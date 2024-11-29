Vesuvius, Türk şirketi Piromet’i satın alıyor

1704 yılında kurulan İngiltere’nin en eski 10’uncu şirketi Vesuvius, Türkiye’ye hızlı girdi. Londra Borsası’nın da en köklü şirketlerinden biri olan 11 bin çalışanı bulunan İngiliz devi, Kocaeli Dilovası ve Kütahya’da üretim yapan Piromet’in ana hissedarı oluyor.

Vesuvius, sadece İngil­tere’nin değil, dünya­nın da en eski sanayi şirketlerinden biri. 1704 yılın­da Isaac Cookson tarafından Londra’da metal ve cam işleme alanında faaliyet göstermek için kurulan Vesuvius, Türki­ye’ye gelme kararı aldı. Türki­ye’nin en önemli metal refrak­ter makineleri üreticilerinden Piromet ile masaya oturan İn­giliz devi, Türk şirketinin ço­ğunluk hissesini almak istiyor. Anlaşma sağlanırsa İngiliz de­vi, Türkiye’ye satın alma ile gi­recek ve üretime başlayacak.

Piromet Pirometalurj Malze­me Refrakter Makina şirke­tinin tek kontrolünü üstlen­mek isteyen Vesuvius, 317 yıl önce kurulmasının ardından, 1851’de kurşun üretimine baş­ladı. 1924 yılında Lock Lan­caster ve W.W. & R. Johnson & Sons ile birleşerek Associated Lead Manufacturers’ı kuran şirketin hisseleri, 1930 yılında Londra Borsası’nda işlem gör­meye başladı.

İngiltere’nin en eski 10’un­cu firması olan Vesuvius, Londra Borsası’nın da en es­ki şirketlerinden biri. 2012 yı­lında Vesuvius adını alan şir­ket, Çelik Akış Kontrolü, Dö­küm Teknolojileri, Gelişmiş Refrakterler ve Değerli Me­tal İşleme alanlarında dört ana başlıkta faaliyetini sür­dürüyor. Dünya genelinde 11 bin 200 çalışanı bulunan şir­ket, geçen yıl 1.9 milyar ster­linlik ciro yapmıştı. Üç farklı kıtada 40 ülkede faaliyet gös­teren şirketin altı üretim tesi­si bulunuyor. Amerika kıtası cironun 695 milyon poundu­nu, EMES Bölgesi 670 milyon poundunu, Asya-Pasifik ise 566 milyon poundunu üstlen­miş durumda.

Kütahya ve Dilovası’nda üretim yapıyor

İngiliz devi Vesuvius’un almak istediği Piromet ise yüzde 100 yerli sermaye ile 2008 yılında kuruldu. Türkiye’de magnezit cevherlerine ulaşan yerel hammaddelerin entegrasyonu ile dünya çapındaki çelik fabrikalarına refrakter malzemeler ve ilgili uygulama teknolojileri tedarik etmek için kurulan şirketin merkezindeki tesis ise Dilovası’ndaki fabrika. Şirketin genel merkezinin de bulunduğu IMES Sanayi Kenti’nde bulunan bu tesis, 3 bin 500 metrekare refrakter üretim kapalı alan, bin 200 metrekare kapalı idari bina, 3 bin metrekarelik açık depolama alanından oluşuyor. Bu tesis, alümina bazlı üretim tesislerini ve mühendislik faaliyetlerini kapsıyor. Ana üretimin gerçekleştiği Kütahya’daki fabrika ise 56 bin metrekarelik alana kurulu. Entegre proses odaklı Kütahya Fabrikası, kentteki 2’inci Sanayi Bölgesi’nde bulunuyor. Bu tesis, magnezit bazlı üretimini gerçekleştiriyor.