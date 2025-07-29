“Verimsizliğimiz yüksek” diyebilenlerimiz; tekstilde de ihracatını artırdı…
“Maliyetlerimiz yüksek” diyenlerimiz ne kazanıyor/kazandırıyor?...
“Verimsizliğim yüksek” diyebilenlerimiz ne kazanıyor/kazandırıyor?…
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“Verimsizliğim yüksek” diye itiraf edenlerimiz çıkmıştı…
Ve bu itirafın kazandırabileceğini, Ankara Sanayi Odası (ASO) 2019 yılında “model fabrika” ile kanıtlamıştı…
4 aylık eğitimden geçen “gönüllü 8 fabrika” verimliliğini 1.5 ile 3 kat arasında artırmıştı…
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Bu örnekler:
“Dünya ihtiyacı baz alınarak yatırım yapılan” Ankara’da, verimlilik bilincini de artırdı…
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Sonuç mu?
Ücretler, enerji, ulaştırma, faiz gibi üretimin ve finansmanın maliyet kalemlerindeki ciddi fiyat artışlarına rağmen, Ankara’da, yüksek teknolojiye yapılan yatırımlar devam etti…
Ve…
İhracat performansı da dikkat çekici bir ivme kazandı…
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2025 yılının ilk altı ayı:
Ankara’nın ihracatı yüzde 11.2’lik artışla 7.1 milyar doları aştı…
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Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanan İllerin Dış Ticaretinin Teknolojik
Analizi raporuna göre:
2024 yılında Ankara’nın ihracatındaki yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 12.1’e ulaştı… (Türkiye ortalaması yüzde 3.6)
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Yüksek teknoloji ürünlerinin payının 2025 yılında yüzde 15’i aşması hedefleniyor…
VELHASIL
Yatırım ve üretimde ücret/faiz/lojistik gibi “maliyetler” önemli…
Ama dünya ihtiyacına göre üretim yapabilmek, teknolojiye kullanabilmek/geliştirebilmek ve doğru ölçekte yüksek verimliliği yakalayabilmek çok daha önemli…
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Ankara’nın yüksek teknolojili ürünler ihracatında, sadece savunma sanayinin olduğunu/olabileceğini düşünebilirsiniz…
Ama öyle değil…
Makine ve aksamları ile elektrik-elektronik sektörleri geleneksel ağırlığını koruyor…
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Hatta Ankara’da,
2025 yılının ilk 6 ayında en yüksek ihracat artışının geldiği sektörlerden biri:
Teknik tekstil kumaşlarına ve tasarıma ağırlık veren hazır giyim sektörü…