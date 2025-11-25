Veri
Petrol neyse çağımızın petrolü de veri. Veriye sahip olan güce sahip oluyor. Tabii kontrolsüz güç güç olmayınca veriyi kontrol etmek de bir o kadar önemli.
Bu yüzdendir ki 80’lerde küreselde şirket büyüklük sıralamasında ilk 10’da 6 petrol şirketi iken, günümüzde ilk 10’da 6 teknoloji şirketi var.
ABD borsalarını sürükleyen, Magnificient Seven piyasa değeri 13-14 trilyon dolar iken Borsa İstanbul yarım trilyon doları zorluyor. Tesla 600 milyar dolar civarında. Nvidia, Apple, Microsoft 3 trilyon dolar üzerinde, Amazon, Alphabet (Google) 2 trilyonda.
Fransızların bir atasözü vardır: “Petrolümüz yok ama fikirlerimiz var”. Bu sözü ister girişimcilik fikri, ister veriye dayalı yeni fikirler olarak almak mümkün. Bir de sosyal medya platformları ile sosyolojiyi kullanarak sosyal ve toplumsal mühendislik var.
Very Good
Yapay zekâ ve quantum bilgisayarlar bu yüzden var. Bu kadar büyük bir gücü işleyebilmek, yönetebilmek için. Nadir elementler üzerinden gümrük tarifeleri ile ticaret savaşları aslında veriyi kontrol edebilmek için.
Donanımı herkes yaparken yazılımı herkes yapamıyordu. Artık yazılımı herkes yapabiliyor. Yapay zekâ kod yazıyor mesela. İşlemci artık önemli. Nvidia bu yüzden popüler. İşlemciyi kontrol eden elektrikli otoları, mobil ve elektronik cihazları, akıllı şehirleri, robotları, insanı kontrol ediyor.
Pazarlamayı ele alalım. Müşteri ilişkileri, satış sonrası hizmetler ile başlayan süreç analitik CRM (segmentasyon, sadakat programları, churn, Customer Lifetime Value, Next Best Offer, vb.) ile devam ederken artık beyin dalgaları, yüz tarama gibi yöntemler ile nöro pazarlamaya evrilmiş durumda. İnsan kaynakları CRM’i keşfetti artık personelini analitik yönetmeye çalışıyor.
Very Best
Akademide dahi artık kalite değil kantite ölçülüyor. Makalenin topluma katkısından çok, yer aldığı endeks veya “q” değeri önem arz ediyor. Bilim bilim için mi, toplum için mi sorusu çoktan cevabını aldı. Bilimsel veriler dahi endeksler üzerinden kontrol altında.
Elsevier, Springer Nature, Wiley, Clarivate, Taylor Francis, Sage gibi uluslararası endekslerin ve yayıncıların piyasa değerleri toplamı yaklaşık 100 milyar dolar. Prestijli diye kabul gören endekslerin kar marjı %40, yayıncıların %20-%40 arasında, yıllık ciroları 12 milyar dolar civarında.
Akademik yükselme ve performans (teşvik, zam, vb.) nedeni ile yıllık yurtdışına giden tutar kabaca tahmini 20 ila 30 milyon dolar seviyesinde. Ortalama açık kaynak bir yayın bedeli 3.000 dolar civarında. Üstelik hakemlik ücreti de yok bu platformların.
Metin madenciliği ile web kazıma, meta analiz ile bibliyometrik araştırma, kelime analizi gibi araştırma yöntemleri bu yüzden son yıllarda popüler oldu. Bu veri tabanlarından gelen veriler ile bilimin yönü, büyüklüğü, lideri, vb. ölçülüyor.
Nobel anısına verilen Riksbank Ekonomi Ödülünde, heterodoks bir çalışma veya araştırmacı ödül alabilmiş değil. Benzer bir durum, bahis endekslerde veya yayınevlerinde çalışmanız veya “q3” ve üzeri makaleniz yoksa “A Level” saymıyorlar. Mesela Einstein İzafiyet Teorisini ““Prusya Bilimler Akademisi” (Oturum Raporları) Dergisinde” sundu ama bu endekslerde yer almadığı için “A Level” günümüzde sayılmıyor demek bu.
Akademide kalite çalışmaları da kantiteye kaymış durumda. “What have we learned from 30 years of Quality in Higher Education: academics’ views of quality assurance” makalesi diyor ki: “akademisyenler genelde öğretim ve araştırma özgürlüğü ile çelişen, pazarlama odaklı ve hesap verebilirlik amaçlı dışsal bir zorlama bürokratik yük olarak kalite odaklı çalışmaları görürken, süreçlerin iyileştirilmesine ve geliştirilmesinin hesap verebilirlik ve denetim yönüne kaydığı gözlemlenmiş (Harvey Lee, 2024, Quality in Higher Education, ESCI).
Very Well Done
Köşemizi takip edenler hatırlar. BLS’in başta işsizlik verilerinde yaşanan sorunlarını Dünya’da ve Türkiye’de ilk burada yazmıştık. Trump direktörünü değiştirmişti. Fed’in verilerinin geriden geldiğini ve yanlış olduğunu da bu yüzden söylüyordu.
Bütçe kapanması nedeni ile Fed son toplantısına Ekim ve Kasım işsizlik, Kasım enflasyon verileri olmadan girecek. Veriye dayalı bilimsel çalışan bağımsız merkez bankası örneği miydi ana akımdaki o cümlenin orijinali? Veriden bağımsızlık kesin.
