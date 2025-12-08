“Verimli tarlayı alıp, imar beklemek” kooperatifçilikse…

Avrupa Birliği ülkele­ri de;

Çin’i, Japonya’sı, ABD’si de kooperatifleri:

Ekonomik ve sosyal/ kültürel gelişimin ve so­nucunda refaha ulaşma­nın katalizörü olarak gördüler…

***

“Yol açıp, yön veren bu yapıları” desteklediler… Kişisel çıkarlara alet edilme­mesi için hukuki altyapısının sağlamlığına öncelik verdiler…

***

Ve… Kooperatifler eliyle:

Üretimden pazarlamaya, ekonomideki her faaliyette, maliyetleri düşürdüler…

Küçük tasarrufları, “ürete­rek” büyüttüler…

Toplumun çoğunluğunu eko­nomik aktiviteye, işgücüne da­hil edebildiler…

Üreticinin de, tüketicinin de faydasını maksimize ettiler…

Madde madde bakın­ca: Birinde, ikisinde değil, tamamında ek­sik olduğumuzu gör­mek…

***

Ve… Bu eksiklerimi­zi giderebilmenin yolu­nun, örnekleri/model­leri, sonuçları ortada olduğu için “koopera­tifleşme” olduğunu bil­mek…

***

Ve..

Bilmemize rağmen, bu “ka­talizörü”kullanmamak, önce­liklendirmemek, güçlendirme­mek…

VELHASIL

Daha da üzücü/sorunlu olan:

Yapılmaması gerekeni öne almak!

Örneğin:

Temeli “üreterek/geliştirerek/çabalayarak büyümek/büyütmek” olan bu yapıyı dahi, “imar bekleme”alanı yapmak!

***

Öyle ya:

“Verimli/bakir tarlayı alıp (ki kıt kaynağımız) işlemeden, senelerce imar bekleme” kültürü mü, geneli refaha ulaştırdı/ulaştıracak?…

***

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, cuma günü altını (tekrar tekrar) çizdiği gibi:

Eğitimden altyapıya geniş bir alanda, nitelikli bir dönüşümden geçmemiz bize yol açacak…