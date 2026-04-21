Verimli üretmeyene/ tüketmeyene desteğin getirisi…

Yüzlerce kez yaşadığımız:

Verimsiz üretenin de; Verimsiz tüke­tenin (israf…) de; Haksız rekabetle (kayıtdı­şı…) ayakta kalabilenin de; Aldığı krediyi (Kıt kaynakları, zorlanarak biriktirilen tasarru­fu/milli serveti..), atıl kalacak veya “mevcut verimli üreticiyi de eriten” yatırımlara yön­lendirenin de destek istediği bir dönemi da­ha, tekrardan yaşıyoruz…

***

Kıt kaynakları: Verimsizliği alışkanlık haline getirenler sayesinde daha da kıt­laştırdığımızı da (yıllarca aynı şeyi yaşadı­ğımız için) biliyoruz…

***

Kıt kaynaklarımızı etkin kullanmayınca:

Açıklara, dolayısıyla krizlere kapı açıyo­ruz…

***

Ve sadece “verimli üretim” ile kırabile­ceğimiz bu “yıkıcı döngüyü”:

Para politikası ile kırmaya/çözmeye çalışı­yoruz…

***

Bir üretici: Tasarrufunu ve/veya “aldığı borcu” geliştirmeye, rekabet edebilir yatırı­ma yönlendiriyorsa “kâr edebilir” ve kalkın­ma/refaha bu yolla aracılık edebilir…

Ve/veya… “Kâr eden üretici”, tasarrufu­nu “yabancı ile de rekabet edebilir” yatırıma yönlendirip, büyüyorsa, kalkınma/refah ge­lebilir…

***

Bu yapıyı inşa etmek için, güven gerekli:

Yatırımcı, haksız rekabetle karşı karşıya kalmayacağını; Birileri affedilirken/destek­lenirken, kendine engeller çıkarılmayacağı­nı; Öngöremediği maliyetler/kararlar ile baş başa bırakılmayacağını;

Oyun devam ederken kuralların değiştiril­meyeceğini (vb.) bilmeli…

VELHASIL

Tasarruf törpüleyen değil, tasarruf ar­tıran yatırımların çoğunlukta olduğu bir sistemde: Vergi toplanabilir…

Bütçe iyileşebilir… Ve böyle bir büyüme ile kalkınma/refah gelebilir…

***

Bu nedenle, “tasarruf törpüleyen”, “tasar­rufu israf eden” değil; “kıt kaynakları etkin kullanan”, “tasarruf artıran” yatırımlara des­tekler önceliklendirilmeli…

Uzun dönem vergi vermeyip, üstüne kıt kaynakları tüketen, bu yolla işini iyi ya­panı da çürüten ve buna rağmen yüzdürü­len şahıs/şirketler elenmeli…

Kamu kaynaklarını tüketen değil, ka­muyu besleyen ödüllendirilmeli…