Verimlilik artıyor iş arkadaşları kayboluyor
İş hayatında uzun yıllar boyunca başarıyı ekip çalışmasıyla ilişkilendirdik. Beyin fırtınaları yaptık, açık ofisler kurduk, birlikte üretmenin gücünü anlattık. Şimdi farklı bir döneme giriyoruz.
Çalışanlar tarihte hiç olmadığı kadar güçlü dijital araçlara sahip. Bir sorunun cevabı için ekip arkadaşına gitmek yerine ekrana yazmak yeterli oluyor. Tam da bu noktada yeni bir soru ortaya çıkıyor: Verimlilik artarken iş arkadaşlıkları zayıflıyor olabilir mi? Son iki yıldır yapay zekâyı çoğunlukla verimlilik, maliyet ve hız ekseninde konuşuyoruz. Kaç saat kazandırıyor, kaç kişilik işi yapıyor, hangi süreçleri otomatikleştiriyor...
Ancak gözden kaçan başka bir taraf var: Yapay zekâ yalnızca işleri değiştirmiyor, insanların birlikte çalışma biçimini de dönüştürüyor. Son dönemde yayımlanan araştırmalar ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Çalışanlar daha hızlı çalışıyor, daha fazla bilgiye ulaşıyor ve daha kısa sürede sonuç üretebiliyor. Ancak aynı zamanda ekip arkadaşlarına daha az danışıyor, daha az fikir alışverişi yapıyor ve sorunları daha fazla tek başına çözmeye çalışıyor. Verimlilik artarken sosyal etkileşim azalıyor.
Dijital yalnızlık
Son günlerde yayımlanan çeşitli araştırmalar, üretken yapay zekâ kullanan çalışanların görevlerini daha hızlı tamamladığını ancak ekip içi etkileşimlerinin azaldığını gösteriyor. Özellikle bilgi çalışanları arasında daha önce ekip arkadaşlarından alınan desteğin önemli bir bölümünün artık yapay zekâ araçlarından sağlandığı görülüyor.
Bu durum ilk bakışta olumlu görünüyor. Sonuçta çalışan daha hızlı çözüme ulaşıyor. Fakat yönetim literatürü uzun yıllardır inovasyonun yalnızca bireysel yetenekten değil insanlar arasındaki etkileşimden doğduğunu söylüyor. Bir koridor sohbeti, kahve molasında yapılan kısa bir tartışma ya da toplantı sonrası ayaküstü konuşmalar çoğu zaman yeni fikirlerin çıkış noktası olabiliyor. Harvard ve MIT’de yapılan çalışmalar da örgütsel öğrenmenin büyük ölçüde çalışanlar arasındaki gayriresmî bilgi paylaşımıyla gerçekleştiğini ortaya koyuyor.
İnsanlar birbirlerinden yalnızca bilgi almıyor; deneyim, bakış açısı ve kurumsal hafıza da aktarıyor. Bugün birçok şirket çalışanlarının daha üretken hale gelmesinden memnun. Ancak aynı şirketler birkaç yıl sonra farklı bir soruyla karşılaşabilir: Verimlilik artarken ekip ruhu zayıflıyor mu?
Kurum kültürünün yeni sınavı
Asıl mesele teknolojinin nasıl kullanıldığı. Çünkü tarih bize her teknolojik dönüşümün yeni yönetim sorunları yarattığını gösteriyor. E-posta iletişimi hızlandırdı ama toplantıları artırdı. Akıllı telefonlar erişimi kolaylaştırdı ama çalışma saatlerini uzattı. Şimdi yapay zekâ verimliliği artırıyor; bunun ekip çalışması üzerindeki etkileriniyse yeni yeni görmeye başlıyoruz.
Microsoft’un son Work Trend araştırmaları da çalışanların giderek daha fazla dijital araçlarla etkileşim kurduğunu gösteriyor. Özellikle genç çalışanlar için ilk danışılan kaynak artık yönetici ya da ekip arkadaşı değil, ekranın içindeki yardımcılar haline geliyor. Bu durum bilgiye erişimi demokratikleştirirken, insanlar arasındaki bağları da yeniden tanımlıyor.
Yeni denge
Bugün liderlerin önünde yeni bir görev var. Yapay zekânın sağladığı verimlilik avantajını kullanırken, kurum içindeki insan ilişkilerini koruyabilmek.
Bunun için birkaç kritik adım öne çıkıyor:
●Yapay zekâyı ekiplerin yerine değil, ekipleri güçlendiren bir araç olarak konumlandırın.
●Yüz yüze etkileşimleri ve çapraz ekip çalışmalarını artırın.
●Çalışanların yalnızca iş konuştuğu değil, birbirini tanıyabildiği ortamlar oluşturun. Ortak projeler, kurum içi etkinlikler ve yüz yüze buluşmalar ekip bağlarını güçlendirir.
●Spor, gönüllülük, mentorluk veya ilgi alanı grupları çalışanlar arasında yalnızca iş ilişkisi değil aidiyet duygusu da oluşturur.
●Başarıyı yalnızca bireysel performansla değil iş birliği kapasitesiyle de ölçün.
Çünkü iş dünyasının yeni paradoksu burada yatıyor. Teknoloji sayesinde hiç olmadığı kadar hızlı çalışıyoruz. Ancak aynı zamanda birbirimizden uzaklaşma riskiyle de karşı karşıyayız.
Önümüzdeki yıllarda kazanan şirketler yalnızca en gelişmiş yapay zekâ sistemlerine sahip olanlar olmayacak. İnsan ilişkilerini, kurum kültürünü ve işbirliği kapasitesini koruyabilenler öne çıkacak. Çünkü geleceğin rekabeti teknoloji ile insan arasında değil teknolojiyi insanı güçlendirecek şekilde kullanabilenlerle kullanamayanlar arasında yaşanacak.
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