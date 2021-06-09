Vergi ve varlık barışında takvim

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’la birçok konuda düzenleme yapıldı. Bu makalenin yazıldığı gün itibariyle henüz Resmî Gazete’de yayımlanmayan kanunda yer alan her bir düzenlemenin takvimi de farklı. Öte yandan 11 Kasım 2020 tarih ve 7256 sayılı Kanun’la yapılan varlık barışı uygulaması da devam ediyor. Varlık barışında süre azalıyor.

İzlemekte zorlananlar için, her iki Kanun kapsamında yararlanılabilecek işlemlere ilişkin takvimi aşağıda özetledim.

Kesinleşmiş borçların yapılandırılması

Başvuru süresi sonu 31 Ağustos 2021 Peşin ödemede son ödeme tarihi 30 Eylül 2021 Taksitle ödemede, ödeme dönemleri 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği. İlk taksit Eylül 2021 olmak üzere birer ay atlamalı.

Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan borçların yapılandırılması

Başvuru süresi sonu 31 Ağustos 2021 Peşin ödemede son ödeme tarihi 30 Eylül 2021 Taksitle ödemede, ödeme dönemleri 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği. İlk taksit Eylül 2021 olmak üzere birer ay atlamalı.

İnceleme sonucu salınan vergiler

Başvuru süresi İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün. Ödeme süresi İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksit.

Matrah artırımı

Başvuru süresi sonu 31 Ağustos 2021 Peşin ödemede son ödeme tarihi 30 Eylül 2021 Taksitle ödemede, ödeme dönemleri Azami 6 eşit taksitte ödeme seçeneği Taksit ödeme dönemleri: Eylül/2021, Kasım/2021, Ocak/2022, Mart/2022, Mayıs/2022, Temmuz/2022

Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler

Başvuru süresi sonu 31 Ağustos 2021 Peşin ödemede son ödeme tarihi 30 Eylül 2021 Taksitle ödemede, ödeme dönemleri 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği. İlk taksit Eylül/2021 olmak üzere birer ay atlamalı.

Muhasebe düzeltmeleri

a) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması Bildirim ve kayıt süresi sonu 31 Ağustos 2021 Sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması ve beyanı Bildirimin verildiği ay. Hesaplanan KDV’nin ödeme süresi KDV beyanname verme süresi içinde ödenir. b) İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlardan çıkartılması Fatura düzenleme süresi sonu 31 Ağustos 2021 Hesaplanan KDV ödeme süresi Hesaplanan vergi üç eşit taksitte ödenir. Taksit dönemleri: İlk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler izleyen ikinci ve dördüncü ayda. c) Kasa hesabının düzeltilmesi Beyan süresi sonu 31 Ağustos 2021 Ödeme süresi sonu % 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir. d) Ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi Beyan süresi sonu 31 Ağustos 2021 Ödeme süresi sonu % 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.

Varlık barışı