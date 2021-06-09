Virüse bağlı ölümcül mantarla ilgili çalışmalara destek veriyoruz       

Dünya genelinde onkoloji, Hepatit ve HIV gibi hastalıkların tedavisine odaklı faaliyet gösteren biyofarmasötik ilaç şirketi Gılead, Türkiye’de üretim ve klinik araştırma çalışmalarını büyütmeye odaklandı. Yakın zamanda onkoloji alanında bir satın alma yapan şirketin şu sıralarda meme kanseri tedavisinde çığır açacak bir buluş üzerinde çalıştığını belirten Gılead Türkiye Medikal Direktörü Tahsin Gökçem Özçağlı, sürece Türkiye’yi de dahil etmeyi planlıyor. Gılead’ın burada satılan ürünlerin yüzde 70’inin Türkiye’de üretilmesine yönelik hedef koyduğuna dikkat çeken Özçağlı, “Türkiye’de üretim öykümüz Hepatit hastalığına yönelik bir ilaçla başladı, HIV ile devam ediyor. Pharmactive İlaç’la işbirliği yaptık. Pandemi boyunca da teknoloji transferini online şartlarda yürüttük. Şimdi de meme kanserinde çığır açacak bir ilaçla ilgili çalışıyoruz. İlacın klinik çalışmalarını Türkiye’de yapmayı hedefl iyoruz” dedi.

Ölümcül aspergilloz mantarına dikkat!

Özçağlı’nın özellikle üzerinde durduğu konulardan biri, bilimsel çalışmalarda pandemiyle birlikte gelişen yeni açılımlar. Şirket olarak bu açılımların mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine neden olduğunu vurgulayan Medikal Direktör, COVID-19 hastalarında gelişen ölümcül bir mantarla ilgili çalışmaları örnek verdi. Dedi ki, “Yoğun bakım hastalarından COVID’e bağlı aspergilloz isimli bir mantar ortaya çıkıyor. Nadiren de olsa gelişen bu mantar nefes darlığı nedeniyle akciğerlerde oluşuyor. Ve ciğerlerin nefes kapasitesini azalttığından mortaliteyi artırıyor. Bizim 30 yıl önce çıkardığımız mantar ilacı, aspergilloz karşısında etkili oldu. Şu anda Türkiye’de ve dünyada bu ilaç kullanılıyor. Ancak bu gerçek üzerine sorumluluk bilincimiz arttı. Bilim insanları bu mantarı tedavi etmek için yeni çalışmalar yürütüyor. Biz de Gılead olarak hem maddi hem de bilgiye erişim anlamında destek veriyoruz.”

Normalleştikten sonra da COVID ile karşılaşacağız

Gılead’ın adı pandemi döneminde en çok COVID-19 hastalarına ilaç olarak verilen Remdesivir ilacıyla anıldı. İlacın Avrupa, Amerika, Japonya’da onaylandığını belirten Gökçem Özçağlı, “Şu anda damardan verilerek tedavide kullanılan bir ilaç. Yatan hastalara veriliyor. Ürünün farklı veriliş şekilleriyle ilgili çalışılıyor” dedi. Aşılamadan sonra normalleşince de COVID virüsüyle karşılaşılacağını söyleyen Özçağlı, bu süreçte ilaçlara ihtiyaç olacağını, bu nedenle virüse yönelik ilaç çalışmalarının tüm dünyada artırıldığını ifade etti.

Pandemide HIV araştırması yapılıyor

Pandemi döneminde birçok kronik hastalığın kötü etkilendiğine dikkat çeken Gılead Medikal Direktörü Özçağlı, özellikle testlerin aksatıldığı HIV’de ihmale bağlı olumsuz tablodan endişe edildiğini söyledi. Özçağlı, “Bu yıl HIV teşhisi yarı yarıya düşmüş durumda. Bu, testlerin yapılmamasına bağlı gelişen bir durum. Pandemide ciddi bir artış olduğu tahmin ediliyor. Bu artışı yönetmek sağlık sistemi için de hekimler için de zor olacak. Durumu ortaya koyan bir çalışma yürütüyoruz ancak daha tamamlanmadı” diye konuştu. HIV testlerinin yaygınlaştırılması için STK’lara 1.3 milyon TL’lik destek sağladıklarını vurgulayan Özçağlı, benzer riskin Hepatit hastalığında da olduğunun altını çizdi. Özçağlı, “Hepatit B’de kontroller aksadı. 1.5 yıl bir karaciğer için uzun zaman. Önümüzdeki bir yıl içinde karaciğer hastalıklarında ciddi artış olabilir” dedi.