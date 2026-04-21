Verimli üretmeyene/ tüketmeyene desteğin getirisi…
Yüzlerce kez yaşadığımız:
Verimsiz üretenin de; Verimsiz tüketenin (israf…) de; Haksız rekabetle (kayıtdışı…) ayakta kalabilenin de; Aldığı krediyi (Kıt kaynakları, zorlanarak biriktirilen tasarrufu/milli serveti..), atıl kalacak veya “mevcut verimli üreticiyi de eriten” yatırımlara yönlendirenin de destek istediği bir dönemi daha, tekrardan yaşıyoruz…
***
Kıt kaynakları: Verimsizliği alışkanlık haline getirenler sayesinde daha da kıtlaştırdığımızı da (yıllarca aynı şeyi yaşadığımız için) biliyoruz…
***
Kıt kaynaklarımızı etkin kullanmayınca:
Açıklara, dolayısıyla krizlere kapı açıyoruz…
***
Ve sadece “verimli üretim” ile kırabileceğimiz bu “yıkıcı döngüyü”:
Para politikası ile kırmaya/çözmeye çalışıyoruz…
***
Bir üretici: Tasarrufunu ve/veya “aldığı borcu” geliştirmeye, rekabet edebilir yatırıma yönlendiriyorsa “kâr edebilir” ve kalkınma/refaha bu yolla aracılık edebilir…
Ve/veya… “Kâr eden üretici”, tasarrufunu “yabancı ile de rekabet edebilir” yatırıma yönlendirip, büyüyorsa, kalkınma/refah gelebilir…
***
Bu yapıyı inşa etmek için, güven gerekli:
Yatırımcı, haksız rekabetle karşı karşıya kalmayacağını; Birileri affedilirken/desteklenirken, kendine engeller çıkarılmayacağını; Öngöremediği maliyetler/kararlar ile baş başa bırakılmayacağını;
Oyun devam ederken kuralların değiştirilmeyeceğini (vb.) bilmeli…
VELHASIL
Tasarruf törpüleyen değil, tasarruf artıran yatırımların çoğunlukta olduğu bir sistemde: Vergi toplanabilir…
Bütçe iyileşebilir… Ve böyle bir büyüme ile kalkınma/refah gelebilir…
***
Bu nedenle, “tasarruf törpüleyen”, “tasarrufu israf eden” değil; “kıt kaynakları etkin kullanan”, “tasarruf artıran” yatırımlara destekler önceliklendirilmeli…
Uzun dönem vergi vermeyip, üstüne kıt kaynakları tüketen, bu yolla işini iyi yapanı da çürüten ve buna rağmen yüzdürülen şahıs/şirketler elenmeli…
Kamu kaynaklarını tüketen değil, kamuyu besleyen ödüllendirilmeli…
|Borsa
|14.484,91
|-0,71 %
|Dolar
|44,8760
|0,02 %
|Euro
|52,8764
|-0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1785
|-0,02 %
|Altın (GR)
|6.940,13
|-0,12 %
|Altın (ONS)
|4.820,55
|-0,24 %
|Brent
|90,4370
|2,51 %