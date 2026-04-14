Vergi ve SGK incelemeleri artıyor: İşletmeler nelere dikkat etmeli?
Son dönemlerde hem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hem de vergi idaresi tarafından yürütülen incelemelerde ciddi bir artış yaşanmaktadır. Özellikle ekonomik koşulların zorlaştığı, işletmelerin nakit akışında sıkıntı yaşadığı bu süreçte, kamu otoriteleri denetimlerini daha da sıkılaştırmış durumdadır.
Bu süreçte yapılacak hatalar yalnızca idari para cezalarıyla sınırlı kalmamakta; işletmeler için telafisi zor mali kayıplara, hatta bazı durumlarda faaliyetlerin sürdürülemez hale gelmesine yol açabilmektedir.
Ayrıca yapay zekâ destekli analiz sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte, artık kamu kurumlarının bilgiye erişimi çok daha hızlı ve kapsamlı hale gelmiştir. Bu da kayıt dışı veya hatalı işlemlerin tespit edilmesini oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle işletmelerin geçmişe kıyasla çok daha dikkatli, disiplinli ve mevzuata uygun hareket etmesi büyük önem taşımaktadır.
Aşağıda, hem SGK hem de vergi incelemeleri açısından dikkat edilmesi gereken temel başlıklar özetlenmiştir.
1 Çalışanlar ve ücret uygulamaları
İşletmelerin en fazla denetime tabi olduğu alanların başında çalışanlar ve ücret politikaları gelmektedir.
* Haftalık çalışma süresi 45 saat ile sınırlıdır.
* Bu sürenin üzerindeki çalışmalar fazla mesai sayılır.
* Fazla mesai ücretleri:
* Hafta içi %50 zamlı
* Pazar günü %100 zamlı olarak ödenmelidir
* Fazla mesai ödemeleri elden yapılmamalı, mutlaka bordroya yansıtılmalıdır.
Çalışan ücretleri:
* Gerçek tutar üzerinden SGK’ya bildirilmeli
* Tamamı banka aracılığıyla ödenmelidir
* Banka ödemeleri ile SGK bildirimi birebir uyumlu olmalıdır.
* Tüm çalışanlar için eksiksiz özlük dosyası bulundurulmalıdır.
* Yıllık izinler düzenli takip edilmeli ve imza altına alınmalıdır.
Önemli risk:
Fiilen çalışmayan kişilerin sigortalı gösterilmesi veya ücretlerin düşük gösterilmesi ciddi yaptırımlara neden olur.
2 Devamsızlık ve işten ayrılış süreçleri
İş hukuku uygulamalarında yapılan hatalar, çoğu zaman iş davalarına ve yüksek tazminatlara yol açmaktadır.
* İşe gelmeyen çalışan hemen işten çıkarılmamalıdır.
* Öncelikle devamsızlık için tutanak tutulmalıdır.
İş Kanunu’na göre:
* 2 gün üst üste mazeretsiz devamsızlık
* veya 1 ay içinde 3 iş günü devamsızlık durumunda işlem yapılabilir.
Süreç şu şekilde yürütülmelidir:
1. Tutanaklar düzenlenir
2. Noter aracılığıyla ihtarname gönderilir
3. Çalışana 6 iş günü süre verilir
lBu süre dolmadan fesih yapılmamalıdır.
* Fesih ile birlikte SGK çıkışı aynı gün yapılmalıdır.
* Geriye dönük çıkış işlemleri yapılmamalıdır.
Sürecin eksik yürütülmesi durumunda:
* İşveren yüksek tazminatlarla karşı karşıya kalabilir.
3 Vergi, fatura ve muhasebe düzeni
Vergi incelemelerinde en çok dikkat edilen konuların başında kayıt düzeni gelmektedir.
* Tüm gelirler eksiksiz faturalandırılmalıdır.
* Gerçek işlem olmadan fatura alınmamalıdır.
Sahte veya yanıltıcı belge kullanımı ağır cezalar doğurur.
* Mal alış ve satışları gerçek durumu yansıtmalıdır.
* Stok kayıtları ile fiili stok uyumlu olmalıdır.
* Kasa hesabı gerçeği yansıtmalıdır.
* Banka hareketleri ile muhasebe kayıtları uyum içinde olmalıdır.
* Şirket ortakları:
* Şirket parasını kişisel amaçla kullanmamalı
* Gelirlerini yalnızca kar payı veya huzur hakkı üzerinden elde etmelidir
Vergi idaresi özellikle şu alanları yakından takip etmektedir:
* Kasa hesapları
* Stoklar
* Ortak cari hesapları
4 Yapay zekâ destekli denetimler dönemi
Günümüzde denetim mekanizmaları klasik yöntemlerin ötesine geçmiştir.
* Yapay zekâ destekli sistemler sayesinde:
* Banka hareketleri
* SGK bildirimleri
* Vergi beyanları arasında otomatik karşılaştırmalar yapılabilmektedir.
Bu durum:
* Uyumsuzlukların hızla tespit edilmesini
* Riskli mükelleflerin kolayca belirlenmesini sağlamaktadır
Dolayısıyla:
* “Nasıl olsa fark edilmez” yaklaşımı artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir.
5 Genel uyum ve kurumsal disiplin
İşletmelerin sürdürülebilirliği için aşağıdaki kurallar hayati önem taşımaktadır:
* Şirket ve kişisel harcamalar kesin olarak ayrılmalıdır
* Tüm işlemler belgeli ve açıklanabilir olmalıdır
* E-fatura ve e-belge süreçleri düzenli kontrol edilmelidir
* Beyannameler zamanında ve doğru verilmelidir
* Defter ve belgeler usulüne uygun şekilde saklanmalıdır
İnceleme durumunda:
* Belgelerin hızlı ve düzenli şekilde ibraz edilebilmesi büyük avantaj sağlar
Sonuç
Ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde işletmeler için en büyük risklerden biri de idari yaptırımlar ve cezai işlemlerdir.
