Vergide ‘ikinci göz’ ve dijitalleşmenin kurumsal gücü

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı YAŞAR ZENGİN

2025 yılının son ayında yürür­lüğe giren iki teknik düzenle­me, vergi ve muhasebe camiasın­da çeşitli tartışmaları beraberin­de getirdi.

Bunlardan ilki, 49 Seri No’lu Tebliğ ile belirli tutarları aşan in­dirim ve istisnaların yeminli mali müşavir tasdikine tabi tutulma­sı, ikincisi ise yıllardır uygulanan karşıt inceleme sürecinin elektro­nik ortama taşınmasıdır.

Bazı değerlendirmelerde bu dü­zenlemeler “yetki daralması” ya da “yeni bir yük” olarak yorumlan­dı. Oysa meseleye meslek sınırları üzerinden değil, sistem güvenliği perspektifinden bakıldığında tab­lo çok daha net görülmektedir.

Vergi sistemi beyan esasına da­yanır. Devlet mükellefin beyanına güvenir. Ancak bu güveni destek­leyen kontrol mekanizmaları ye­terince güçlü değilse, sistem uzun vadede sürdürülebilirliğini kay­beder. Özellikle yüksek tutarlı in­dirim ve istisnalar söz konusu ol­duğunda mesele yalnızca teknik bir muhasebe işlemi değildir. Bu kalemler “vergi harcaması” nite­liği taşır; yani devletin tahsil et­mekten vazgeçtiği bir kamu kay­nağı söz konusudur.

Dolayısıyla bu işlemlerin doğ­ruluğunun uzmanlık düzeyinde kontrol edilmesi bir mesleki alan tartışması değil, kamusal sorum­luluk meselesidir.

49 Seri No’lu Tebliğ ile yapılan düzenleme de tam olarak budur.

Burada yeni bir yetki ihdası yok­tur; 3568 sayılı Kanun’la zaten ye­minli mali müşavirlere tanınmış tasdik yetkisi, belirli büyüklükte­ki vergi harcamaları bakımından zorunlu hale getirilmiştir.

Serbest Muhasebeci Mali Mü­şavirlerin defter tutma ve beyan­name düzenleme yetkileri aynen devam etmektedir.

Tasdik bir imtiyaz değildir. Mü­teselsil ve ağır sorumluluk içeren bir kamu yükümlülüğüdür. Bu ne­denle düzenleme bir alan daralt­ması değil; yüksek tutarlı vergi harcamalarında ikinci bir kontrol katmanının devreye alınmasıdır.

Neden ihtiyaç duyuldu

Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ya­pılan analiz ve saha çalışmaların­da özellikle;

● Yüksek tutarlı indirim ve is­tisnalarda,

● Teknik uzmanlık gerektiren teşvik uygulamalarında,

● Vergi harcaması niteliği taşı­yan alanlarda

önemli ölçüde hatalı uygulama ve vergi kayıpları tespit edilmiştir. Dolayısıyla doğru beyanın sağlan­ması açısından düzenli bir dene­tim ihtiyacı doğmuştur. Bu dene­tim elbette ki Vergi Müfettişleri tarafından yapılabilir. Ancak ce­zalandırma anlayışından ziyade önleyici denetim yaklaşımından hareketle yeminli mali müşavir­lerin mesleki uzmanlıklarının te­melini oluşturan tasdik yetkisin­den yararlanılmıştır.

Tasdik: Hata aramak değil, doğruyu yerleştirmek

Tasdik yalnızca hata tespiti ya da doğrunun onayı anlamına gel­mez. Tasdik;

● Rehberlik eder,

● Uygulamayı standartlaştırır,

● Eğitici bir rol üstlenir,

● İleride doğabilecek ağır yap­tırımları önler.

Aslında “ikinci göz”, risk ortaya çıktıktan sonra devreye giren bir mekanizma değildir; risk doğma­dan önce sistemi disipline eden bir yapıdır. İşini doğru yapan mü­kellef ve meslek mensubu için tas­dik bir tehdit değil, güvence meka­nizmasıdır.

Dijitalleşme: Kaçınılmaz ve gerekli

Karşıt inceleme yeni bir uygu­lama değildir. Yıllardır uygulan­maktadır. Değişen tek unsur, sü­recin elektronik ortama taşınmış olmasıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı son yıl­larda e-beyanname, e-defter, e-fa­tura ve e-arşiv uygulamalarıyla önemli bir dijital dönüşüm ger­çekleştirmiştir. Bu dönüşümün en büyük kolaylığını da yine mes­lek mensupları yaşamıştır.

Elektronik karşıt inceleme de bu sürecin doğal devamıdır.

Dijitalleşme;

● Süreçleri hızlandırır,

● İzlenebilirliği artırır,

● Bürokratik yükü azaltır,

● Belge güvenliğini güçlendirir,

● Denetim kapasitesini etkin­leştirir.

Dijitalleşmeye direnmek yeri­ne, onu doğru yönetmek mesleki gelişimin ve kurumsal olgunlaş­manın doğal gereğidir.

Mesele meslek alanı değil, sistem güvenidir

Vergi yalnızca mali bir yüküm­lülük değildir. Toplumun ortak hakkıdır.

Doğru beyan eden mükellefin korunması, kamunun kaynağının güvence altına alınması ve dene­tim kapasitesinin güçlendirilme­si, vergi sisteminin kurumsal ol­gunlaşma sürecinin parçasıdır.

İkinci göz güveni zayıflatmaz, kurumsallaştırır. Denetim ve tas­dik korkulacak bir alan değildir, aksine doğruyu pekiştirir, güven verir, standardı yükseltir ve sür­dürülebilirliği sağlar.

Güçlü ekonomi, ancak güçlü mali disiplinle mümkündür. Güç­lü mali disiplin ise doğru beyan ve etkin denetimle sağlanır.

Ve unutulmamalıdır ki kamu yararı söz konusu olduğunda, mesleki reflekslerden önce sistem güvenliği öncelenmelidir.

Vergide ikinci göz uygulama­sı ve karşıt inceleme süreçlerinin dijitalleşmesi, bir meslek tartış­masının değil; vergi sisteminin kurumsal olgunlaşmasının gös­tergesidir.

Bugün mesele yetki değil, so­rumluluktur; alan savunması de­ğil, güven inşasıdır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik güçlendikçe sistem güçlenir. Sistem güçlen­dikçe de toplumsal refah artar.

Vergide ikinci göz, güvensizli­ğin değil; kurumsal güvenin ifade­sidir. Ve güçlü bir gelecek, güçlü ve güvenilir bir vergi sistemi üzerine inşa edilir.