Somut olayda İtalyan Vergi İdaresi, iki mükellefin banka verilerine, banka hesap bil­gilerine, hesap hareketlerine ve onlarla bağlantılı veya on­lara izafe edilebilen diğer ma­li işlemlere ilişkin bilgilere erişerek, bunları incelemiş­tir. İtalya’da, erişim için vergi idaresi içindeki üst makam­ların izni yeterlidir; önceden hakim veya bağımsız makam kararı aranmamaktadır.

Öncelikle AİHM, banka verilerinin kişisel veri ol­duğunu ve bunlara erişimin AİHS md. 8 anlamında özel hayata müdahale oluşturdu­ğunu belirtmiştir. Bununla birlikte, vergi yükümlülük­lerine uyumun denetlenme­si amacıyla banka verilerine erişilmesi meşrudur. İtalyan Vergi İdaresi’nin banka ve­rilerine erişim yetkisi de ya­sa değerinde düzenlemeler­le, “banka verilerine erişimi vergi yükümlülüklerinin de­netlenmesi amacıyla” sağ­lanmıştır.

Hukukun kalitesi şartı karşılanmamıştır: Yetkinin sınırları belli değildir!

Ancak, AİHM, “hukukun kalitesi” şartının karşılan­madığı sonucuna ulaşmış­tır. Çünkü, ilgili düzenleme­ler vergi idaresinin hangi du­rumda, hangi mükellefin ve hangi kapsamda banka veri­sine erişebileceğini yeterin­ce belirlememektedir. Böy­lece idare, hem bu yola baş­vurup başvurmama hem de istenecek bilginin kapsamı­nı belirleme konusunda sı­nırlandırılmamış bir takdir alanına sahip olmaktadır.

AİHM, vergi alanında ka­nuni düzenlemelerin daha genel tutulabileceği ve bu genel çerçevenin alt düzen­lemeler veya içtihatla so­mutlaştırılabileceği düşün­cesindedir. Nitekim, İtalyan Vergi İdaresinin genelgele­rinde “sahte fatura, güvenil­mez kayıtlar, beyan edilen gelir ile mali kapasite arasın­daki belirgin uyumsuzluk” gibi daha somut ölçütler bu­lunmaktadır. Ancak, idare bu ölçütlere uymakla gerçekten bağlı olmalı ve somut erişim kararını gerekçelendirmeli­dir. Buna karşılık, İtalya’da erişim izninin gerekçeli ol­ması zorunlu olmadığındani genelgelerdeki kriterler, ida­renin takdirini fiilen sınır­landırmaya yetmemektedir.

Önceden hakim izni şart değil; etkili denetim şart

AİHM, vergi denetiminin etkinliği ve tedbirin amacı­nın tehlikeye düşmemesi gibi nedenlerin, banka verilerine erişimin önceden hakim veya bağımsız makam denetimi­ne tabi tutulmamasını haklı kılabileceğini kabul etmiştir. Ancak, böyle bir ön denetim yoksa, keyfiliğe karşı başka etkili güvencelerin ve özellik­le sonradan etkili bir yargısal veya bağımsız denetimin bu­lunması gerekir.

Buna karşılık, İtalya’da banka verisine erişim işlemi tek başına vergi mahkeme­sinde dava konusu edileme­mekte; vergi yargısı ancak sonradan bir tarhiyat yapı­lırsa devreye girmektedir. AİHM, hiç tarhiyat yapılma­yabileceğini veya yıllar son­ra yapılabileceği dikkate ala­rak, bunu etkili bir hukuk yo­lu olarak kabul etmemiştir.

Sonuç: Sadece yasal yetki yeterli değil!

AİHM, tespit ettiği soru­nun sistemik nitelikte oldu­ğunu belirterek İtalya’nın mevzuat ve uygulamasını ka­rarla uyumlu hale getirecek genel önlemleri alması gerek­tiğini belirtmiştir. Buna gö­re, banka verilerine erişimin hangi durumlarda ve hangi koşullarla mümkün olduğu açıkça düzenlenmeli; idare bu koşullara uymak ve erişim kararını gerekçelendirmek­le yükümlü tutulmalı; ayrıca etkili yargısal veya bağımsız denetim sağlanmalıdır.

Kararın Türkiye bakı­mından önemi de burada­dır. VUK md. 148 ve 149 ver­gi idaresine geniş bilgi al­ma yetkileri vermekte; vergi incelemesinin konu ve dö­nemle sınırlandırılmasına ilişkin genel kurallar da bu­lunmaktadır. Ancak, banka verilerine erişim bakımın­dan, Ferrieri kararında ara­nan türden; hangi mükel­lefin hesabına hangi somut risk veya emareye dayanıla­rak, hangi dönem ve hangi kapsamla sınırlı olarak eri­şilebileceğini özel olarak be­lirleyen, idareyi bu ölçütlerle bağlayan ve erişim kararının gerekçelendirilmesini zo­runlu kılan açık bir norma­tif çerçeve bulunmamakta­dır. Ayrıca, mükellefin banka verilerine erişildiğinden ha­berdar edilmesini ve erişim tedbirinin kendisini doğru­dan ve zamanında etkili bir yargısal veya bağımsız dene­time götürebilmesini sağla­yan özel bir mekanizma da öngörülmemiştir.

“Vergi denetimi yapıyoruz” demek, banka hesabının kapı­sını sınırsız biçimde açmaz.

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