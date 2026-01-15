Vergi yükü olmadan huzur hakkı ödemesi yapabilirsiniz
“Huzur Hakkı” işletmede çalışan yöneticilerin harcadıkları emek ve mesailerine karşılık olarak şirket genel kurul kararları ile yapılan ödemedir.
Huzur hakkı, tanım olarak Türk Ticaret Kanununda yer almamakla birlikte 394. maddede “Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Vergi mevzuatında Huzur Hakkı ise, ücretin tarifi” başlığıyla; “Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” Şeklinde düzenlenmiştir.
Huzur hakkı kimlere ödenir
Huzur hakkı; Anonim Şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerine, limited şirketlerde ise şirketin temsili ve işlerin yürütülmesi ile görevli müdür veya müdürler kurulu üyelerine bu görevleri dolayısıyla ödenebilir. Türk Ticaret Kanunu hükmü uyarınca, ortak olan veya olmayan müdür veya müdürler limited şirketin yönetim ve temsili ile yetkilidir. Dolayısıyla ortak olmayan yöneticilere de huzur hakkı ödenebilir.
Türk Ticaret Kanunu uyarınca tüzel kişiler de yönetim kuruluna üye olarak seçilebilmekte ve huzur hakkı alabilmektedir. Huzur hakkı ödemek için şirket esas sözleşmesinde buna ilişkin bir madde yer almalı veya şirket genel kurulu tarafından huzur hakkı ödenmesine ilişkin genel kurul kararı alınmış olmalıdır.
Huzur hakkı ödemelerinin vergilemesi
Gelir Vergisi Kanunun 61’inci maddesine göre huzur hakkı ödemeleri ücret olarak tanımlanmakta ve stopaj yoluyla vergilendirilmektedir. Buna göre, huzur hakkı ödemelerinde, Gelir Vergisi Kanununun 103. Maddesinde ücretler için belirlenen vergi dilimlerine göre stopaj kesintisi yapılmaktadır. Ayrıca, huzur hakkı ödemelerine, Gelir Vergisi Kanununun 23/18 maddesinde yer alan asgari ücretten gelir vergisi istisnası ve damga vergisi istisnasının uygulanacağı da unutulmamalıdır.
Huzur hakkı ödemeleri Gelir Vergisi Kanunun 61’inci maddesi düzenlemesi gereğince ücret olarak vergiye tabi olmakla birlikte işletmeler tarafından yapılan bu ödemeler Gelir Vergisi Kanunun 40/1. Maddesi kapsamında vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmaktadır. Ayrıca, damga vergisi kanunu uyarınca brüt huzur hakkı tutarına ait bordro üzerinden binde 7,59 nispetinde damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.
Vergi yükü olmadan huzur hakkı ödenebilir
Huzur hakkı ödemelerinin alt ve üst tutarlarının belirlenmesinde kanuni bir sınırlama bulunmamaktadır. Huzur hakkı ödemelerinde, bir yandan ücret olarak vergi kesintisi yapılması diğer yandan vergi matrahının tespitinde gider yazılabilmesi nedeniyle vergi yükü ve vergi avantajı kıyaslaması yapılmasını gerektirmekte.
Bu kıyaslama neticesinde yapılacak hesaplamaya göre vergi yükünü minimize eden tutarın belirlenmesi gündeme gelmektedir. 2026 yılı gelir vergisi tarifesi, asgari ücrette vergi istisnası, damga vergisi ve kurumlar vergisi oranı dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, vergi yükü sıfır huzur hakkı tutarı aylık Net 126.800-TL dir. Şirket yöneticilerine 2026 yılı için huzur hakkı ödemesi yapmayı planlayan şirketlerin bu tutarı dikkate almaları durumunda vergi yükü sıfır olmaktadır.
