Vergi ve prim borcu olanlara taksitlendirmede süre uzatılacak mı?

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31 ağustos pazartesi günü:

Vergi ve prim borcu olanlara sağla­nan tecil kolaylığından yararlanmak için son gün…

Yani tecil için son 1 hafta…

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Tecil kolaylığından faydalanmak isteyenle­rin sayısının, beklentilerin altında kaldığı yö­nünde bilgiler geliyor…

Başvuruların, “geleneksel alışkanlık” ola­rak, son gün/hafta hızlanabileceğine de dik­kat çekiliyor…

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Oysa…

Tecilden faydalananlara, borçsuz davranı­larak; prim ve vergi desteklerinden faydalan­ması da sağlanmıştı…

Başvuranların borçları yüzde 29 faizle 72 aya kadar tecil edilecekti…

İlk taksit ödemesi prim borçlarında 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacaktı…

Vergi borçlarının ilk taksit ödemesi ise ey­lül ayında alınacaktı…

Cumhurbaşkanı Kararı ile, 250 bin lira olan teminatsız borç limiti de 1 milyon liraya yük­seltilmişti…

Yani;

1 milyon liraya kadar olan borçlar teminat alınmaksızın tecil edilebilecekti…

Bir milyon lirayı aşan borçlular ise, 1 mil­yon lirayı aşan kısmın yarısı oranında temi­nat ile, tecilden faydalanılabilecekti…

Dahası…

Bir mükellefin 2 veya 3 (…) vergi dairesine ayrı ayrı 999’ar bin lira vergi ve prim borcu varsa, bu borçlarını teminat göstermeden, te­cil edebilecekti…

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“Vergi affı” bekleyenlere, “tecil kolaylı­ğı” geleceğini; Nisan ayı başında, gelenek­sel yanlışımıza da dikkat çekerek yazmış­tım:

“Yaşadıklarımız;

Vergi affının “ticari ahlakı zayıflatan”, “haksız rekabete yol açan” araçların başında geldiğini kanıtlıyor…

İşini iyi yapan, yükümlülüklerini yerine ge­tirenleri (dolaylı/doğrudan) zorda/ darda bı­rakıyor, üretimden uzaklaştırıyor…

Bütçe açığının yanı sıra bu nedenlerle de vergi ve prim borçları için af kanunu çıkması beklenmiyor…

Ama…

Vergi ve prim borcu olanlara yapılandır­ma kanunu yerine tecil (düşük faiz, uzun vade taksit) kolaylığı getiriliyor…”

VELHASIL

Vergi ve primlerini tam ve zamanında ödeyenler, tam ve zamanında ödemeye de­vam etmeye zorluyor…

Vergi ve primlerini “beklenmedik sıkın­tılardan dolayı” ödeyemeyenler, tecil gibi kolaylıkları fırsat biliyor ve faydalanma­ya çalışıyor/zorluyor…

Vergi ve primlerini “af” veya başka bek­lentiler nedeniyle “inatla ödemeyenler” ise ne kadar kolaylık sağlarsan sağla, ödeme­mek için zorluyor…

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Vergi ve primlerini ödemek isteyen ama ödeyemeyenlerin takıldığı bir noktaya da vurgu yapılıyor:

“Borçların tecil edilebilmesi için işletme­nin borcunu süresinde ödediği takdirde “öde­me güçlüğüne düşeceğinin kanıtlanması” ge­rekiyor…

Bu koşulu sağlayamayanların tecil başvuru­ları reddediliyor…”

Tecil oranının beklentilerin altında kal­ması, bu nedenle olabilir…