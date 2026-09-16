Vergide yeni sistem geliyor

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Yeni Orta Vadeli Program (OVP) dönemin­de, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede en önemli veri kaynaklarından biri olan vergi ih­barları için yapay zekâ destekli ve bilişsel ka­rar üretimine dayanan İhbar İşleme Sistemi (VDK-İHS) Projesi devreye alınacak. Dolayı­sıyla, 2027-2029 dönemini kapsayan yeni OVP ile vergide oran değil, tabanın genişletilmesi hedefleniyor.

2027-2029 dönemine ilişkin açıklanan yeni OVP, yetkililerin açıklamalarından kamuoyuna yansıdığı kadarıyla; kayıt dışılıkla mücadele, ver­gide adalet ve etkinliği artırmak amacıyla dene­tim kapasitesini büyük ölçekli ve yüksek gelir gu­rubundaki mükelleflere odaklamış gözüküyor. Ver­gi ihbarları için yapay zekâ destekli sistem hayata geçiriliyor.

Yeni sistemlerle kayıt dışılık ve vergi kayıp kaçağı azaltılacak

Vergi denetiminde, vergiye tabi işlemlerin doğ­ruluğunun tespitinde üçüncü taraf idari veriler­den yararlanılacak. Vergi tabanının genişletilmesi ve vergide adaletin güçlendirilmesi amacıyla risk­li görülen sektörler ve mükellefler nezdinde farklı denetim teknikleri kullanılacak.

Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS), Kıymet­li Maden Takip Sistemi (KMTS), İnşaat Demiri İz­leme Sistemi (İDİS), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ve Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) gibi yüksek teknolojili ve güvenli izleme yapıları sayesinde kayıt dışılığın ve vergi kayıp kaçağının azaltılması sağlanacak.

Dijital ekonomi ve yeni iş modelleri kapsamında ortaya çıkan yeni iktisadi faaliyetlerin kavranması­nı ve kayıt altına alınmasını destekleyen uygulama­lar geliştirilecek. Organize vergi kaçakçılığıyla mü­cadele soruşturmalarının etkin yürütülmesi ama­cıyla kurumlar arası iş birliği güçlendirilecek.

Gayrimenkullerin gerçek değerleri üzerinden işlem yapılmasını sağlayacak çalışmalara devam edilecek. Vergi denetiminde Dijital Uyum Projesi (VDK-DUYU) kapsamında çalışmalar yürütülecek. Risk Analiz Sistemi (VDK-RAS) çerçevesinde mü­kellef analizi ve seçimi yapılarak vergi denetimleri sürdürülecek. Mükelleflerin yıllık gelirlerinin kav­ranması ve doğru şekilde beyanı için hasılat dene­timlerine devam edilecek.

OVP'de öne çıkan başlıklar

1. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele daha da güçlenecek. Vergi türleri bazında vergi açığının ölçülmesi, risk analizlerinin geliştirilmesi ve kayıt dışı faaliyetlerin dijital yöntemlerle tespit edilmesi hedefleniyor. Bu nedenle özellikle;

●POS ve banka hareketleri,

●E-ticaret ve online satışlar,

●Kira gelirleri,

●Serbest meslek faaliyetleri,

●Sosyal medya ve dijital platform gelirleri,

●Şirketlerin ilişkili kişi işlemleri daha yakından izlenecek.

2. Vergi istisna ve muafiyetleri yeniden sor­gulanacak. Mevcut program belgelerinde vergi harcamalarının gözden geçirilmesi ve vergi muafi­yet ve indirimlerinin kademeli olarak kaldırılması yönünde yaklaşım bulunuyor. Bu, önümüzdeki dö­nemde özellikle KDV istisnaları, kurumlar vergisi istisnaları ve çeşitli indirimlerin yeniden ele alına­bileceği anlamına geliyor.

3. Dolaylı vergilerden ziyade vergi tabanının genişletilmesi hedeflenecek. Politikanın temel amacı yalnızca vergi oranlarını artırmak değil, ver­gilendirilebilir alanı genişletmek olacak. Başka bir ifadeyle, Maliye'nin yaklaşımı “Oranı artırma­dan daha fazla kişiyi ve faaliyeti vergi sistemi­nin içine almak” şeklinde özetlenebilir.

4. Dijital vergi denetimi çok daha önemli ha­le gelecek. Yapay zekâ, veri analitiği, risk analizi ve dijital verilerin kullanılması önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacak. Klasik vergi incelemesin­den ziyade “veri→risk analizi → otomatik tespit →izaha davet/vergi incelemesi” modelinin ağır­lık kazanması bekleniyor.

5. Vergi harcamaları ve teşviklerin etkinliği sorgulanacak. Özellikle yatırım teşvikleri ve vergi avantajlarında “Bu istisna gerçekten ekonomik değer yaratıyor mu?” yaklaşımı güçlenebilir. Bu da geçmişte geniş kullanılan bazı vergi avantajla­rının daraltılması veya şartlarının ağırlaştırılması riskini beraberinde getiriyor.

Vergi ihbarları için İhbar İşleme Sistemi (VDK-İHS) Projesi

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli veri kaynaklarından biri olan vergi ihbarları için yapay zekâ destekli ve bilişsel karar üretimine dayanan İhbar İşleme Sistemi (VDK-İHS) Projesi hayata ge­çirilecek. Bu sistemle vergi ihbarlarının daha etkin değerlendirilmesi, riskli görülen mükelleflerin be­lirlenmesi ve vergi denetimlerinin daha etkin yürü­tülmesi amaçlanıyor.

Sonuç olarak

2027-2029 dönemini kapsayan yeni OVP ile ver­gide oran değil, tabanın genişletilmesi hedefleni­yor. Beklenti ise; adil bir vergi sistemi için kayıt dı­şılığın önlenmesi, dolaylı vergilerin azaltılması ve buna karşılık dolaysız vergilerin artırılmasıdır.