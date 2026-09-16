Vergide yeni sistem geliyor
Yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede en önemli veri kaynaklarından biri olan vergi ihbarları için yapay zekâ destekli ve bilişsel karar üretimine dayanan İhbar İşleme Sistemi (VDK-İHS) Projesi devreye alınacak. Dolayısıyla, 2027-2029 dönemini kapsayan yeni OVP ile vergide oran değil, tabanın genişletilmesi hedefleniyor.
2027-2029 dönemine ilişkin açıklanan yeni OVP, yetkililerin açıklamalarından kamuoyuna yansıdığı kadarıyla; kayıt dışılıkla mücadele, vergide adalet ve etkinliği artırmak amacıyla denetim kapasitesini büyük ölçekli ve yüksek gelir gurubundaki mükelleflere odaklamış gözüküyor. Vergi ihbarları için yapay zekâ destekli sistem hayata geçiriliyor.
Yeni sistemlerle kayıt dışılık ve vergi kayıp kaçağı azaltılacak
Vergi denetiminde, vergiye tabi işlemlerin doğruluğunun tespitinde üçüncü taraf idari verilerden yararlanılacak. Vergi tabanının genişletilmesi ve vergide adaletin güçlendirilmesi amacıyla riskli görülen sektörler ve mükellefler nezdinde farklı denetim teknikleri kullanılacak.
Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS), Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS), İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ve Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) gibi yüksek teknolojili ve güvenli izleme yapıları sayesinde kayıt dışılığın ve vergi kayıp kaçağının azaltılması sağlanacak.
Dijital ekonomi ve yeni iş modelleri kapsamında ortaya çıkan yeni iktisadi faaliyetlerin kavranmasını ve kayıt altına alınmasını destekleyen uygulamalar geliştirilecek. Organize vergi kaçakçılığıyla mücadele soruşturmalarının etkin yürütülmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği güçlendirilecek.
Gayrimenkullerin gerçek değerleri üzerinden işlem yapılmasını sağlayacak çalışmalara devam edilecek. Vergi denetiminde Dijital Uyum Projesi (VDK-DUYU) kapsamında çalışmalar yürütülecek. Risk Analiz Sistemi (VDK-RAS) çerçevesinde mükellef analizi ve seçimi yapılarak vergi denetimleri sürdürülecek. Mükelleflerin yıllık gelirlerinin kavranması ve doğru şekilde beyanı için hasılat denetimlerine devam edilecek.
OVP'de öne çıkan başlıklar
1. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele daha da güçlenecek. Vergi türleri bazında vergi açığının ölçülmesi, risk analizlerinin geliştirilmesi ve kayıt dışı faaliyetlerin dijital yöntemlerle tespit edilmesi hedefleniyor. Bu nedenle özellikle;
●POS ve banka hareketleri,
●E-ticaret ve online satışlar,
●Kira gelirleri,
●Serbest meslek faaliyetleri,
●Sosyal medya ve dijital platform gelirleri,
●Şirketlerin ilişkili kişi işlemleri daha yakından izlenecek.
2. Vergi istisna ve muafiyetleri yeniden sorgulanacak. Mevcut program belgelerinde vergi harcamalarının gözden geçirilmesi ve vergi muafiyet ve indirimlerinin kademeli olarak kaldırılması yönünde yaklaşım bulunuyor. Bu, önümüzdeki dönemde özellikle KDV istisnaları, kurumlar vergisi istisnaları ve çeşitli indirimlerin yeniden ele alınabileceği anlamına geliyor.
3. Dolaylı vergilerden ziyade vergi tabanının genişletilmesi hedeflenecek. Politikanın temel amacı yalnızca vergi oranlarını artırmak değil, vergilendirilebilir alanı genişletmek olacak. Başka bir ifadeyle, Maliye'nin yaklaşımı “Oranı artırmadan daha fazla kişiyi ve faaliyeti vergi sisteminin içine almak” şeklinde özetlenebilir.
4. Dijital vergi denetimi çok daha önemli hale gelecek. Yapay zekâ, veri analitiği, risk analizi ve dijital verilerin kullanılması önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacak. Klasik vergi incelemesinden ziyade “veri→risk analizi → otomatik tespit →izaha davet/vergi incelemesi” modelinin ağırlık kazanması bekleniyor.
5. Vergi harcamaları ve teşviklerin etkinliği sorgulanacak. Özellikle yatırım teşvikleri ve vergi avantajlarında “Bu istisna gerçekten ekonomik değer yaratıyor mu?” yaklaşımı güçlenebilir. Bu da geçmişte geniş kullanılan bazı vergi avantajlarının daraltılması veya şartlarının ağırlaştırılması riskini beraberinde getiriyor.
Vergi ihbarları için İhbar İşleme Sistemi (VDK-İHS) Projesi
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli veri kaynaklarından biri olan vergi ihbarları için yapay zekâ destekli ve bilişsel karar üretimine dayanan İhbar İşleme Sistemi (VDK-İHS) Projesi hayata geçirilecek. Bu sistemle vergi ihbarlarının daha etkin değerlendirilmesi, riskli görülen mükelleflerin belirlenmesi ve vergi denetimlerinin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor.
Sonuç olarak
2027-2029 dönemini kapsayan yeni OVP ile vergide oran değil, tabanın genişletilmesi hedefleniyor. Beklenti ise; adil bir vergi sistemi için kayıt dışılığın önlenmesi, dolaylı vergilerin azaltılması ve buna karşılık dolaysız vergilerin artırılmasıdır.
|Borsa
|13.892,30
|-2,41 %
|Dolar
|48,6465
|0,04 %
|Euro
|56,1485
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1543
|0,02 %
|Altın (GR)
|6.705,50
|0,42 %
|Altın (ONS)
|4.294,12
|-0,11 %
|Brent
|104,92
|1,67 %