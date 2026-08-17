Vergi ve prim borcu olanlara taksitlendirmede süre uzatılacak mı?
31 ağustos pazartesi günü:
Vergi ve prim borcu olanlara sağlanan tecil kolaylığından yararlanmak için son gün…
Yani tecil için son 1 hafta…
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Tecil kolaylığından faydalanmak isteyenlerin sayısının, beklentilerin altında kaldığı yönünde bilgiler geliyor…
Başvuruların, “geleneksel alışkanlık” olarak, son gün/hafta hızlanabileceğine de dikkat çekiliyor…
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Oysa…
Tecilden faydalananlara, borçsuz davranılarak; prim ve vergi desteklerinden faydalanması da sağlanmıştı…
Başvuranların borçları yüzde 29 faizle 72 aya kadar tecil edilecekti…
İlk taksit ödemesi prim borçlarında 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacaktı…
Vergi borçlarının ilk taksit ödemesi ise eylül ayında alınacaktı…
Cumhurbaşkanı Kararı ile, 250 bin lira olan teminatsız borç limiti de 1 milyon liraya yükseltilmişti…
Yani;
1 milyon liraya kadar olan borçlar teminat alınmaksızın tecil edilebilecekti…
Bir milyon lirayı aşan borçlular ise, 1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat ile, tecilden faydalanılabilecekti…
Dahası…
Bir mükellefin 2 veya 3 (…) vergi dairesine ayrı ayrı 999’ar bin lira vergi ve prim borcu varsa, bu borçlarını teminat göstermeden, tecil edebilecekti…
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“Vergi affı” bekleyenlere, “tecil kolaylığı” geleceğini; Nisan ayı başında, geleneksel yanlışımıza da dikkat çekerek yazmıştım:
“Yaşadıklarımız;
Vergi affının “ticari ahlakı zayıflatan”, “haksız rekabete yol açan” araçların başında geldiğini kanıtlıyor…
İşini iyi yapan, yükümlülüklerini yerine getirenleri (dolaylı/doğrudan) zorda/ darda bırakıyor, üretimden uzaklaştırıyor…
Bütçe açığının yanı sıra bu nedenlerle de vergi ve prim borçları için af kanunu çıkması beklenmiyor…
Ama…
Vergi ve prim borcu olanlara yapılandırma kanunu yerine tecil (düşük faiz, uzun vade taksit) kolaylığı getiriliyor…”
VELHASIL
Vergi ve primlerini tam ve zamanında ödeyenler, tam ve zamanında ödemeye devam etmeye zorluyor…
Vergi ve primlerini “beklenmedik sıkıntılardan dolayı” ödeyemeyenler, tecil gibi kolaylıkları fırsat biliyor ve faydalanmaya çalışıyor/zorluyor…
Vergi ve primlerini “af” veya başka beklentiler nedeniyle “inatla ödemeyenler” ise ne kadar kolaylık sağlarsan sağla, ödememek için zorluyor…
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Vergi ve primlerini ödemek isteyen ama ödeyemeyenlerin takıldığı bir noktaya da vurgu yapılıyor:
“Borçların tecil edilebilmesi için işletmenin borcunu süresinde ödediği takdirde “ödeme güçlüğüne düşeceğinin kanıtlanması” gerekiyor…
Bu koşulu sağlayamayanların tecil başvuruları reddediliyor…”
Tecil oranının beklentilerin altında kalması, bu nedenle olabilir…
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