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Vergi korumalı akaryakıt

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

Akaryakıt zamları işletmelerde navlun krizine dönüştü. Bazı ürünlerde nakliye, satış fiyatını geçti. Tedarik zincirindeki akaryakıt külfeti çözülmezse mal sevkiyatı pek çok alanda duracak. Bu da zaten enflasyon yüzünden durgunluğa doğru yol alan sektörleri tamamen işlemez hale getirecek.

Bunun önüne geçilebilmesi için devletin, tıpkı kura getirdiği fren gibi akaryakıt için de enflasyon tedbiri almasını şart koşuyor. Rusya-Ukrayna geriliminin tetiklediği petrol rallisi dinene kadar hükümet; vergi korumalı akaryakıt çözümünü sunabilir.

POMPALAR VERGİ DAİRESİ GİBİ

Bizler ürettiğimizi, lastik tekerlek üzerinde ve cari açık üreterek nakletmeyi seçtik, demiryoluna önem vermedik. Öyle ki rayları modernleştirirken dahi yolcuları hızlandırdık fakat malları TCDD’nin ilkel işletme anlayışında yavaş ve özensiz taşımaya terk ettik.

Ancak petrol rallisiyle misal mazot, 22 lirayı dahi aştı. Eğer vergi korumalı akaryakıt uygulanırsa halen litresi 22 lira pompaya yansıyan fiyat, ÖTV ve KDV’lerden devletin vazgeçmesi halinde 10 TL’ye düşecektir. Bu da nakliyede depolara soluk aldıracaktır.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Vergi korumalı akaryakıt (VKA) neden gerekli?

Çünkü petrol fiyatları işletmelerin üzerinde nakliyeyi imkânsız kılacak düzeye çıkardı. Bütçeye getireceği yükün 25 milyar dolar olması hesaplanıyor. Ancak tedarikteki kontak kapama riski çok daha büyük külfet getirecektir ekonomiye…

VKA’dan kimler yararlanmalı?
Bundan yalnızca yerel yönetimlerin toplu taşıma araçları ve işletmelerin kişisel araçlar hariç üretimde kullandıkları vasıtalar yararlanmalı.

NOT

NAKLİYE KAMYONU KONTAKT KAPATAMAZ

Salgın sürecinde elektronik ticaret ön plana çıktı. Ekonomideki kapanmalar, lojistiğin önemini bir kez daha ortaya koydu. Ancak bizler bitleri bayları internet üzerinde naklettik ama atomlar yerli yerinde durdu.

Şimdi, atomların (emtia, mal) nakliyesi petrol zammı ile imkânsız hale geliyor. Bu yüzden tedarik, lojistik olmayınca üretimin de anlamı kalmıyor. Devlet, nakliye kamyonunun kontak kapatmaması için deposundaki yangına çözüm olması gerekiyor. Akaryakıta bir süre vergiden vazgeçmek çözüm olabilir.

 

 

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