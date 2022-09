Vestel Ar-Ge merkezi, batarya ve pilde iddiasını ortaya koydu

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği ve beyaz eşya etkinliklerinden IFA, Berlin’de kapılarını açtı. Türk markalarının yenilikçi ürünlerini sergilediği etkinlik 6 Eylül’de sona erecek. Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen etkinliğe bu yıl 30’uncu kez katılan Vestel, 3 bin metrekarelik standından otomotivden beyaz eşyaya farklı alanlarda birçok ürününü ilk kez IFA’da sergiledi. En üst teknolojiyi artık sadece akıllı televizyonlarla değil, aynı zamanda akıllı beyaz eşyalar ile de kullanıcıların evlerine getirdiklerini dile getiren Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Geliştirdiğimiz Vestel Evin Aklı ve VeeZy uygulamalarıyla gerçeğe dönüşüyor. Bu uygulamalarda sunduğumuz dijital hizmetler ve iş birliklerimiz sayesinde kullanıcılarımıza çok daha kapsamlı bir akıllı hayat deneyimi yaşatıyoruz. Yurt içinde Vestel Evin Aklı uygulamamız, dünyada ise VeeZy uygulamamız, sadece akıllı cihazlara yönelik birer uygulama değil, kullanıcılar için bir ev asistanı gibi” dedi.

AKILLI ÜRÜNLER İÇİN ORTAK İLETİŞİM ALTYAPISI OLUŞTURULDU

Kullanıcıların hayatında daha fazla kolaylık ve seçenek sağlanması için birlikte çalışabilirliğin önemine dikkat çeken Erdoğan, Home Connectivity Alliance (HCA) Yönetim Kurulu Üyesi olduklarını hatırlattı. Erdoğan, son kullanıcıların tek bir mobil uygulama üzerinden birliğe üye markaların akıllı ürünlerini kullanabilmesi için ortak bir iletişim altyapısı oluşturduklarını belirtti.

Vestel mühendisleri tarafından geliştirilen ürünler arasında ilkler dikkati çekti. Vestel Ar-Ge merkezinde bataryası geliştirilen yeni şarjlı dik tip süpürge modeli bu ürünlerden biriydi. Tasarım ve üretimi tamamıyla yerli kaynaklarla yapılan ve seri üretimine başlanacak olan şarjlı dik tip süpürgesi Vestel S50, mıknatıslı duvara asma aparatı ve tek şarjla 80 dakikaya varan çalışma süresi ile öne çıkıyor. Vestel’in Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirdiği Elektrikli Araç Şarj Cihazları (EV Charger), standa gösterilen ürünlerden biri olarak dikkat çekti. Dünyanın önde gelen enerji şirketleri Iberdrola, Eneco, E.ON devlerle bu konuda işbirliğine imza atan Vestel, ayrıca elektrikli bisiklet bataryaları, pille çalışan televizyon ve şarjlı dik süpürgelerin yanı sıra önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan telekom ESS bataryasının maketini de IFA’da görücüye çıkardı.

DÜNYADA İLK KEZ VESTEL GELİŞTİRDİ

Vestel’in tüketiciyle buluştuğu ürünler arasında ekran teknolojileri olan OLED TV, Mini LED TV, Quantum Dot TV, 8K TV, Philie TV ve TV With Me ürünleri de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Mutfak alanında da ilklere imza atan Vestel’in ilgi çeken ürünlerinden biri de dünyanın ilk fırında tütsüleme teknolojisi olan Smoke- Tech. Dünyada ilk defa fırın içindeki gıdalara tütsü tadı katma fırsatını sunan Vestel’in bu ürünü, entegre otomatik talaş yakma özelliği sayesinde yemek pişerken otomatik olarak tütsüleme yapabiliyor. Vestel’in mutfak alanındaki ürünleri arasında Steam Base ve Steam Base+, Sensör Teknolojili Ankastre Fırınlar, sıcaklık sensörleriyle yanmayı ve aşırı kaynamayı önleyen 78 santimetre V-fl ex İndüksiyon Ankastre Ocaklar tüketicilerin beğenisine sunulan ürünler arasında yer alıyor.