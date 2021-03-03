Video, sesli iletişimin önüne geçti

Zoom… COVID-19 salgını sonrasında en fazla duyduğumuz kelimelerden biri oldu. Kuruluşu 2011 yılına dayanan videokonferans platformu Zoom’un 2019 Aralık ayında günlük 10 milyon olan toplantı katılımcı sayısı, 2020 Mart ayında 200 milyon, Nisan ayında ise 300 milyonu aştı.

Bu süreci Zoom Video Communications Gelişen Pazarlar Müdürü Emrah Aydın’dan dinledim. “Zoom’un bir platform olarak başarısında, CEO’muz Eric S. Yuan’ın ‘internet çağında video öncelikli çalışma’ vizyonu önem taşıyor” diyen Aydın’ın yorumları şöyle:

Video, sesli iletişimin önüne geçecek

“Sıfırdan kodlanan Zoom, Cloud Native denilen ve bulut üzerinde doğmuş tüm uygulamalar gibi, hız ve ölçeklenebilme konusunda büyük avantajlara sahip. Biliyorsunuz, koronavirüs salgınına tüm dünya hazırlıksız yakalandı. Bunun işimiz için anlamı, bir anda onlarca kat artan kullanıcı sayısı demek oldu. Aralık ayında günlük 10 milyon olan toplantı katılımcı sayımız, mart ayında 200 milyon, n isan ayında ise 300 milyonu aştı. Tümleşik bir iletişim platformu olarak sunduğumuz basitlik, güvenilirlik ve inovasyonu yaşadığımız bu dinamik global büyümenin anahtarı olarak görüyoruz. İş sürekliliği ve kurum kültürü açısından platformumuz ofis dışı bir deneyim sunuyor ve bu da şu an her zamankinden daha önemli. İnsanların Zoom’u kullanarak hem iş hem de arkadaşları ve aileleriyle iletişimde kalabildiklerini görmek bizim için harika bir deneyim. Zoom olarak videonun sesli iletişimin önüne geçtiğine inanıyoruz.”

Eğitimi sadece okullarla sınırlamamak gerek

“Dünyanın dört bir yanından yüz binlerce öğrenci Zoom ile eğitimini kesintisiz sürdürme olanağı sağlarken, öğretmenler de beyaz tahta gibi araçlarla zengin bir deneyim sunabildiler. Eğitimi sadece okullarla sınırlamamak gerek, webinar araçlarımız sayesinde kurumsal eğitimler ya da profesyonel eğitimler de yine bu araçların yardımıyla kolayca geniş kitlelere ulaşım sağlıyor. 100 binden fazla K-12 seviyesinde okul, koronavirüs döneminde Zoom kullanarak eğitimin devamlılığını sağladı. Elbette tatil başlayınca burada doğal bir düşüş olmuştur, ancak online eğitim konusunda sadece okullar değil, okul dışı eğitim kurumları da yaygın bir şekilde Zoom kullanıyorlar. Bunun arkasında ise Zoom’un sadece video iletişim değil ortak çalışma ve eğitim konusunda da çok sayıda araçlar sunması yatıyor.”

Yenilikçi hizmetler ekleniyor

“Tümleşik iletişim platformumuzun özelliklerini geliştirmeye devam ediyoruz. OnZoom adlı yeni platformumuz ile artık Zoom kullanıcıları ücretli, ücretsiz ve bağış toplama etkinlikleri düzenleyebilecekler. Zoom kullanıcıları On- Zoom içerisinde çeşitli etkinlikleri keşfedebilecek ve bilet hediyesi, favori etkinlikler ve markaları takip edebilecekleri katılımcı panosu gibi ek işlevler sunulan yeni deneyimlere kaydolabilecekler. Markalar da Zoom üzerinde etkinlik düzenleyebilecek ve tüketicilerle iletişim kanallarını Zoom platformundaki özellikler ile zenginleştirebilecekler.”

Uzaktan çalışma istihdamı artırabilir

“Çalışmanın geleceğinde video konferansın önemli bir yerinin olacağına inanıyoruz. Hibrit çalışma dönemine giriyoruz. İş dünyası, çalışan deneyimi aynı olduğu sürece teknolojiden faydalanmak istiyor. Dolayısıyla ne zaman nerede olduğunuzdan çok, nasıl çalıştığınız ve ne kadar fayda sağladığınız önem kazanıyor. Küresel olarak değerlendirdiğimizde, birçok kişi için yeni olan bu iletişim deneyimin daha sevildiğini gördük, daha da yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Ayrıca uzaktan çalışmanın istihdamı da olumlu etkileyeceğine inanıyoruz, ofislerin getirdiği masrafl ar olmadan, uzaktan da verimli çalışılabildiğini gören kurumlar, istihdamı artırabilirler. İstihdam açısından da bir farklılık yaşanabilir, çünkü işletmeler coğrafyaya bağlı olmaksızın, herhangi bir yerdeki çalışanları tercih edebilirler. Gartner, 2022’de tüm iş toplantılarının yüzde 40’ının sanal sistemler ve gelişmiş analitik sayesinde gerçekleşeceğini söylüyor. Gelecekte de herkesin uzaktan ortak çalışma araçlarını kullanacağına yürekten inanıyoruz.”

Rakamlarla Zoom

Dünyada günlük toplantı kullanıcı sayısı Aralık 2019’da 10 milyonken, Mart 2020’de 200 milyona, Nisan 2020’de ise 300 milyonun üzerine çıktı. Ocak-Nisan 2020 arasında Türkiye’deki Zoom ücretsiz kullanıcı kayıt sayısı, Nisan 2020’de ocak ayına göre 139 kat arttı. Kurumsal tarafta ise toplamda 10 ve daha fazla çalışana sahip şirketlerdeki ücretli Zoom kullanıcılarının sayısı da yine aynı dönem arasında 10 kat artış gösterdi. Türkiye, kullanıcı bazında dünyada en hızlı büyüyen 5 ülkeden biri oldu.

App Annie’nin verilerine göre, 2020’de tüm dünyada en çok indirilen uygulamaların başında TikTok, Facebook, WhatsApp ve Zoom geliyor. 2021 mali yılı 3. çeyreğe göre toplam geliri 777,2 milyon dolar oldu ve 2020 yılının 3.çeyreğine göre yüzde 367 artış gösterdi.