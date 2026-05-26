Vergisini ödemeyenler ile ödeyemeyenler ayırt edilebilir mi?

Zor iş:

Bir tarafta vergi ve prim borçlarını, “hangi koşulda olursa olsun”, inatla ödeme­yenlerin af talebi…

Diğer tarafta “borcunu ödeme isteğine sa­hipken”, vergi ve prim borçlarını ödeyeme­yenlerin talepleri…

***

Tam tersi tarafta:

Vergi ve primlerini tam ve zamanında öde­yen, sorumlu mükelleflerin, “ödediğim vergi ile ne yapılıyor?” sorgusu ve ödül talepleri…

***

Dün değindim:

Amme alacaklarının teciline ilişkin süre 36 aydan 72 aya yükseldi…

250 bin lira olan teminatsız borç limiti ise 1 milyon liraya yükseltildi…

Yani;

1 milyon liraya kadar olan borçlar, teminat alınmaksızın tecil edilebilecek…

Bir milyon lirayı aşan borçlar için mi?

1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat ile,tecilden faydalanılabilecek…

***

Dahası…

Bir mükellefin 2 veya 3 (…) vergi dairesine ayrı ayrı 999’ar bin lira vergi ve prim borcu varsa teminat göstermeden, tüm borçlarını tecil edebilecek…

***

Yani…

Faiz yükü ağır olsa da, “borcunu ödeme is­teğine sahipken”, vergi ve prim borçlarını ödeyemeyenlerin talebi, kısmen karşılana­bildi…

VELHASIL

Ekonominin, “sorun doğuran/büyüten” en büyük sorunuydu:

Vergi afları…

***

Bilinçli olarak ödemeyenler, rakiplerini bi­tirecek kadar “rekabet avantajı” yakalıyor­du…

Ve…

“Kendini geliştirmeye/üretmeye adamış” rakibinin, hayallerini; üretme/geliştirme is­teğini/kabiliyetini eritiyordu…

Bu nedenle de, dünyada talep gören/göre­bilecek/görecek ürün geliştirilebilen/ürete­bilen haksız rekabetle geriliyor, uygun finan­sal kaynağa da ulaşamıyordu…

***

Ki;

Bu nedenle de doğrudan vergiler artamı­yor, toplanan da yetmiyor ve borçlanma bü­yüyordu…

***

Ve bu nedenlerle: “Borcunu ödeme isteğine sahipken”, vergi/prim borçlarını ödeyeme­yen; üretme/geliştirme odaklı mükelleflerin, “düşük faiz” talebi, “son kez” de olsa, yeniden değerlendirilmeli…