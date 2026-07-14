Verilerle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın performansı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile gelen ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kulla­nımını amaçlayan stratejik plan, performans programı, performansa dayalı bütçeleme ve nihayet tüm bunların bir anlamda hesabının verildiği faaliyet raporları, kamu personeli­nin yaptığı iş ve işlemlerde özenli ve dikkatli olunmasına katkı sağlıyor.

Aslında stratejik planlar ve performans programları, bir kurum için çok önemli yol haritaları. Kurum web sitelerinde yıllık ola­rak yayınlanma zorunluluğu bulunan idare fa­aliyet raporları; medya, siyaset ve paydaşlar tarafından titizlikle okunması ve gerekiyorsa eleştiriler yapılması gereken önemli belgeler. Ancak maalesef özellikle tarım dendiğinde, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma ve bilin­dik kalıp cümleleri kullanma oldukça yaygın.

Bu yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda öne çıkanlara yer vereceğiz.

Raporda ilk dikkatimizi çeken veri; önce­ki yılın personel sayısının 67.740’tan 61.465’e gerilemiş olması. Bu %10’luk çok önemli bir azalma. Yine geçen yıla göre doçent sayısı 3 kişi artarak 76 olurken doktoralı personel sa­yısı 160 kişi artmış. Özellikle TAGEM bünye­sinde yer alan bu akademik kariyeri yüksek insan kaynağıyla Bakanlık bünyesinde neden akademik bir yapı oluşturulmasın?

2025 yılı toplam ödeneğinin 487 milyar TL olduğu ve bunun %98’inin harcandığı belirti­liyor. Geçen yıl 3,8 milyon poliçenin düzen­lenmiş olması, tarım sigortalarının ülkemiz­de oldukça iyi bir mesafe aldığını gösteriyor.

Hedefler ve gerçekleşmeler

Raporun öncelikli konusu gıda güvencesi ve kendine yeterlilik. Tarımsal üretimin ekono­mik bir faaliyetin ötesinde bir milli güvenlik meselesi olduğu vurgusu yapılıyor.

Bu bağlamda, iklim değişikliği ve su stresi nedeniyle suyu merkeze alan bütüncül tarım­sal üretim planlamasının uygulamaya konul­duğu; bitkisel üretimde stratejik öneme sahip 13 ürünün (buğday, mısır, ayçiçeği vd.) ile yem bitkilerinin; hayvansal üretimde ise kırmızı et, çiğ süt, beyaz et ve yumurtanın planlamaya alındığı ifade ediliyor.

2025 raporundaki verilerin 2024 yılına ait olduğu ve bu nedenle kuraklık ve zirai don et­kisini yansıtmadığını da belirtmeliyiz. Bu açık­lama ışığında, tahılda yeterlilik oranının %112 ile hedeflenen %94’ün oldukça üzerinde oldu­ğu görülüyor. Ayçiçeğinde %72 ve yem bitkile­rinde %92 oranında yeterlilik oranları verilmiş.

Gıda güvenirliği için 1,36 milyon gıda dene­timinin yapıldığı, taklit-tağşiş yapan işletme­lerin ilan edildiği ve Yeni Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi dijital altyapıların geliştirildiği de ra­porda yer alıyor.

Hedefin altında kalan performanslar

Performans gerçekleşme oranı %80’in al­tında kalanların üzerinde düşünmek gereki­yor. İhraç edilen bitkisel ürün miktarının, he­deflenen 8,7 milyon tonun altında kaldığı (6,3 milyon ton); organik tarımda hedeflenen ala­nın %65 olduğu; sözleşmeli bitkisel üretimde, tip sözleşmelere uygun olmayan sözleşmele­rin sisteme kaydedilememesi nedeniyle sade­ce %54 gerçekleşme sağlanabildiği belirtiliyor.

Sözleşmeli büyükbaş besilik hayvan sayısı, kovan başına bal verimi, yumurta üretimi ar­tış oranı, modern sulama sistemi kurulan alan ve iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi faaliyetlerinin performansları, hedeflerin ge­risinde kaldığı ifade ediliyor.

Yön gösterici eleştirilere ihtiyaç var

Ezcümle; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 148 sayfalık bu raporu, ilgili tüm kesimler­ce dikkatlice incelenmeli. Özellikle akade­mik camia, bilimsel yöntemlerle, ülkemizin tarım politikalarına yön vermede daha aktif olmalı. Sosyal ve ekonomik boyutlarıyla, kar­maşık, doğa koşullarına bağımlı, piyasa hare­ketliliğinden diğer sektörlere göre daha çok etkilenen ve konusu canlı materyal olan ta­rım sektöründe çalışmanın doğal sonucu ola­rak hedeflerden sapmaların daha fazla olabi­leceği de göz ardı edilmemeli.