Vietnam’da havalimanı yapan IC Holding, metro işine girecek

Geçtiğimiz hafta Türkiye, önemli bir misafirini ağırladı. Asya’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden olan Vietnam’ın Başbakanı Pham Minh Chinh, Ankara’ya geldi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştü.

Ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Vietnam Planlama ve Yatırım Bakanlığı ve Vietnam'ın Ankara Büyükelçiliği organizasyonunda düzenlenen Türkiye-Vietnam İş Forumu'na katıldı.

Vietnam Başbakanı’nın iki güne sığdırdığı bu gezide IC Holding’ten Hayat Holding’e kadar çeşitli firmaların da üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi. Son dönemde izlediğim en verimli gezilerden birine imza atan Vietnam Başbakanı’nın kısa Türkiye turu, kendi ülkesi adına oldukça olumlu sonuçlandı. THY ile iyi niyet anlaşması imzalandı, savunma sanayisine yönelik ortak çalışmalar araştırıldı.

Benim için dikkat çeken 2 önemli görüşme vardı. Bunlardan ilki IC Holding’in patronu İbrahim Çeçen ile yapılan toplantı. Her ne kadar medyaya ikili görüşmede yeni projeler için işbirliği yer alsa da detaylar pek açıklanmadı.

Havalimanı projesini DÜNYA duyurmuştu

İlk görüşme olan IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen ile yapılan toplantıda Vietnam’ın ülkede aldığı ilk proje anımsatıldı. DÜNYA Gazetesi’nin bu yılın Ağustos ayında duyurduğu haberimizde de yer verildiği gibi "Asya’nın küçük mucizesi" olarak adlandırılan Vietnam’daki Dong Nai eyaletine Long Thanh Uluslararası havalimanı ihalesini 1.5 milyar dolarlık ilk etabını IC İçtaş’ın da içinde yer aldığı konsorsiyum kazanmıştı.

Çeçen ve Vietnam’ın Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüşmede bu kez havacılık değil, raylı taşımacılık gündemdeydi. İbrahim Ceçen, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'e, firmasının Vietnam'da uzun vadeli ortaklıklar kurmak istediğini, çünkü ülkeyi "ikinci evi" olarak gördüğünü söyledi.

Çeçen’in hedefinde ise raylı taşımacılık vardı. IC İçtaş’ın ülkenin iki önemli kentinde metro işleriyle ilgilendiğini söyleyen İbrahim Çeçen, başkent Hanoi’deki 5 No’lu metro hattı ve Thu Thiem – Long Thanh Demiryolu projesi, en büyük kentlerden olan Saygon olarak bildiğimiz Ho Chi Minh şehrinin 4 No'lu Metro Hattı’nı da incelediğini söyledi.

Hayat’ın hedefi 500 milyon dolarlık yatırım

Vietnam Başbakanı Chinh’in ikinci özel görüşmesi ise ülkede yatırımları bulunan Hayat Holding CEO’su Avni Kiğılı ile oldu. 100 milyon dolarlık yatırımla çocuk bezi ve hijyenik ped fabrikası kurarak Vietnam’a adım atan Hayat Holding, Binh Duong ve Binh Phuoc eyaletlerindeki fabrikaları 2022 yılında üretime geçti.

Bu kentlerdeki tesislere yapılan yatırım şimdilik 250 milyon dolar civarında. Hedefini Vietnam’da üretim üssü oluşturmak ve yatırımı 500 milyon dolar ulaştırmak isteyen Hayat Holding’e yerel ortaklarla sürekli yatırım ve işbirliği öneren Başbakan Pham Minh Chinh, Türk şirkete Vietnam'daki varlığını genişletmesini önerdi.

CEO Avni Kiğılı, Vietnam'daki yatırım ortamının kolay prosedürler ve vasıflı işçilerle dolu olduğunu söyleyerek ülkeden yaptıkları ihracatın 35 milyon dolar olduğunu vurguladı. Vietnam Başbakanı’nın Türkiye ziyareti 2 gün sürdü ancak görüşme trafiği yakın dönemde iki ülke arasında güçlü ilişkilere doğru yöneleceğini gösteriyor.

Vietnam’dan ithalat, ihracatın 5 katı

97 milyonu aşan nüfusuyla Vietnam, son birkaç yıldır gerçekleştirdiği hızlı büyümesiyle Asya’nın sessiz kaplanı olmaya çalışıyor. Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 2019’da 334 milyar dolar olan ülke, 2022 yılında ise bu rakamı 408 milyar dolara çıkardı. Bu 4 senelik grafikte 2019’da yüzde 7.8, 2020’de yüzde 3.7, 2021’de yüzde 5.6, 2022’de ise yüzde 11.6 büyüyen Vietnam’ı denetim şirketi PwC, 2050 yılının ilk 20 ülkesinde olacağını tahmin ediyor.

Geleceği parlak ekonomilerin listelendiği N-11 ve CIVETS ülkeleri arasında gösterilen Vietnam ile Türkiye arasındaki ticarete de bakmak lazım. Türkiye, Vietnam’a 336 milyon dolarlık ürün satarken, Vietnam’ın Türkiye’ye sattığı ürünlerin değeri 1.6 milyar dolar. Yani neredeyse 5 katı. Asya’nın küçük ama hızlı mucizesi olan bu ülke, yeni bir dönüşüme giriyor. Türk şirketleri de bu süreci yakından takip ediyor.