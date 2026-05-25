Vergi/prim borçlularının yüzde 99’u, ödeme vadesini teminatsız uzatabilecek…
“Vergi affı” bekleyenlere, “tecil kolaylığı” geleceğini; Nisan ayı başında, geleneksel yanlışımıza da dikkat çekerek yazmıştım:
“Yaşadıklarımız:
Vergi affının “ticari ahlakı zayıflatan”, “haksız rekabete yol açan” araçların başında geldiğini kanıtlıyor… İşini iyi yapan, yükümlülüklerini yerine getirenleri (dolaylı/doğrudan) zorda/ darda bırakıyor, üretimden uzaklaştırıyor… Bütçe açığının yanısıra bu nedenlerle de vergi ve prim borçları için af kanunu çıkması beklenmiyor…
Ama…
Vergi ve prim borcu olanlara yapılandırma kanunu yerine tecil (36 aydan 72 aya taksit) kolaylığı getiriliyor…”
***
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’da değişiklik yapan kanun, önceki gün TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Ve amme alacaklarının teciline ilişkin süre 36 aydan 72 aya yükseldi…
***
Cumhurbaşkanı Kararı ile de, 250 bin lira olan teminatsız borç limiti, 1 milyon liraya yükseltildi…
Yani;
1 milyon liraya kadar olan borçlar teminat alınmaksızın tecil edilebilecek…
Bir milyon lirayı aşan borçlar için mi?
1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat ile, tecilden faydalanılabilecek…
***
Dahası…
Teminat aranmaksızın tecil uygulamasında, vergi dairelerindeki borç borç tutarlarına ayrı ayrı bakılacak…
Yani…
Bir mükellefin 2 veya 3 (…) vergi dairesine ayrı ayrı 999’ar bin lira vergi ve prim borcu varsa, bu borçlarını teminat göstermeden, tecil edebilecek…
VELHASIL
Vergi veya prim borç tutarı 1 milyon lirayı aşan borçluların payı, toplam içinde yüzde 1.5 civarında…
Yani tecilden, teminat göstermeden faydalanacakların oranı yüzde 99’a yaklaşıyor…
***
Kolaylık sağlandı ama bu defa da faizin yüksekliği tartışılıyor…
Mevcut haliyle gecikme zammı aylık yüzde 3.7 civarında uygulanıyor…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, faizin hiçbir şekilde gerçekleşen enflasyonun altında olmayacağını belirtmesi, daha fazla kolaylık bekleyenlerin, memnuniyetsizliğini artırıyor…
***
Şimşek’in, “ödeme iradesi bulunan mükellefler” için, faiz konusunda belirli imkanlar sunulabileceği şeklinde anlaşılan son açıklaması ise “vergi ve prim borçlarını ödemek isteyen ama ödeyemeyen” mükellefi umutlandırdı….
