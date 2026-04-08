Vergi incelemesi öncesi alınacak tedbirler ve mükellef hakları
Bilindiği gibi vergi denetim kurulu, zaman aşımı süresi olan 5 yıl içerisinde tüm mükellefleri gelir ve giderleri ile beyanlarını sınırlı ve tam inceleme olmak üzere incelemeye almaktadır. Son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan “izaha davet” uygulaması ile mükellef lehine denetim sistemine yeni bir uygulama getirilmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı, İnceleme ve Denetim Birimleri’nin yıllık plan dönemi içerisinde ortaya çıkacak taleplerini değerlendirip, söz konusu planda gerekli değişiklikleri yaparak; teftiş, soruşturma, ihbar, şikâyet ve benzeri nedenlerle yıl içinde ortaya çıkabilecek vergi incelemelerinin yapılmasına dair genel usul ve esasları belirler.
Vergi Denetim Kurulu ve görevleri Vergi İncelemesinin Sebepleri ve Çeşitleri
a)213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak.
b)Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek.
c)Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek.
d)Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgüdümü ve iş birliğini sağlamak.
e)İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak.
f)Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek.
g)Performans Değerlendirme Sistemi oluşturmak ve vergi müfettişlerinin performansını bu sisteme göre değerlendirmek.
h)Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.
i)Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
j)Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve idari soruşturmaları yapmak.
k) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Vergi incelemesinin sebepleri ve çeşitleri
Veri mükelleflerinin incelemeye alınmasının birçok sebebi bulunmaktadır. Mükellefin ihbar edilmiş olması, yükümlünün faaliyet gösterdiği sektörün incelemeye alınması, risk analizi sonucunda vergi kaçırma ihtimalinin yüksek görülmesi, yükümlünün ticari ilişkide bulunduğu işletmesin incelemeye alınması gibi sebeplerle mükellef incelemeye alınır.
Vergi incelemesi en fazla 5 yıl geriye doğru yapılabilir. Vergi incelemesi tam inceleme ve sınırlı inceleme olmak üzere iki şekilde yapılır. Tam incelemede, geçmiş yılların tüm işlemleri incelemeye alınır. Sınırlı vergi incelemesinde ise, yalnızca belir bir dönem için ve konu için inceleme yapılır.
İncelemeye öncesi alınacak tedbirler
Vergi incelemesi süreci hem teknik hem de psikolojik yönetimi gereken hassas bir dönemdir. Müfettişin sorduğu sorulara verilecek cevaplar, incelemenin seyrini doğrudan etkiler. Mali müşavirler ve şirket yöneticileri için en kritik ihtiyaç, incelemelere stratejik bir yol haritası ile yaklaşmaktır. Çünkü doğru strateji ve profesyonel cevaplama disiplini, yalnızca süreci başarıyla tamamlamakla kalmaz; aynı zamanda şirketin piyasadaki ve maliyedeki güvenini pekiştirir.
Müfettişin sorularına verilen yanıtlar tutanağın iskeletini oluşturur. Sorulan soruya doğrudan cevap verin. Gereksiz detaylar, müfettişin yeni soru kapıları açmasına neden olabilir. Mali Müşavirinizle hareket edin. Teknik terimler (reeskont, kanunen kabul edilmeyen gider vb.) içeren sorulara mutlaka profesyonel cevap verin. Her sözlü ifadenizi bir fatura, banka dekontu veya yönetim kurulu kararıyla destekleyin. Belgesi olmayan hiçbir iddiayı savunmayın.
İncelemeye konu yılların 5 yıllık yasal zaman aşımı süresi içinde olup olmadığını, geçmiş yıllarda incele konusuyla ilgili matrah artışından yararlanılıp yararlanmadığı kontrol edin. Örtülü kazanç, transfer fiyatlandırması ve ilişkili kişi işlemlerine dair sözleşme ve emsal araştırmalarınızı güncelleyin. Stoklardaki uyumsuzluk, grup şirketleri arasındaki para transferleri ve bunlara faiz yürütülüp yürütülmediği. Geçmişte kendi adınıza alınmış özelgeler inceleme sırasında en güçlü hukuki kalkanınızdır.
Varsayımlardan kaçının, VUK Maddeleri uyarınca iktisadi icaplara göre...” gibi kanuni referanslar kullan. Müfettişle olan diyaloğunuzda, mesafe ve saygılı davranın. Müfettişin tespitlerinizi hatalı buluyor veya konuya ilişkin tebliğ açıklamalarıyla örtüşmediğini düşünüyorsanız tutanağını imzalamadan önce varsa itirazlarınızı tutanağa geçirin. İmzadan sonra süreci iyi değerlendirin; idari çözüm için “Uzlaşma” mı, yoksa hukuki haklılık için “Vergi Mahkemesi” mi? Kararını iyi vermelisiniz.
Mükellef hakları bildirgesi
Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı olduğu bilinciyle kendisinden hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunları çözmeye olan bağlılığını onaylar.
Bu nedenle idarece;
-Açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet verilmesi,
-Vergi ile ilgili yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde sizlere her türlü kolaylığın sağlanması,
-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde öğrenmek istediğiniz her bilgi için doğru insanlarla temasa geçmeniz konusunda mükellefin bilgilendirilmesi,
-Yapılan işlemlerde ve gerçekleştirilen düzenlemelerde vergi kanunlarının adil, hukuksal, tarafsız ve rekabeti koruyucu bir şekilde uygulanmasını esas alınması.
-Vergi konusundaki gelişmeleri sürekli güncellenen internet sayfasıyla ve basılı yayınlarla mükellefe en kısa zamanda duyurulması,
-Vergi incelemelerinde kanunları doğru, tarafsız ve tutarlı bir şekilde uygulanacağı, İncelemenin her aşamasında mükellefin bilgilendirilmesi,
-Ücretsiz e-posta sistemimize kaydolunması durumunda vergisel gelişmeleri kaynağından ve anında öğrenmiş olunması,
-Şikayetleri gerçek kimlik ve iletişim bilgileriyle iletmeniz halinde, en kısa sürede sonuçlarıyla birlikte dönüleceği,
-Şahsi ve gizli bilgilere saygılı olunacağı. Bu bilgiler, Vergi Usul Kanunu’nun öngördüğü haller dışında açıklanmayacağı ve kullanılmayacağı.
Sonuç; görüldüğü üzere, vergi incelemesi çok önemli ve hassas bir konudur. Esas olan tüm vergi incelemelerinde, mükellef haklarına saygılı olunması, vergi kanunlarının adil, hukuksal, tarafsız ve haksız rekabeti koruyucu bir şekilde uygulanmasının sağlanmasıdır. İnceleme yöntem ve teknikleri de teknolojinin gelişmesiyle birlikte her gün yenilenmekte ve günün koşularına uygun yapılmaya çalışılmaktadır. Normal vergi incelemeleri ve yöntemlerine ilave olarak mükellefin lehine olan ve yeni uygulama olan “izaha davet” sonrası müfettiş ve komisyonun değerlendirmeleri sonrası risk görülmesi halinde incelemeye sevk edilmektedir.
