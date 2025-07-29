“Verimsizliğimiz yüksek” diyebilenlerimiz; tekstilde de ihracatını artırdı…

“Maliyetlerimiz yüksek” diyenlerimiz ne kazanıyor/kazandırıyor?...

“Verimsizliğim yüksek” diyebilenlerimiz ne kazanıyor/kazandırıyor?…

***

“Verimsizliğim yüksek” diye itiraf edenleri­miz çıkmıştı…

Ve bu itirafın kazandırabileceğini, Ankara Sanayi Odası (ASO) 2019 yılında “model fabri­ka” ile kanıtlamıştı…

4 aylık eğitimden geçen “gönüllü 8 fabrika” verimliliğini 1.5 ile 3 kat arasında artırmıştı…

***

Bu örnekler:

“Dünya ihtiyacı baz alınarak yatırım yapı­lan” Ankara’da, verimlilik bilincini de artırdı…

***

Sonuç mu?

Ücretler, enerji, ulaştırma, faiz gibi üre­timin ve finansmanın maliyet kalemlerindeki ciddi fiyat artışlarına rağmen, Ankara’da, yük­sek teknolojiye yapılan yatırımlar devam etti…

Ve…

İhracat performansı da dikkat çekici bir ivme kazandı…

***

2025 yılının ilk altı ayı:

Ankara’nın ihracatı yüzde 11.2’lik artışla 7.1 milyar doları aştı…

***

Ankara Sanayi Odası tarafından hazırla­nan İllerin Dış Ticaretinin Teknolojik

Analizi raporuna göre:

2024 yılında Ankara’nın ihracatındaki yük­sek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 12.1’e ulaştı… (Türkiye ortalaması yüzde 3.6)

***

Yüksek teknoloji ürünlerinin payının 2025 yılında yüzde 15’i aşması hedefleniyor…

VELHASIL

Yatırım ve üretimde ücret/faiz/lojistik gibi “maliyetler” önemli…

Ama dünya ihtiyacına göre üretim yapa­bilmek, teknolojiye kullanabilmek/geliştire­bilmek ve doğru ölçekte yüksek verimliliği yakalayabilmek çok daha önemli…

***

Ankara’nın yüksek teknolojili ürünler ihracatında, sadece savunma sanayinin oldu­ğunu/olabileceğini düşünebilirsiniz…

Ama öyle değil…

Makine ve aksamları ile elektrik-elektronik sektörleri geleneksel ağırlığını koruyor…

***

Hatta Ankara’da,

2025 yılının ilk 6 ayında en yüksek ihracat artışının geldiği sektörlerden biri:

Teknik tekstil kumaşlarına ve tasarıma ağır­lık veren hazır giyim sektörü…