“Vergisini ödeyenin” parasıyla, “vergisini ödemeyene” destek (2)…
Amme alacaklarının tecilinde süre uzatımı ve teminatsız borç limitine yönelik çalışma başlatıldığını duyurduğumuzda:
“Bu faizlerle, yapılandırmanın bir avantajı olmaz” şeklinde yorumlar almıştık…
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2 hafta önce, yapılandırma talebinde bulunanlar için faizlerin de yüzde 40’lardan yüzde 30’lara düşürülebileceğine yönelik çalışma başlatıldığını duyurduğumuzda da:
Vergisini tam ve zamanında ödeyenlerden, “tepki içeren” yorumlar gelmişti…
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Ve, yapılandırmada uygulanacak faiz için de “avantajlı oran belirlendi”, yüzde 29’a düşürüldü…
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Zor iş:
Bir tarafta vergi ve prim borçlarını ödemeyenlerin talepleri…
Diğer tarafta “ödeme iradesine sahipken” vergi ve prim borçlarını ödeyemeyenlerin talepleri…
Ve sorumluluktan kaçınmayarak, vergi ve primlerini tam ve zamanında ödeyenlerin “ödediğim vergi ile ne yapılıyor?” sorgusu ve ödül talepleri…
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Amme alacaklarının teciline ilişkin süre 36 aydan 72 aya yükseldi…
Cumhurbaşkanı Kararı ile de, 250 bin lira olan teminatsız borç limiti, 1 milyon liraya yükseltildi…
Yani;
1 milyon liraya kadar olan borçlar teminat alınmaksızın tecil edilebilecek…
Bir milyon lirayı aşan borçlar için mi?
1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat ile, tecilden faydalanılabilecek…
Dahası…
Teminat aranmaksızın tecil uygulamasında, vergi dairelerindeki borç tutarlarına ayrı ayrı bakılacak…
Yani…
Bir mükellefin 2 veya 3 (…) vergi dairesine ayrı ayrı 999’ar bin lira vergi ve prim borcu varsa teminat göstermeden, tüm borçlarını tecil edebilecek…
VELHASIL
Vergisini tam ve zamanında ödeyenler geniş açıdan bakabiliyor:
“Vergisini ödeyenin” parasıyla, “vergisini ödemeyene” destek verildiğine dikkat çekiyor…
Bunun haksız rekabet yarattığına; vergisini tam ve zamanında ödeyen “rasyonel/bilimsel düşünüp çabalayan/geliştiren üreticiyi” zor durumda bıraktığına vurgu yapıyor…
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Sonuç mu?
En ihtiyaç duyduğumuz geliştiren/üreten/çabalayan kesim, haksız rekabet/destekler nedeniyle, bırakın tasarruf/sermaye biriktirmeyi, mevcut tasarrufunu da eritebiliyor…
Ve bu nedenle, dünyada talep gören/görecek ürün/ürünler geliştirilemiyor/üretilemiyor…
Hatta teknoloji gerektirmeyen, geleneksel yöntemlerle de üretilebilecek stratejik ürünlerin arzında dahi sıkıntılar büyüyebiliyor…
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Ki, bu nedenlerle doğrudan toplanabilecek vergiler yükselemiyor, toplanabilen vergiler de yetmiyor, verimsizlik/açıklar ve borçlanma büyüyor…
Küçük bir hata/sorun, diğer sorunların büyümesine gübre/ilaç oluyor ve hastalıkları kronikleştiriyor…
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