Vergi/prim borçlularının yüzde 99’u, ödeme vadesini teminatsız uzatabilecek…

“Vergi affı” bekleyenlere, “tecil ko­laylığı” geleceğini; Nisan ayı başın­da, geleneksel yanlışımıza da dikkat çeke­rek yazmıştım:

“Yaşadıklarımız:

Vergi affının “ticari ahlakı zayıflatan”, “haksız rekabete yol açan” araçların başında geldiğini kanıtlıyor… İşini iyi yapan, yüküm­lülüklerini yerine getirenleri (dolaylı/doğru­dan) zorda/ darda bırakıyor, üretimden uzak­laştırıyor… Bütçe açığının yanısıra bu neden­lerle de vergi ve prim borçları için af kanunu çıkması beklenmiyor…

Ama…

Vergi ve prim borcu olanlara yapılan­dırma kanunu yerine tecil (36 aydan 72 aya taksit) kolaylığı getiriliyor…”

***

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hak­kında Kanun’da değişiklik yapan kanun, ön­ceki gün TBMM Genel Kurulunda kabul edil­di.

Ve amme alacaklarının teciline ilişkin süre 36 aydan 72 aya yükseldi…

***

Cumhurbaşkanı Kararı ile de, 250 bin lira olan teminatsız borç limiti, 1 milyon liraya yükseltildi…

Yani;

1 milyon liraya kadar olan borçlar temi­nat alınmaksızın tecil edilebilecek…

Bir milyon lirayı aşan borçlar için mi?

1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı ora­nında teminat ile, tecilden faydalanılabi­lecek…

***

Dahası…

Teminat aranmaksızın tecil uygulamasın­da, vergi dairelerindeki borç borç tutarlarına ayrı ayrı bakılacak…

Yani…

Bir mükellefin 2 veya 3 (…) vergi daire­sine ayrı ayrı 999’ar bin lira vergi ve prim borcu varsa, bu borçlarını teminat göster­meden, tecil edebilecek…

VELHASIL

Vergi veya prim borç tutarı 1 milyon lirayı aşan borçluların payı, toplam içinde yüzde 1.5 civarın­da…

Yani tecilden, teminat göstermeden faydalana­cakların oranı yüzde 99’a yaklaşıyor…

***

Kolaylık sağlandı ama bu defa da faizin yüksek­liği tartışılıyor…

Mevcut haliyle gecikme zammı aylık yüzde 3.7 civarında uygulanıyor…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fai­zin hiçbir şekilde gerçekleşen enflasyonun altında olmayacağını belirtmesi, daha fazla kolaylık bek­leyenlerin, memnuniyetsizliğini artırıyor…

***

Şimşek’in, “ödeme iradesi bulunan mükellef­ler” için, faiz konusunda belirli imkanlar sunu­labileceği şeklinde anlaşılan son açıklaması ise “vergi ve prim borçlarını ödemek isteyen ama öde­yemeyen” mükellefi umutlandırdı….