Vesuvius, Türk şirketi Piromet’i satın alıyor
1704 yılında kurulan İngiltere’nin en eski 10’uncu şirketi Vesuvius, Türkiye’ye hızlı girdi. Londra Borsası’nın da en köklü şirketlerinden biri olan 11 bin çalışanı bulunan İngiliz devi, Kocaeli Dilovası ve Kütahya’da üretim yapan Piromet’in ana hissedarı oluyor.
Vesuvius, sadece İngiltere’nin değil, dünyanın da en eski sanayi şirketlerinden biri. 1704 yılında Isaac Cookson tarafından Londra’da metal ve cam işleme alanında faaliyet göstermek için kurulan Vesuvius, Türkiye’ye gelme kararı aldı. Türkiye’nin en önemli metal refrakter makineleri üreticilerinden Piromet ile masaya oturan İngiliz devi, Türk şirketinin çoğunluk hissesini almak istiyor. Anlaşma sağlanırsa İngiliz devi, Türkiye’ye satın alma ile girecek ve üretime başlayacak.
Piromet Pirometalurj Malzeme Refrakter Makina şirketinin tek kontrolünü üstlenmek isteyen Vesuvius, 317 yıl önce kurulmasının ardından, 1851’de kurşun üretimine başladı. 1924 yılında Lock Lancaster ve W.W. & R. Johnson & Sons ile birleşerek Associated Lead Manufacturers’ı kuran şirketin hisseleri, 1930 yılında Londra Borsası’nda işlem görmeye başladı.
İngiltere’nin en eski 10’uncu firması olan Vesuvius, Londra Borsası’nın da en eski şirketlerinden biri. 2012 yılında Vesuvius adını alan şirket, Çelik Akış Kontrolü, Döküm Teknolojileri, Gelişmiş Refrakterler ve Değerli Metal İşleme alanlarında dört ana başlıkta faaliyetini sürdürüyor. Dünya genelinde 11 bin 200 çalışanı bulunan şirket, geçen yıl 1.9 milyar sterlinlik ciro yapmıştı. Üç farklı kıtada 40 ülkede faaliyet gösteren şirketin altı üretim tesisi bulunuyor. Amerika kıtası cironun 695 milyon poundunu, EMES Bölgesi 670 milyon poundunu, Asya-Pasifik ise 566 milyon poundunu üstlenmiş durumda.
Kütahya ve Dilovası’nda üretim yapıyor
İngiliz devi Vesuvius’un almak istediği Piromet ise yüzde 100 yerli sermaye ile 2008 yılında kuruldu. Türkiye’de magnezit cevherlerine ulaşan yerel hammaddelerin entegrasyonu ile dünya çapındaki çelik fabrikalarına refrakter malzemeler ve ilgili uygulama teknolojileri tedarik etmek için kurulan şirketin merkezindeki tesis ise Dilovası’ndaki fabrika. Şirketin genel merkezinin de bulunduğu IMES Sanayi Kenti’nde bulunan bu tesis, 3 bin 500 metrekare refrakter üretim kapalı alan, bin 200 metrekare kapalı idari bina, 3 bin metrekarelik açık depolama alanından oluşuyor. Bu tesis, alümina bazlı üretim tesislerini ve mühendislik faaliyetlerini kapsıyor. Ana üretimin gerçekleştiği Kütahya’daki fabrika ise 56 bin metrekarelik alana kurulu. Entegre proses odaklı Kütahya Fabrikası, kentteki 2’inci Sanayi Bölgesi’nde bulunuyor. Bu tesis, magnezit bazlı üretimini gerçekleştiriyor.