Vergi idaresi banka hesabınıza ne kadar bakabilir? AİHM’nin Ferrieri ve Bonassisa v. İtalya kararı
Vergi idaresinin en önemli bilgi kaynaklarından biri bankalardır. Türkiye’de de idare, bankalardan hem somut talep üzerine (VUK md. 148), hem de vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak devamlı (VUK md. 149) bilgi almaktadır.
Banka verileri yalnızca vergi incelemelerinde değil; risk analizinde de kullanılır. Nitekim, Vergi Denetim Kurulu’nun 2025 Faaliyet Raporu’nda, tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile 18 yaşından büyük faal mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin banka hesaplarının analiz edildiği; ticari nitelikte olduğu değerlendirilen tutarların beyanlarla karşılaştırıldığı ve riskli işlemlerin izaha davet veya vergi incelemesine konu edildiği belirtilmektedir.
Bu nedenle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 11 Mayıs 2026’da kesinleşen Ferrieri ve Bonassisa v. İtalya kararı Türkiye bakımından da çok değerlidir. İhlalin olduğuna hükmettiği bu içtihadında AİHM, vergi idaresinin banka verilerine erişim yetkisinin asgari standartlarını ortaya koymuştur.
Banka verisi de özel hayatın parçasıdır
Somut olayda İtalyan Vergi İdaresi, iki mükellefin banka verilerine, banka hesap bilgilerine, hesap hareketlerine ve onlarla bağlantılı veya onlara izafe edilebilen diğer mali işlemlere ilişkin bilgilere erişerek, bunları incelemiştir. İtalya’da, erişim için vergi idaresi içindeki üst makamların izni yeterlidir; önceden hakim veya bağımsız makam kararı aranmamaktadır.
Öncelikle AİHM, banka verilerinin kişisel veri olduğunu ve bunlara erişimin AİHS md. 8 anlamında özel hayata müdahale oluşturduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte, vergi yükümlülüklerine uyumun denetlenmesi amacıyla banka verilerine erişilmesi meşrudur. İtalyan Vergi İdaresi’nin banka verilerine erişim yetkisi de yasa değerinde düzenlemelerle, “banka verilerine erişimi vergi yükümlülüklerinin denetlenmesi amacıyla” sağlanmıştır.
Hukukun kalitesi şartı karşılanmamıştır: Yetkinin sınırları belli değildir!
Ancak, AİHM, “hukukun kalitesi” şartının karşılanmadığı sonucuna ulaşmıştır. Çünkü, ilgili düzenlemeler vergi idaresinin hangi durumda, hangi mükellefin ve hangi kapsamda banka verisine erişebileceğini yeterince belirlememektedir. Böylece idare, hem bu yola başvurup başvurmama hem de istenecek bilginin kapsamını belirleme konusunda sınırlandırılmamış bir takdir alanına sahip olmaktadır.
AİHM, vergi alanında kanuni düzenlemelerin daha genel tutulabileceği ve bu genel çerçevenin alt düzenlemeler veya içtihatla somutlaştırılabileceği düşüncesindedir. Nitekim, İtalyan Vergi İdaresinin genelgelerinde “sahte fatura, güvenilmez kayıtlar, beyan edilen gelir ile mali kapasite arasındaki belirgin uyumsuzluk” gibi daha somut ölçütler bulunmaktadır. Ancak, idare bu ölçütlere uymakla gerçekten bağlı olmalı ve somut erişim kararını gerekçelendirmelidir. Buna karşılık, İtalya’da erişim izninin gerekçeli olması zorunlu olmadığındani genelgelerdeki kriterler, idarenin takdirini fiilen sınırlandırmaya yetmemektedir.
Önceden hakim izni şart değil; etkili denetim şart
AİHM, vergi denetiminin etkinliği ve tedbirin amacının tehlikeye düşmemesi gibi nedenlerin, banka verilerine erişimin önceden hakim veya bağımsız makam denetimine tabi tutulmamasını haklı kılabileceğini kabul etmiştir. Ancak, böyle bir ön denetim yoksa, keyfiliğe karşı başka etkili güvencelerin ve özellikle sonradan etkili bir yargısal veya bağımsız denetimin bulunması gerekir.
Buna karşılık, İtalya’da banka verisine erişim işlemi tek başına vergi mahkemesinde dava konusu edilememekte; vergi yargısı ancak sonradan bir tarhiyat yapılırsa devreye girmektedir. AİHM, hiç tarhiyat yapılmayabileceğini veya yıllar sonra yapılabileceği dikkate alarak, bunu etkili bir hukuk yolu olarak kabul etmemiştir.
Sonuç: Sadece yasal yetki yeterli değil!
AİHM, tespit ettiği sorunun sistemik nitelikte olduğunu belirterek İtalya’nın mevzuat ve uygulamasını kararla uyumlu hale getirecek genel önlemleri alması gerektiğini belirtmiştir. Buna göre, banka verilerine erişimin hangi durumlarda ve hangi koşullarla mümkün olduğu açıkça düzenlenmeli; idare bu koşullara uymak ve erişim kararını gerekçelendirmekle yükümlü tutulmalı; ayrıca etkili yargısal veya bağımsız denetim sağlanmalıdır.
Kararın Türkiye bakımından önemi de buradadır. VUK md. 148 ve 149 vergi idaresine geniş bilgi alma yetkileri vermekte; vergi incelemesinin konu ve dönemle sınırlandırılmasına ilişkin genel kurallar da bulunmaktadır. Ancak, banka verilerine erişim bakımından, Ferrieri kararında aranan türden; hangi mükellefin hesabına hangi somut risk veya emareye dayanılarak, hangi dönem ve hangi kapsamla sınırlı olarak erişilebileceğini özel olarak belirleyen, idareyi bu ölçütlerle bağlayan ve erişim kararının gerekçelendirilmesini zorunlu kılan açık bir normatif çerçeve bulunmamaktadır. Ayrıca, mükellefin banka verilerine erişildiğinden haberdar edilmesini ve erişim tedbirinin kendisini doğrudan ve zamanında etkili bir yargısal veya bağımsız denetime götürebilmesini sağlayan özel bir mekanizma da öngörülmemiştir.
“Vergi denetimi yapıyoruz” demek, banka hesabının kapısını sınırsız biçimde açmaz.
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