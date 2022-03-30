Vergi indirimlerini etiketlerde görebilecek miyiz?

Tüketici enflasyonun %50, üreticinin üç haneli olduğu ortamda, KDV indirimleri vatandaşı rahatlatır mı? Evet demeyi çok isterdim ama KDV’nin pek çok üründe %18’den %8’e inmesi, ancak enflasyon oranının tek haneli olduğu zamanlarda işe yarardı, hayat pahalılığına karşı soluk aldırabilirdi.

Bu indirimleri etiketlerde göremeyecek miyiz? Misal bebek bezi 70 lira idi ve KDV’sindeki düşüşten sonra 64 lira oldu. Vergi düşüşünün faydasını görmedik mi? Şüphesiz bir iki haftalığına gördük. Zaten piyasa; denetim tehditleriyle etiketlerini mecburen ayarlamak zorunda kalıyor.

KDV’Yİ SIFIRLASAN NE FAYDA?

Fakat sorun şudur ki bu durum sürdürülebilir değildir, sağlanan vergi vazgeçişleriyle sadece bazı sektörlere avantaj sunulmuştur. O da %10 civarında beklenen mart enflasyonuyla birlikte eriyip gidecektir. Hatırlayın; gıdada KDV %1’e inmiş ve 7 puanlık rahatlama anında buharlaşmıştı.

Misal nisan’da TÜFE %60’a, ÜFE %110’a vardığında indirecek KDV kalmamış olacak. Misal gıdadaki KDV’yi %1 yerine sıfır yapsak, etiketlere faydası olmaz. Misal çocuk bezindeki %8’e inen KDV’yi sıfırlasak, etiket üzerinden verdiğimiz mücadeleyi nasıl sürdüreceğiz?

İKİ SORU İKİ CEVAP

İkinci el otodaki satışlardan oluşan kârdan alınan KDV’nin %18’e çıkarılması ne işe yarar?

Kayıtdışını artırır. Misal 100 bin liralık araçtan 10 bin lira kâr elde eden galerici; artık 1,800 lira vergi ödeyecek. Fakat tecelli, büyük ihtimalle satış fiyatlarını %18 arttırmak olacak ve aracın fiyatı; durduk yerde 118 bin liraya çıkacak. Zira araç sıkıntısı var ve enflasyon zaten; “ne bulursan biran önce al” diyor.

Arsa, arazi teslimlerindeki KDV’nin 18’den 8’e indirilmesi?

Aslında bu inşaat sektörüne hareket gelsin diye yapıldı ve 150 m2’ye kadar %8, aşan kısmına %18 diyerek sosyal konuta yönlendirme amaçlandı. İşe yarar mı? Arsa maliyetinin böylesi yüksek olduğu ortamda fiyatlar inmeyecektir. Enflasyon tırmanırken stoktaki konutu ucuzlatıp elinden çıkarmazlar.

NOT

ALINAN KARARLAR NE KADAR DAYANIYOR?

Ekonomi yönetimi, faiz, vergi, karşılıklar, destekler gibi onlarca konuda karar alıyor. Peki, bu kararların işe yarayıp yaramadığını düşünüyor muyuz? Misal şu KDV indirim kararı, piyasalarda ne kadar süre etkili olur? Söyleyeyim; en fazla 2 hafta. Sonra? Sonrası enflasyon tsunamisinin debisine bağlı…

Misal Merkez’in dövize müdahale kararları? Bundan 7 yıl önce 3 hafta işe yaramıştı. Aralık’taki peş peşe 7 müdahalede döviz üzerindeki etkisi, 3 günden 3 saate kadar inince bundan vazgeçildi.

Kaldı ki enflasyonun savaş alanı; etiketler değil, tarla, fabrika ve üretim alanlarıdır. Etiketi dövdük te ne oldu? Palazlanarak güçlendiler. Şimdi KDV kararı alındı, 15 gün sonra indirdiğiyle kalır Maliye…