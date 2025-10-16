Google Haberler

Verimli olmak zorundayken, verimsizliği artırıyorsak…

Ferit Barış PARLAK

AYRINTI

Tarımsal ürünlerin neredeyse tamamında:

3 birim üretilebilecek alanda, 2 birim; hatta 1 birim üretiyoruz…

Ve sonucuna (karsızlık, pahalılık, arz eksiği vb…) katlanıyoruz…

***

Buna rağmen:

“Biz verimsiziz!” itirafını yapamıyoruz…

***

Tabiki bu alışkanlığın:

Eğitim sisteminden destek politikalarına, sos­yal/kültürel gerilemeye birçok nedeni var…

***

Bu verimsizlik sadece

tarımda mı?

Tabi ki değil…

Kamu harcamalarından çalışma hayatına, sosyal hayattan sanayiye, turizmden bürok­rasiye, siyasetten eğitime “kalkınmayı” etki­leyen her alanda…

***

Örneğin sanayi…

2019 yılında, Ankara Sanayi Odası’nın model fabrika projesi başlatıldığında, “Verimsizliğim yüksek” diye itiraf edenlerimiz çıkmıştı…

***

Ve…

Bu itirafın kazandırabileceği kanıtlamıştı…

4 aylık eğitimden geçen “gönüllü 8 fabrika”nın temsilcileri, işletmelerindeki verimliliği 1.5 ile 3 kat arasında artırdı…

***

Yani…

Desteklemekle kalınmadı; desteklemenin getirisi de ölçüldü/hesaplandı…

* * *

Sonrasında uygulama hızlandı, marka işlet­meler de katıldı…

Yüzlerce işletmenin verimliliği, yani karlılı­ğı, yani rekabet edebilirliği, yani yeni yatırımlar için sermayesi arttı…

VELHASIL

ASO Başkanı Seyit Ardıç…

Verimsizliğimizi yüzümüze vuran, farklı bir ayrıntıya dikkat çekti:

“Çalışan başına katma değer artışında Tür­kiye’nin performansı, maalesef dünya ortala­masının gerisinde kaldı….

2003-2017 döneminde Türk sanayisin­de çalışan başına katma değer yıllık ortalama yüzde 3,25 artarken, 2017–2023 döneminde yüzde 3.5 oranında bir verimlilik kaybı ya­şandı…”

***

Diğer ülkeler mi?

2003-2017 arasında yüzde 4.25 oranında artırdı…

2017–2023 döneminde ise üzerine yüzde 2.47 koydu…

***

Karlılılığın, kalkınmanın anahtarı olan ve­rimliliğe verdiğimiz değer bu!

