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Veteriner (evcil hayvanlar nedenli), bilgisayar/makine/ziraat mühendisinden fazla kazanabiliyorsa…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Gençlerin, “veterinerlik bölümüne” ta­lebi yükseldi…

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İlginin nedeni:

Ne büyükbaş, ne küçükbaş, ne de kümes hayvanı (vb) yatırımlarındaki artış trendi…

Ne büyükbaştaki salgın sorunlarını, ne sütteki verimsizliği, ne de yükselen buza­ğı ölümlerini (vb) çözüme kavuşturma is­teği/ideali…

İlginin nedeni:

Evcil hayvan (kedi, köpek, papağan, pira­na…) sevgisi(!)

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Mezun olduğun gün açıyorsun bir “evcil hayvan kliniği”…

Diğer odada da kedi/köpek maması, kuş/balık besinleri ile malzemeleri…

İşsiz gezmekten sıkılıp, teselliyi evcil hayvanlarda arayan mühendisler ve teknikerler de müşteri (!)

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri özetle şöyle diyor:

“Veteriner…

Bilgisayar mühendisinden de, ziraat mü­hendisinden de, makine mühendisinden de fazla kazanıyor…”

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Ön lisans düzeyinde en çok kazandıran bölümleri de açıklamış TÜİK…

İlk sırada Polis Meslek Eğitimi var…

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Türkiye’de üretimin bol/teknolojik ol­ması nedeniyle (!):

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, ön lisans düzeyinde en çok kazandıran bö­lümler arasında ilk üçte…

Ve yine Türkiye, teknolojik gelişimi ta­mamlayıp, markalaşmaya ağırlık verdiği için (!):

Marka İletişimi, ön lisans düzeyinde en çok kazandıran bölümler arasında ilk dörtte…

VELHASIL

Şaka gibiyiz…

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Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvancılı­ğında arz sorunu nedeniyle, ithalata bağım­lıyken ve her yatırım altın değerindeyken…

Ve hayvancılıkta “bulaşıcı hastalık” gibi sorunlar, verimsizliği önemli boyutlara ta­şırken…

Doğumlarda ölüm oranı tehlikeli boyut­lara ulaşmışken…

Bu nedenle veterinerlere olan ihtiyaç artmışken…

Veterinerlerin evcil hayvana; gençlerin de bu nedenle veterinerliğe yönlenmesi, ekonomimiz ve geleceğimiz açısından dü­şündürücü…

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Olması gereken mi?

İneğin/koyunun sağlıklı/uzun ömrüne, bol/sağlıklı/yağlı/kaliteli süt vermesine neden oldukları için, en fazla kazanan bö­lüm olmalıydı, veterinerlik…

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