Vicdanı olmayan bir şeye güvenmek
Teknoloji tarihinin hiçbir döneminde, bugün olduğu kadar “insan olmanın” ne anlama geldiği bu kadar sorgulanmamıştı. Vicdan, insanın en derin ve en karmaşık özelliklerinden biridir. Sadece doğru ile yanlışı ayırt etmek değildir; aynı zamanda yapılan bir eylemin ardından hissedilen içsel bir muhasebedir. Bir insan hata yaptığında utanır, pişman olur, kendini sorgular. Kimse görmese bile içten içe rahatsızlık duyar. İşte vicdan, tam da bu görünmeyen, ölçülemeyen ama hissedilen terazidir.
Yapay zekâ ise tamamen farklı çalışır. His yoktur; sadece veri vardır. YZ, milyarlarca veri noktası arasındaki ilişkileri analiz eder, örüntüler çıkarır ve en olası sonucu üretir. Bir metni “üzgün” bir tonla yazabilir, bir kullanıcıya “empati” gösterebilir ya da bir kararın etik olup olmadığını değerlendirebilir. Ancak tüm bunlar, gerçek bir hisse değil; öğrenilmiş kalıplara dayanır. Yani yapay zekâ, empati kurmaz; empati kuruyormuş gibi görünür.
İnsan, kendi içinde bir denetim mekanizması taşır. Yapay zekâ ise insanlar tarafından belirlenmiş kurallar, algoritmalar ve eğitim verileri çerçevesinde hareket eder. Ona “zarar verme”, “adil ol”, “tarafsız kal” gibi prensipler yüklenebilir. Ancak bu prensipler, onun tarafından hissedilen ya da sorgulanan değerler değil; uygulanan komutlardır.
Bu durum, önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirir. Eğer yapay zekânın vicdanı yoksa, onun kararlarının etikliği kime aittir? Cevap nettir: İnsana. Yapay zekâ sistemlerini geliştirenler, eğitenler ve kullananlar; aslında bu sistemlerin “vicdanını” dışarıdan inşa ederler. Bir başka deyişle, yapay zekânın vicdanı yoktur ama onu kullanan insanın vicdanı olmak zorundadır acaba var mı?
Vicdanı var gibi hissetmek
Belki de asıl tehlike, yapay zekânın vicdanı olmamasından çok, insanların ona vicdan atfetmeye başlamasıdır. Yapay zekânın vicdanı yoktur ve muhtemelen hiçbir zaman da olmayacaktır. Çünkü vicdan, sadece doğruyu bilmek değil; doğruyu hissetmektir. Ve hissetmek, bugünün teknolojisinin çok ötesinde, insan olmanın özüne ait bir özelliktir. Bu yüzden asıl soru “Yapay zekânın vicdanı var mı?” değil, “Biz, yapay zekâyı kullanırken kendi vicdanımızı ne kadar koruyabiliyoruz?” olmalıdır.
Daha da çarpıcı olan şu: Biz bu sistemlerin kararlarını sorgulamak yerine, çoğu zaman kabul etmeye başlıyoruz. Çünkü hızlılar. Çünkü tutarlılar. Çünkü “yanlış yapmazlar” gibi bir algı oluşuyor. Ama gerçekten öyle mi? Yoksa biz, karar verme sorumluluğumuzu sessizce devrediyor muyuz?
Bugün değil ama kısa vadede anlayacağız ki yapay zekânın en büyük riski, hata yapması değil; insanları düşünmekten vazgeçirmesidir. Çünkü bir noktadan sonra, “sistem böyle dedi” cümlesi, “ben böyle düşündüm” cümlesinin yerini alır. Ve o anda, sadece bir teknolojiyi değil, kendi vicdani muhasebemizi de devretmiş oluruz.
|Borsa
|14.073,79
|2,81 %
|Dolar
|44,6887
|0,17 %
|Euro
|52,1759
|-0,55 %
|Euro/Dolar
|1,1667
|-0,53 %
|Altın (GR)
|6.719,51
|-1,37 %
|Altın (ONS)
|4.650,03
|-2,09 %
|Brent
|104,58
|7,86 %