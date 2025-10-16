Verimli olmak zorundayken, verimsizliği artırıyorsak…
Tarımsal ürünlerin neredeyse tamamında:
3 birim üretilebilecek alanda, 2 birim; hatta 1 birim üretiyoruz…
Ve sonucuna (karsızlık, pahalılık, arz eksiği vb…) katlanıyoruz…
***
Buna rağmen:
“Biz verimsiziz!” itirafını yapamıyoruz…
***
Tabiki bu alışkanlığın:
Eğitim sisteminden destek politikalarına, sosyal/kültürel gerilemeye birçok nedeni var…
***
Bu verimsizlik sadece
tarımda mı?
Tabi ki değil…
Kamu harcamalarından çalışma hayatına, sosyal hayattan sanayiye, turizmden bürokrasiye, siyasetten eğitime “kalkınmayı” etkileyen her alanda…
***
Örneğin sanayi…
2019 yılında, Ankara Sanayi Odası’nın model fabrika projesi başlatıldığında, “Verimsizliğim yüksek” diye itiraf edenlerimiz çıkmıştı…
***
Ve…
Bu itirafın kazandırabileceği kanıtlamıştı…
4 aylık eğitimden geçen “gönüllü 8 fabrika”nın temsilcileri, işletmelerindeki verimliliği 1.5 ile 3 kat arasında artırdı…
***
Yani…
Desteklemekle kalınmadı; desteklemenin getirisi de ölçüldü/hesaplandı…
* * *
Sonrasında uygulama hızlandı, marka işletmeler de katıldı…
Yüzlerce işletmenin verimliliği, yani karlılığı, yani rekabet edebilirliği, yani yeni yatırımlar için sermayesi arttı…
VELHASIL
ASO Başkanı Seyit Ardıç…
Verimsizliğimizi yüzümüze vuran, farklı bir ayrıntıya dikkat çekti:
“Çalışan başına katma değer artışında Türkiye’nin performansı, maalesef dünya ortalamasının gerisinde kaldı….
2003-2017 döneminde Türk sanayisinde çalışan başına katma değer yıllık ortalama yüzde 3,25 artarken, 2017–2023 döneminde yüzde 3.5 oranında bir verimlilik kaybı yaşandı…”
***
Diğer ülkeler mi?
2003-2017 arasında yüzde 4.25 oranında artırdı…
2017–2023 döneminde ise üzerine yüzde 2.47 koydu…
***
Karlılılığın, kalkınmanın anahtarı olan verimliliğe verdiğimiz değer bu!
