Vergi ve varlık barışında takvim
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’la birçok konuda düzenleme yapıldı. Bu makalenin yazıldığı gün itibariyle henüz Resmî Gazete’de yayımlanmayan kanunda yer alan her bir düzenlemenin takvimi de farklı. Öte yandan 11 Kasım 2020 tarih ve 7256 sayılı Kanun’la yapılan varlık barışı uygulaması da devam ediyor. Varlık barışında süre azalıyor.
İzlemekte zorlananlar için, her iki Kanun kapsamında yararlanılabilecek işlemlere ilişkin takvimi aşağıda özetledim.
- Kesinleşmiş borçların yapılandırılması
|
Başvuru süresi sonu
|
31 Ağustos 2021
|
Peşin ödemede son ödeme tarihi
|
30 Eylül 2021
|
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri
|
6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği.
İlk taksit Eylül 2021 olmak üzere birer ay atlamalı.
- Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan borçların yapılandırılması
|
Başvuru süresi sonu
|
31 Ağustos 2021
|
Peşin ödemede son ödeme tarihi
|
30 Eylül 2021
|
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri
|
6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği.
İlk taksit Eylül 2021 olmak üzere birer ay atlamalı.
- İnceleme sonucu salınan vergiler
|
Başvuru süresi
|
İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün.
|
Ödeme süresi
|
İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksit.
- Matrah artırımı
|
Başvuru süresi sonu
|
31 Ağustos 2021
|
Peşin ödemede son ödeme tarihi
|
30 Eylül 2021
|
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri
|
Azami 6 eşit taksitte ödeme seçeneği
Taksit ödeme dönemleri: Eylül/2021, Kasım/2021, Ocak/2022, Mart/2022, Mayıs/2022, Temmuz/2022
- Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler
|
Başvuru süresi sonu
|
31 Ağustos 2021
|
Peşin ödemede son ödeme tarihi
|
30 Eylül 2021
|
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri
|
6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği.
İlk taksit Eylül/2021 olmak üzere birer ay atlamalı.
- Muhasebe düzeltmeleri
|
a) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması
|
Bildirim ve kayıt süresi sonu
|
31 Ağustos 2021
|
Sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması ve beyanı
|
Bildirimin verildiği ay.
|
Hesaplanan KDV’nin ödeme süresi
|
KDV beyanname verme süresi içinde ödenir.
|
b) İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlardan çıkartılması
|
Fatura düzenleme süresi sonu
|
31 Ağustos 2021
|
Hesaplanan KDV ödeme süresi
|
Hesaplanan vergi üç eşit taksitte ödenir. Taksit dönemleri: İlk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler izleyen ikinci ve dördüncü ayda.
|
c) Kasa hesabının düzeltilmesi
|
Beyan süresi sonu
|
31 Ağustos 2021
|
Ödeme süresi sonu
|
% 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.
|
d) Ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi
|
Beyan süresi sonu
|
31 Ağustos 2021
|
Ödeme süresi sonu
|
% 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.
- Varlık barışı
|
İşlem
|
Tarih
|
Yurt dışı varlıklar
|
Banka veya aracı kurumlara bildirim
|
30 Haziran 2021
|
Türkiye’ye getirme veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transfer
|
Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay
|
Varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması
|
30 Haziran 2021
|
Yurt içi varlıklar
|
Vergi dairesine beyanı
|
30 Haziran 2021
|
Yasal defterlere kayıt
|
30 Haziran 2021