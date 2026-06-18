“Vergisini ödeyenin” parasıyla, “vergisini ödemeyene” destek (2)…

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Amme ala­cakları­nın tecilinde süre uzatımı ve teminatsız borç limitine yönelik çalış­ma başlatıldı­ğını duyurdu­ğumuzda:

“Bu faiz­lerle, yapı­landırmanın bir avantajı olmaz” şeklinde yorumlar almıştık…

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2 hafta önce, yapılan­dırma talebinde bulunan­lar için faizlerin de yüzde 40’lardan yüzde 30’lara dü­şürülebileceğine yönelik çalışma başlatıldığını du­yurduğumuzda da:

Vergisini tam ve zama­nında ödeyenlerden, “tep­ki içeren” yorumlar gel­mişti…

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Ve, yapılandırmada uygu­lanacak faiz için de “avan­tajlı oran belirlendi”, yüzde 29’a düşürüldü…

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Zor iş:

Bir tarafta vergi ve prim borçlarını ödemeyenlerin talepleri…

Diğer tarafta “ödeme iradesine sahipken” vergi ve prim borçlarını ödeye­meyenlerin talepleri…

Ve sorumluluktan ka­çınmayarak, vergi ve primlerini tam ve zama­nında ödeyenlerin “öde­diğim vergi ile ne yapılı­yor?” sorgusu ve ödül ta­lepleri…

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Amme alacaklarının teci­line ilişkin süre 36 aydan 72 aya yükseldi…

Cumhurbaşkanı Kararı ile de, 250 bin lira olan te­minatsız borç limiti, 1 mil­yon liraya yükseltildi…

Yani;

1 milyon liraya kadar olan borçlar teminat alınmaksı­zın tecil edilebilecek…

Bir milyon lirayı aşan borçlar için mi?

1 milyon lirayı aşan kıs­mın yarısı oranında teminat ile, tecilden faydalanılabile­cek…

Dahası…

Teminat aranmaksızın te­cil uygulamasında, vergi da­irelerindeki borç tutarları­na ayrı ayrı bakılacak…

Yani…

Bir mükellefin 2 veya 3 (…) vergi dairesine ay­rı ayrı 999’ar bin lira ver­gi ve prim borcu varsa te­minat göstermeden, tüm borçlarını tecil edebile­cek…

VELHASIL

Vergisini tam ve zamanında ödeyenler geniş açıdan bakabiliyor:

“Vergisini ödeyenin” parasıyla, “vergisini ödemeyene” destek verildiğine dikkat çekiyor…

Bunun haksız rekabet yarattığına; vergisini tam ve zamanında ödeyen “rasyonel/bilimsel düşünüp çabalayan/geliştiren üreticiyi” zor durumda bıraktığına vurgu yapıyor…

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Sonuç mu?

En ihtiyaç duyduğumuz geliştiren/üreten/çabalayan kesim, haksız rekabet/destekler nedeniyle, bırakın tasarruf/sermaye biriktirmeyi, mevcut tasarrufunu da eritebiliyor…

Ve bu nedenle, dünyada talep gören/görecek ürün/ürünler geliştirilemiyor/üretilemiyor…

Hatta teknoloji gerektirmeyen, geleneksel yöntemlerle de üretilebilecek stratejik ürünlerin arzında dahi sıkıntılar büyüyebiliyor…

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Ki, bu nedenlerle doğrudan toplanabilecek vergiler yükselemiyor, toplanabilen vergiler de yetmiyor, verimsizlik/açıklar ve borçlanma büyüyor…

Küçük bir hata/sorun, diğer sorunların büyümesine gübre/ilaç oluyor ve hastalıkları kronikleştiriyor…