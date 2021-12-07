“Vicdanlı, sorumlu, duyarlı ve cesur” ödüller  

Bambaşka bir geleceği şekillendirmeye soyunan, bugün kendisine verilenlerle yetinmeyerek daha iyi bir dünyada yaşamak isteyen, toplumsal sorunlara iş yapma biçimlerini de değiştirerek çözüm arayan sosyal girişimcileri desteklemeyi amaçlayan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı, beşinci yılını kutluyor.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı yaşamı boyunca doğduğu topraklara değer, çalıştığı insanlara umut olmak için emek veren Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur’un vefatının ardından, onun anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla hayata geçirildi. Bu yıl ‘Değer kat hayata, iyi bak dünyana’ mottosuyla gerçekleştirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı, bu yıl da “vicdanlı, sorumlu, duyarlı ve cesur sosyal girişimcileri” ödüllendirdi.

Erken Aşama kategorisinde ‘Nivogo’, İleri Aşama kategorisinde ‘Erişilebilir Her Şey’, İş Birliği kategorisinde ‘Fazla Gıda & Gıda Kurtarma Derneği’ ödül kazandı. 18-25 yaş arası değişim öncüsü gençleri de ödüllendirmek amacıyla bu yıl ilk kez verilen Seçici Kurul Özel Ödülü’ne ise Gençlik kategorisinde ‘Kadınların Elinden’ adlı girişim değer bulundu. Erken Aşama, İleri Aşama ve İş birliği kategorilerinde birinci olan ve Seçici Kurul Özel Ödülü’nü almaya hak kazanan sosyal girişimcilere 50 bin liralık para ödülü takdim edildi.

Henüz ilk yüz metreleri koşuyoruz

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, ödül töreninden önce düzenlediği toplantıda, “İlk yılından bugüne başvuru sayısı tam 3 katına çıkan program, bugün Türkiye sosyal girişimcilik ekosisteminin en önemli taşıyıcı güçlerinden biri konumunda” derken, programın etki alanının her yıl katlanarak büyüdüğünü belirtti. Zeynep Bodur Okyay şu yorumları yaptı: “Bugün kendisine verilenlerle yetinmeyerek daha iyi bir dünyada yaşamak isteyen, geleceği şekillendirmeye soyunan çoğu da genç olan bu insanlara ilham vermek, yürüdükleri yolda ellerinden tutup cesaretlendirmek, toplumda görünür olmalarını sağlamak için bir maratona çıktık. Henüz ilk yüz metreleri koşuyoruz, ama gördüğümüz büyük ilgi bize cesaret veriyor.”

DÜNYAYA İYİ BAKANLAR AKADEMİSİ GELİYOR

Zeynep Bodur Okyay, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği (BRM) yaptıkları önemli bir iş birliği haberini de verdi. Okyay, Grubu, BÜYEM ve BRM birliğiyle ‘Dünyaya İyi Bakanlar Akademisi’ adına erdiğimiz sosyal girişimcilik eğitim programını, 65. yılımızı da kutlayacağımız 2022 yılında başlatacak Anadolu’nun her yerindeki üniversite çağındaki gençleri sosyal girişimcilik dünyasıyla tanıştıracağız. Bu yıl aldığımız başvuruların yarısı İstanbul’dan gelirken; Adana’dan Çanakkale’ye, Eskişehir’den Şanlıurfa’ya kadar geniş bir yelpazeyi kucaklamış olmamız da hem mutluluk verici hem de Anadolu’daki girişim ruhunu göstermesi açısından değerli. Dünyaya İyi Bakanlar Akademisi sayesinde her yıl 150 yeni potansiyel adayın sahaya çıkmasını sağlamak, en büyük beklentimiz. Anadolu’daki sosyal girişim potansiyelini Türkiye’nin gündemine taşımakta kararlıyız.”

Kazanan projeler

Nivogo: Arnas Akbaş ve Ali Cem Yücebağ tarafından Şubat 2021’de kurulan Nivogo, moda endüstrisinin bir sebepten satıştan çekerek atıklaştırdığı ürünleri, onlar adına yenileyerek, tekrar ‘satılabilir’ hale getiriyor ve “atıksız bir moda sistemi” yaratıyor. Nivogo, henüz çok yeni bir girişim olmasına rağmen, bugün aylık 60 bine yakın ürünü süreçlerinden geçirerek atık olmaktan kurtarıyor.

Erişilebilir Her Şey: Kurucu ortakları arasında Hale Yıldız, Seben Ayşe Dayı, Serim Berke Yarar’nın yer aldığı Erişilebilir Her Şey, 2019 yılından bu yana engellenen bireylerin topluma eşit katılımını desteklemek için kurumlara erişilebilirlik danışmanlığı sunuyor ve kurumların hem fiziksel hem de iletişimsel olarak daha kapsayıcı olmalarını destekliyor.

Fazla Gıda & Gıda Kurtarma Derneği: Olcay Silahlı tarafından kurulan Fazla Gıda, partnerlerinin gıda atığı kaynaklı karbon salımını yüzde 50 oranında azaltmayı amaçlayan teknoloji tabanlı bir sosyal girişim. 2017’den bu yana Gıda Kurtarma Derneği ile hükümet, özel sektör ve kamu nezdinde yürüttüğü projelerle; gıda bağışına yönelik vergi indiriminin artması, ayda 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine düzenli bağışın gerçekleşmesini sağladı.

Kadınların Elinden: 2018’de Mustafa Alp Dumrul, Hande Dumrul ve Muzaffer Alperen Önal tarafından kurulan Kadınların Elinden, Anadolu’daki kadın üreticilerin doğal ve organik ürünlerini büyük pazarlarla buluşturan bir sosyal girişim. Bugüne kadar 400’e yakın kadın üreticinin sesi oldu.