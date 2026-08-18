Vergi incelemesi başlamadıysa, bu hangi hukuki süreç?
4 Ağustos 2026 tarihli bu köşedeki yazımda İncelemeye Hazırlık Dosyası’nı (İHD) ele almış; inceleme başlamadan veri analizi sonucunda mükellefin düzeltmeye yöneltilmesinin, VUK’ta yer almayan yeni bir “incelemeye hazırlık” safhası ve fiilen uzlaşmaya benzer bir alan yaratıp yaratmadığını sorgulamıştım. Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) aynı tarihte yaptığı açıklama ve yayımladığı Rehber bu soruları ortadan kaldırmamış; aksine tartışmayı daha somutlaştırmıştır.
VDK Rehberi iki model öngörmektedir: inceleme öncesi hazırlık modeli ve inceleme süreci modeli. İkincisi, zaten incelemeye alınmış mükellefler bakımından geçerli olup, VUK’un incelemeye ilişkin hükümleri içinde değerlendirilmelidir.
İnceleme öncesi modelde ise henüz vergi inceleme görevi oluşturulmamıştır. Sunulan bilgi ve belgeler ile yapılan düzeltmeler sonucunda vergisel risklerin ortadan kalktığı teyit edilir ve suç teşkil eden bir unsur bulunmazsa, süreç vergi inceleme görevi oluşturulmadan sonuçlandırılabilmektedir. Bu yazının konusu bu modeldir.
İnceleme öncesi hazırlık dosyasının hukuki niteliği
VDK, İHD’yi “vergi incelemesinin hazırlık safhasını sistematik hale getiren bir model”, “denetim sürecini başlatan veri temini aşaması”, “SAF-T yaklaşımının Türkiye uygulaması”, “veri toplama sistemi” ve “denetimin veri hazırlık katmanı” olarak nitelendirmekte ve İncelemeye Hazırlık Yazısı’nın “bilgi isteme yazısı” olduğunu belirtmektedir. Bu yetkinin temel hukuki dayanağı VUK md.148’dir.
SAF-T, muhasebe verilerinin standart ve elektronik bir yapıda denetime hazır hale getirilmesini sağlayan bir veri standardıdır. Ancak onun hangi denetim prosedürü içinde, hangi yetkilerle ve hangi hukuki sonuçlarla kullanılacağı ayrı bir usul hukuku meselesidir. Nitekim, VDK’nın atıfta bulunduğu yabancı uygulamalarda standart verinin sunulması ve bu verinin kullanıldığı denetim süreci iç hukukta normatif bir zemine bağlanmaktadır.
Bu bağlamda, VDK’nın “bilgi isteme yetkisi”ne dayanması tek başına yeterli değildir. Çünkü, Anayasa Mahkemesi içtihatlarına göre kişisel verilerin işlenmesi bakımından anayasal kanunilik, yalnızca bir yetki hükmünün varlığını değil, müdahalenin kapsamının, koşullarının ve güvencelerinin de belirli ve öngörülebilir olmasını gerektirmektedir. İHD’de mükellefler belirli risk ve ölçütlere göre seçilmekte, kapsamlı ve standartlaştırılmış veriler toplanıp analiz edilmekte, düzeltmeler değerlendirilmekte ve inceleme görevi oluşturulup oluşturulmayacağı belirlenmektedir. Ancak, VUK md.148, bu sürece özgü usuli güvenceleri ve hukuki sonuçları düzenlememektedir.
Mükellef hakları ve usuli güvence eksikliği
Vergi denetiminde müdahalenin kapsamı ve yoğunluğu arttıkça, mükellefe tanınan usuli güvencelerin de güçlenmesi gerekir. Nitekim, vergi incelemesi ve arama bakımından mükellef hakları ve usuli güvenceler görece ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.
Buna karşılık, Türk Vergi Hukuku’nda idarenin bilgi isteme yetkisi bakımından aynı ölçüde gelişmiş bir usul rejimi bulunmamaktadır. İnceleme öncesi İHD bu boşluğu görünür hale getirmektedir. Çünkü, kapsamlı veriler henüz inceleme başlamadan toplanmakta, analiz edilmekte ve daha sonraki incelemede kullanılabilmektedir. Dolayısıyla, incelemeye özgü hak ve usuli güvenceler devreye girmeden, ileride delil niteliği taşıyabilecek bilgiler elde edilmektedir.
Bilgiye bağlanan hukuki sonuçların yasal temeli
VUK md.148 bilgi verme yükümlülüğünü düzenlemekte, ancak İHD kapsamında verilen bilgi ve yapılan düzeltmelere bağlanan hukuki sonuçları düzenlememektedir. Buna karşılık Rehber’de, sunulan bilgi ve belgeler ile yapılan düzeltmeler sonucunda inceleme görevinin hiç oluşturulmayabileceği, İHD konusu bakımından pişmanlık hükümlerinden yararlanılamayacağı ve verilen bilgi ve belgelerin sonraki incelemede ispat vasıtası olarak kullanılabileceği belirtilmektedir.
Bu noktada izaha davet önemli bir karşılaştırma ölçütüdür. VUK md.370, inceleme öncesinde bir “ön tespit” üzerinden mükellefle temas kurulması halinde süreci, süreyi, düzeltme ve ceza sonuçlarını ve pişmanlıkla ilişkisini özel olarak düzenlemektedir. İHD’de başlangıç noktası daha erken bir “risk” olabilir. Ancak bu fark, İHD kapsamında verilen bilgi ve yapılan düzeltmelere bağlanan sonuçların kanuni temelinin ayrıca gösterilmesi gereğini ortadan kaldırmaz. Özellikle henüz vergi inceleme görevi oluşturulmamışken, İHD konusu bakımından pişmanlık hükümlerinden yararlanılamamasının hangi yasal temele dayandırıldığı açıklığa kavuşturulmalıdır.
Sonuç
İnceleme öncesi hazırlık dosyasının kapsamı ve doğurduğu sonuçlar, bu modelin yalnızca VUK md.148’deki genel bilgi isteme yetkisine dayandırılmasının yeterli olup olmadığı sorununu ortaya çıkarmaktadır. Mükellefin hangi risk ve ölçütlerle İHD kapsamına alındığı, bu süreçte hangi hak ve usuli güvencelere sahip olduğu, pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı, İHD’de belirlenen riskin VUK md.370 anlamında “ön tespit”e dönüşmesi halinde hangi usulün izleneceği, kendini suçlamama hakkının kapsamı ve elde edilen bilgilerin sonraki inceleme ve ceza süreçlerinde nasıl kullanılabileceği kanunla açıkça düzenlenmelidir.
Mevcut haliyle İHD, salt bir bilgi isteme veya teknik hazırlık faaliyeti olmanın ötesinde, resmi vergi incelemesi başlamadan mükellefin hukuki durumunu ve sonraki denetim sürecini etkileyen sonuçlar doğuran yeni bir denetim alanı görünümündedir. İncelemeye özgü sonuçlar inceleme başlamadan doğuyorsa, mükellefin güvenceleri de incelemenin başlamasını beklememelidir.
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