Vergisiz yeniden değerleme yaparak daha az vergi ödersiniz
Değerli okurlar enflasyon muhasebesinin ertelenmesiyle birlikte işletmelerin sabit kıymetlerinin yeniden değerlemeye tabi tutulması uygulaması tekrar gündeme gelmiş bulunmaktadır.
Yeniden değerleme, işletmeye dahil taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin vergi usul kanununa göre tespit edilen değerlerinin ve amortismanlarının yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle tespit edilmesi işlemidir. Vergisiz yeniden değerleme olarak adlandırılan ve Vergi Usul Kanununun mükerrer 298/ç maddesinde düzenlenmiş olan uygulama hem işletmelerin öz kaynaklarını artırmakta hem de daha az vergi ödenmesini sağlamaktadır.
Yeniden değerleme uygulamasından kimler yararlanabilir?
Yeniden Değerleme uygulamasından, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri (kollektif şirketler, adî komandit şirketler ve adî şirketler dâhil) yararlanabilmektedir. Uygulama zorunlu değil, mükelleflere sağlanmış bir haktır.
Yeniden değerleme uygulamasından; Dar mükellefiyet esasında vergilendirilenler, İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbapları, Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, Kayıtlarını TL dışındaki başka para birimi üzerinden tutanlar yararlanamaz. Yeniden değerleme oranı ilgili yıl için ve geçici vergi dönemleri için Gelir İdaresi tarafından ilan edilir.
Hangi kıymetler yeniden değerlemeye tabi?
Değerlemenin yapılacağı dönem sonu itibarıyla aktifte bulunan amortismana tabi taşınmazlar, gayrimenkullerin mütemmim cüzileri ve teferruatları, tesisat ve makinalar, gemiler ve diğer taşıtlar, gayri maddi haklar, demirbaşlar, şerefiyeler, aktifleştirilen Ar-Ge harcamaları, özel maliyet bedelleri, aktifleştirilen kuruluş giderleri yeniden değerlemeye tabi. Buna göre 31.12.2024 tarihli bilançoda bulunan ve 2025 dönem sonunda aktifte bulunmaya devam eden amortismana tabi sabit kıymetler için yeniden değerleme yapılabilir. 2025 hesap döneminde aktife giren ancak dönem sonunda aktifte olmayan sabit kıymetler için yeniden değerleme yapılamaz.
Boş arsa ve araziler ile yapılmakta olan yatırımlar hesabında takip edilen tutarlar amortismana tabi olmadığından bu kıymetler için yeniden değerleme yapılamaz. Ayrıca, iktisadi kıymetlerin alım, satım, inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu amaçla aktiflerinde bulunan emtia niteliğindeki kıymetler de yeniden değerlemeye tabi değildir.
Yeniden değerlemenin avantajları
Yeniden değerleme uygulamasının en önemli özelliği; uygulamanın vergisel bir maliyeti olmadığı gibi, sabit kıymetlerin yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden amortisman ayrılabilmesi neticesinde vergi matrahını düşürerek daha az vergi ödenmesine yol açmasıdır.
Yeniden değerleme uygulamasının vergisel avantajları olduğu gibi işletmelerin öz kaynak yapılarının güçlenmesine de olumlu katkıları bulunmaktadır. Bu avantajları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
-Öz kaynaklarda artış sağlar.
-Ek amortisman gideri yapılır.
-İktisadi kıymetin satışında yüksek maliyet bedeli dikkate alınarak kârı azaltır.
-Finans kurumları nezdinde kredibilite artışı sağlar.
-Finansman gider Kısıtlaması uygulamasında vergi avantajı sağlar
-Ortaklardan daha yüksek tutarda borçlanma imkanı sağlanır.
-Öz kaynakların artışı nedeni ile borca batıklık veya teknik iflastan uzaklaşma sağlar.
