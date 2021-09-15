“Veri açıklamaları Merkez Bankası'nın kararını etkiler mi?...”

Pazartesi günü açıklanan rakamlarda birkaç tane olumsuzluk üst üste geldi diyebilirim:

- Cari açık beklenenden yüksek seyrediyor

- Sanayi üretiminde aylar itibarıyla düşüş belirgin hale geldi

- Ciro endekslerinde beklendiği gibi temmuz ayında düşüş var.

Önce cari açıktan başlayalım: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun geçen ay "bundan sonraki aylarda cari fazla verilecek" demesine rağmen cari açığın artmaya devam ettiğini görüyorum. Bunun sebebi büyümenin devam edişi mi yoksa büyüme yavaşlarken emtia fiyatlarının yükselmesi mi, bunu iyi tahlil etmek gerekiyor. İhracatın ithalata bağımlılığı konusunda her kurumun farklı bir çalışması ve yaklaşımı var ancak hammadde- ara malı- yatırım malı fiyatlarının yükselişi gözle görülür bir risk unsuru olarak ortaya çıkıyor. İhracatın her ay rekor kırıyor olması bizleri memnun ederken, diğer taraftan dış talep ile artan üretimin ithalat bağımlılığını artırdığına dair kanaatler güçleniyor.

"Merkez Bankası'nın pas geçmesi beni şaşırtmaz..."

Sanayi Üretiminde bir önceki yıla göre artış olsa da, bu yılın Nisan ayından beri gücünün azaldığı hatta iyice yavaşladığı görülüyor. Eğer bu devam ederse geçen yıl ile aynı seviyede bir sanayi üretimine sahip olabiliriz. Merkez Bankası Başkanı'nın büyüme konusundaki kuşkularını içeren söylemlerinin temelsiz olmadığını buradan anlayabiliyoruz. Hemen ardından inceleyeceğimiz ciro endeksleri bu çekinceyi pekiştiriyor desem yanlış olmaz.

İnşaat hariç, sanayi ve ticaret ciro endekslerinde temmuz ayında düşüş gerçekleşmiş gözüküyor. Sert bir düşüş olmasa da, belirgin bir gerileme var. Perakende satış endekslerinin temmuz ayında bir önceki aya göre yatay seyrettiği ve geçen yılın mayıs ayında başlayan yükseliş trendinin bozulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu anlaşılıyor.

Tüm bu veri, Merkez Bankası'nın faiz kararını sadece enflasyona değil büyüme beklentilerine de dayandıracağını gösteriyor. Aybaşından beri TCMB Başkanı'nın çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığı toplantılarda zemin yokladığını ancak faiz indirimi konusunda müspet bir yaklaşım görmediğini duyuyoruz. Döviz kurlarını bir kere daha yükseltecek ve enflasyonu azdıracak bir gelişmeden herkes endişe ederken, bu ayki toplantıda Merkez Bankası'nın pas geçeceğine dair beklentim artıyor diyebilirim.