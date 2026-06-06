Verimlilik artıyor iş arkadaşları kayboluyor

İş hayatında uzun yıllar boyunca başarıyı ekip çalışmasıyla iliş­kilendirdik. Beyin fırtınaları yap­tık, açık ofisler kurduk, birlikte üretmenin gücünü anlattık. Şimdi farklı bir döneme giriyoruz.

Çalı­şanlar tarihte hiç olmadığı kadar güçlü dijital araçlara sahip. Bir so­runun cevabı için ekip arkadaşı­na gitmek yerine ekrana yazmak yeterli oluyor. Tam da bu nokta­da yeni bir soru ortaya çıkıyor: Ve­rimlilik artarken iş arkadaşlıkları zayıflıyor olabilir mi? Son iki yıl­dır yapay zekâyı çoğunlukla ve­rimlilik, maliyet ve hız ekseninde konuşuyoruz. Kaç saat kazandı­rıyor, kaç kişilik işi yapıyor, han­gi süreçleri otomatikleştiriyor...

Ancak gözden kaçan başka bir ta­raf var: Yapay zekâ yalnızca işleri değiştirmiyor, insanların birlik­te çalışma biçimini de dönüştü­rüyor. Son dönemde yayımlanan araştırmalar ilginç bir tablo orta­ya koyuyor. Çalışanlar daha hız­lı çalışıyor, daha fazla bilgiye ula­şıyor ve daha kısa sürede sonuç üretebiliyor. Ancak aynı zamanda ekip arkadaşlarına daha az danışı­yor, daha az fikir alışverişi yapıyor ve sorunları daha fazla tek başına çözmeye çalışıyor. Verimlilik ar­tarken sosyal etkileşim azalıyor.

Dijital yalnızlık

Son günlerde yayımlanan çe­şitli araştırmalar, üretken yapay zekâ kullanan çalışanların gö­revlerini daha hızlı tamamladı­ğını ancak ekip içi etkileşimleri­nin azaldığını gösteriyor. Özellik­le bilgi çalışanları arasında daha önce ekip arkadaşlarından alınan desteğin önemli bir bölümünün artık yapay zekâ araçlarından sağ­landığı görülüyor.

Bu durum ilk bakışta olumlu görünüyor. Sonuç­ta çalışan daha hızlı çözüme ulaşı­yor. Fakat yönetim literatürü uzun yıllardır inovasyonun yalnızca bi­reysel yetenekten değil insanlar arasındaki etkileşimden doğdu­ğunu söylüyor. Bir koridor sohbe­ti, kahve molasında yapılan kısa bir tartışma ya da toplantı sonrası ayaküstü konuşmalar çoğu zaman yeni fikirlerin çıkış noktası olabi­liyor. Harvard ve MIT’de yapılan çalışmalar da örgütsel öğrenme­nin büyük ölçüde çalışanlar ara­sındaki gayriresmî bilgi paylaşı­mıyla gerçekleştiğini ortaya ko­yuyor.

İnsanlar birbirlerinden yalnızca bilgi almıyor; deneyim, bakış açısı ve kurumsal hafıza da aktarıyor. Bugün birçok şirket ça­lışanlarının daha üretken hale gel­mesinden memnun. Ancak aynı şirketler birkaç yıl sonra fark­lı bir soruyla karşılaşabilir: Ve­rimlilik artarken ekip ruhu zayıf­lıyor mu?

Kurum kültürünün yeni sınavı

Asıl mesele teknolojinin na­sıl kullanıldığı. Çünkü tarih bi­ze her teknolojik dönüşümün ye­ni yönetim sorunları yarattığını gösteriyor. E-posta iletişimi hız­landırdı ama toplantıları artırdı. Akıllı telefonlar erişimi kolaylaş­tırdı ama çalışma saatlerini uzat­tı. Şimdi yapay zekâ verimliliği artırıyor; bunun ekip çalışması üzerindeki etkileriniyse yeni ye­ni görmeye başlıyoruz.

Micro­soft’un son Work Trend araştır­maları da çalışanların giderek da­ha fazla dijital araçlarla etkileşim kurduğunu gösteriyor. Özellikle genç çalışanlar için ilk danışılan kaynak artık yönetici ya da ekip arkadaşı değil, ekranın içindeki yardımcılar haline geliyor. Bu du­rum bilgiye erişimi demokratik­leştirirken, insanlar arasındaki bağları da yeniden tanımlıyor.

Yeni denge

Bugün liderlerin önünde yeni bir görev var. Yapay zekânın sağladığı verimlilik avantajını kullanırken, kurum içindeki insan ilişkilerini koruyabilmek.

Bunun için birkaç kritik adım öne çıkıyor:

●Yapay zekâyı ekiplerin yerine değil, ekipleri güçlendiren bir araç olarak konumlandırın.

●Yüz yüze etkileşimleri ve çapraz ekip çalışmalarını artırın.

●Çalışanların yalnızca iş konuştuğu değil, birbirini tanıyabildiği ortamlar oluşturun. Ortak projeler, kurum içi etkinlikler ve yüz yüze buluşmalar ekip bağlarını güçlendirir.

●Spor, gönüllülük, mentorluk veya ilgi alanı grupları çalışanlar arasında yalnızca iş ilişkisi değil aidiyet duygusu da oluşturur.

●Başarıyı yalnızca bireysel performansla değil iş birliği kapasitesiyle de ölçün.

Çünkü iş dünyasının yeni paradoksu burada yatıyor. Teknoloji sayesinde hiç olmadığı kadar hızlı çalışıyoruz. Ancak aynı zamanda birbirimizden uzaklaşma riskiyle de karşı karşıyayız.

Önümüzdeki yıllarda kazanan şirketler yalnızca en gelişmiş yapay zekâ sistemlerine sahip olanlar olmayacak. İnsan ilişkilerini, kurum kültürünü ve işbirliği kapasitesini koruyabilenler öne çıkacak. Çünkü geleceğin rekabeti teknoloji ile insan arasında değil teknolojiyi insanı güçlendirecek şekilde kullanabilenlerle kullanamayanlar arasında yaşanacak.