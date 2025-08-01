Veteriner (evcil hayvanlar nedenli), bilgisayar/makine/ziraat mühendisinden fazla kazanabiliyorsa…
Gençlerin, “veterinerlik bölümüne” talebi yükseldi…
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İlginin nedeni:
Ne büyükbaş, ne küçükbaş, ne de kümes hayvanı (vb) yatırımlarındaki artış trendi…
Ne büyükbaştaki salgın sorunlarını, ne sütteki verimsizliği, ne de yükselen buzağı ölümlerini (vb) çözüme kavuşturma isteği/ideali…
İlginin nedeni:
Evcil hayvan (kedi, köpek, papağan, pirana…) sevgisi(!)
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Mezun olduğun gün açıyorsun bir “evcil hayvan kliniği”…
Diğer odada da kedi/köpek maması, kuş/balık besinleri ile malzemeleri…
İşsiz gezmekten sıkılıp, teselliyi evcil hayvanlarda arayan mühendisler ve teknikerler de müşteri (!)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri özetle şöyle diyor:
“Veteriner…
Bilgisayar mühendisinden de, ziraat mühendisinden de, makine mühendisinden de fazla kazanıyor…”
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Ön lisans düzeyinde en çok kazandıran bölümleri de açıklamış TÜİK…
İlk sırada Polis Meslek Eğitimi var…
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Türkiye’de üretimin bol/teknolojik olması nedeniyle (!):
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, ön lisans düzeyinde en çok kazandıran bölümler arasında ilk üçte…
Ve yine Türkiye, teknolojik gelişimi tamamlayıp, markalaşmaya ağırlık verdiği için (!):
Marka İletişimi, ön lisans düzeyinde en çok kazandıran bölümler arasında ilk dörtte…
VELHASIL
Şaka gibiyiz…
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Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvancılığında arz sorunu nedeniyle, ithalata bağımlıyken ve her yatırım altın değerindeyken…
Ve hayvancılıkta “bulaşıcı hastalık” gibi sorunlar, verimsizliği önemli boyutlara taşırken…
Doğumlarda ölüm oranı tehlikeli boyutlara ulaşmışken…
Bu nedenle veterinerlere olan ihtiyaç artmışken…
Veterinerlerin evcil hayvana; gençlerin de bu nedenle veterinerliğe yönlenmesi, ekonomimiz ve geleceğimiz açısından düşündürücü…
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Olması gereken mi?
İneğin/koyunun sağlıklı/uzun ömrüne, bol/sağlıklı/yağlı/kaliteli süt vermesine neden oldukları için, en fazla kazanan bölüm olmalıydı, veterinerlik…