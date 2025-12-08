“Verimli tarlayı alıp, imar beklemek” kooperatifçilikse…
Avrupa Birliği ülkeleri de;
Çin’i, Japonya’sı, ABD’si de kooperatifleri:
Ekonomik ve sosyal/ kültürel gelişimin ve sonucunda refaha ulaşmanın katalizörü olarak gördüler…
***
“Yol açıp, yön veren bu yapıları” desteklediler… Kişisel çıkarlara alet edilmemesi için hukuki altyapısının sağlamlığına öncelik verdiler…
***
Ve… Kooperatifler eliyle:
Üretimden pazarlamaya, ekonomideki her faaliyette, maliyetleri düşürdüler…
Küçük tasarrufları, “üreterek” büyüttüler…
Toplumun çoğunluğunu ekonomik aktiviteye, işgücüne dahil edebildiler…
Üreticinin de, tüketicinin de faydasını maksimize ettiler…
Madde madde bakınca: Birinde, ikisinde değil, tamamında eksik olduğumuzu görmek…
***
Ve… Bu eksiklerimizi giderebilmenin yolunun, örnekleri/modelleri, sonuçları ortada olduğu için “kooperatifleşme” olduğunu bilmek…
***
Ve..
Bilmemize rağmen, bu “katalizörü”kullanmamak, önceliklendirmemek, güçlendirmemek…
VELHASIL
Daha da üzücü/sorunlu olan:
Yapılmaması gerekeni öne almak!
Örneğin:
Temeli “üreterek/geliştirerek/çabalayarak büyümek/büyütmek” olan bu yapıyı dahi, “imar bekleme”alanı yapmak!
***
Öyle ya:
“Verimli/bakir tarlayı alıp (ki kıt kaynağımız) işlemeden, senelerce imar bekleme” kültürü mü, geneli refaha ulaştırdı/ulaştıracak?…
***
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, cuma günü altını (tekrar tekrar) çizdiği gibi:
Eğitimden altyapıya geniş bir alanda, nitelikli bir dönüşümden geçmemiz bize yol açacak…
