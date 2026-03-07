Vergide ‘ikinci göz’ ve dijitalleşmenin kurumsal gücü
İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı YAŞAR ZENGİN
2025 yılının son ayında yürürlüğe giren iki teknik düzenleme, vergi ve muhasebe camiasında çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.
Bunlardan ilki, 49 Seri No’lu Tebliğ ile belirli tutarları aşan indirim ve istisnaların yeminli mali müşavir tasdikine tabi tutulması, ikincisi ise yıllardır uygulanan karşıt inceleme sürecinin elektronik ortama taşınmasıdır.
Bazı değerlendirmelerde bu düzenlemeler “yetki daralması” ya da “yeni bir yük” olarak yorumlandı. Oysa meseleye meslek sınırları üzerinden değil, sistem güvenliği perspektifinden bakıldığında tablo çok daha net görülmektedir.
Vergi sistemi beyan esasına dayanır. Devlet mükellefin beyanına güvenir. Ancak bu güveni destekleyen kontrol mekanizmaları yeterince güçlü değilse, sistem uzun vadede sürdürülebilirliğini kaybeder. Özellikle yüksek tutarlı indirim ve istisnalar söz konusu olduğunda mesele yalnızca teknik bir muhasebe işlemi değildir. Bu kalemler “vergi harcaması” niteliği taşır; yani devletin tahsil etmekten vazgeçtiği bir kamu kaynağı söz konusudur.
Dolayısıyla bu işlemlerin doğruluğunun uzmanlık düzeyinde kontrol edilmesi bir mesleki alan tartışması değil, kamusal sorumluluk meselesidir.
49 Seri No’lu Tebliğ ile yapılan düzenleme de tam olarak budur.
Burada yeni bir yetki ihdası yoktur; 3568 sayılı Kanun’la zaten yeminli mali müşavirlere tanınmış tasdik yetkisi, belirli büyüklükteki vergi harcamaları bakımından zorunlu hale getirilmiştir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin defter tutma ve beyanname düzenleme yetkileri aynen devam etmektedir.
Tasdik bir imtiyaz değildir. Müteselsil ve ağır sorumluluk içeren bir kamu yükümlülüğüdür. Bu nedenle düzenleme bir alan daraltması değil; yüksek tutarlı vergi harcamalarında ikinci bir kontrol katmanının devreye alınmasıdır.
Neden ihtiyaç duyuldu
Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan analiz ve saha çalışmalarında özellikle;
● Yüksek tutarlı indirim ve istisnalarda,
● Teknik uzmanlık gerektiren teşvik uygulamalarında,
● Vergi harcaması niteliği taşıyan alanlarda
önemli ölçüde hatalı uygulama ve vergi kayıpları tespit edilmiştir. Dolayısıyla doğru beyanın sağlanması açısından düzenli bir denetim ihtiyacı doğmuştur. Bu denetim elbette ki Vergi Müfettişleri tarafından yapılabilir. Ancak cezalandırma anlayışından ziyade önleyici denetim yaklaşımından hareketle yeminli mali müşavirlerin mesleki uzmanlıklarının temelini oluşturan tasdik yetkisinden yararlanılmıştır.
Tasdik: Hata aramak değil, doğruyu yerleştirmek
Tasdik yalnızca hata tespiti ya da doğrunun onayı anlamına gelmez. Tasdik;
● Rehberlik eder,
● Uygulamayı standartlaştırır,
● Eğitici bir rol üstlenir,
● İleride doğabilecek ağır yaptırımları önler.
Aslında “ikinci göz”, risk ortaya çıktıktan sonra devreye giren bir mekanizma değildir; risk doğmadan önce sistemi disipline eden bir yapıdır. İşini doğru yapan mükellef ve meslek mensubu için tasdik bir tehdit değil, güvence mekanizmasıdır.
Dijitalleşme: Kaçınılmaz ve gerekli
Karşıt inceleme yeni bir uygulama değildir. Yıllardır uygulanmaktadır. Değişen tek unsur, sürecin elektronik ortama taşınmış olmasıdır.
Gelir İdaresi Başkanlığı son yıllarda e-beyanname, e-defter, e-fatura ve e-arşiv uygulamalarıyla önemli bir dijital dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bu dönüşümün en büyük kolaylığını da yine meslek mensupları yaşamıştır.
Elektronik karşıt inceleme de bu sürecin doğal devamıdır.
Dijitalleşme;
● Süreçleri hızlandırır,
● İzlenebilirliği artırır,
● Bürokratik yükü azaltır,
● Belge güvenliğini güçlendirir,
● Denetim kapasitesini etkinleştirir.
Dijitalleşmeye direnmek yerine, onu doğru yönetmek mesleki gelişimin ve kurumsal olgunlaşmanın doğal gereğidir.
Mesele meslek alanı değil, sistem güvenidir
Vergi yalnızca mali bir yükümlülük değildir. Toplumun ortak hakkıdır.
Doğru beyan eden mükellefin korunması, kamunun kaynağının güvence altına alınması ve denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, vergi sisteminin kurumsal olgunlaşma sürecinin parçasıdır.
İkinci göz güveni zayıflatmaz, kurumsallaştırır. Denetim ve tasdik korkulacak bir alan değildir, aksine doğruyu pekiştirir, güven verir, standardı yükseltir ve sürdürülebilirliği sağlar.
Güçlü ekonomi, ancak güçlü mali disiplinle mümkündür. Güçlü mali disiplin ise doğru beyan ve etkin denetimle sağlanır.
Ve unutulmamalıdır ki kamu yararı söz konusu olduğunda, mesleki reflekslerden önce sistem güvenliği öncelenmelidir.
Vergide ikinci göz uygulaması ve karşıt inceleme süreçlerinin dijitalleşmesi, bir meslek tartışmasının değil; vergi sisteminin kurumsal olgunlaşmasının göstergesidir.
Bugün mesele yetki değil, sorumluluktur; alan savunması değil, güven inşasıdır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik güçlendikçe sistem güçlenir. Sistem güçlendikçe de toplumsal refah artar.
Vergide ikinci göz, güvensizliğin değil; kurumsal güvenin ifadesidir. Ve güçlü bir gelecek, güçlü ve güvenilir bir vergi sistemi üzerine inşa edilir.
