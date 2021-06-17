Virüsle savaşta son etaba girildi

Pandemiyle savaşta insanlığın en güçlü silahı olan aşı, kısa sürede etkisini gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı verilere göre günlük aşılama 1.2 milyon doza ulaştı. Veriler umutları artırıyor ancak virüs bu savaşta gardını nasıl alıyor? Aşı tereddüdü süreci engelleyebilir mi? Kimler aşı yaptırmalı, aşıdan sonra neler yapılmalı?

Tüm bu soruların yanıtlarını, DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül verdi. Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KUISCID) Direktörü de olan Ergönül, eylülde hem okullarda hem de iş hayatında fiziki hayatın devam edeceğini vurguladı.

Virüsle insanlık arasındaki karşılaşmada hangi noktadayız?

Son etaba giriyoruz gibi ama bu, mutlak son olmayacaktır. Tıpkı gripte, infl uenzada olduğu gibi COVID- 19’a da endemik bir hastalık olarak hayatımızda karşılaşmaya devam edeceğiz ancak salgın yaratacak düzeyde değil. COVID-19 da şu ya da bu şekilde aşı sayesinde atlatılacak. Yine de onu hayatımızda görmeye 3-5 yıl devam edeceğiz. Ta ki yeni bir pandemi olana kadar. Yani bu son pandemi değil. Önemli olan yeni bir pandemi geldiğinde nasıl yaklaşacağımız. Bu pandemiye insanlık eksiklerle başladığı halde iyi mücadele etti. İspanyol Gribi ile karşılaştırdığımızda; o zaman 30 milyon kişi hayatını kaybetmişti. Bu salgında da dünya nüfusu o döneme göre daha fazla olmasına rağmen 3.8 milyon kişiyi kaybettik. Teknoloji olmasaydı, aşı bu kadar hızlı bir şekilde üretilmeseydi belki de 50 milyon kişi hayatını kaybederdi.

Tam da bu noktada aşı tereddüdünü sormak isterim. Kimi çevrelerde daha sert bir tutum var, kimilerinden gerçekten bir endişe hakim ama dikkate değer bir tereddüt görülüyor. Ne diyorsunuz?

Baktığınızda genellikle toplumun daha geri kalmış, iyi eğitim almamış kesimlerinde aşı karşıtlığı görüyorsunuz. Ancak bizi en çok üzen, yakınınızda, iyi eğitimli kişiler arasında da aşı karşıtlığı görmek. Bu da sanırım popülaritenin tuzağına düşmekle ilgili bir durum. Nasıl ki COVID-19’un başında “pandemistler” türedi, konunun uzmanı olmadıkları halde mevcut trendi ün kazanmak için kullandı ve bilgi kirliliği yarattı; aşı karşıtlığında da aynı durumun söz konusu olduğunu düşünüyorum. Burada sağlık otoritesinin bazı hatalarının da aşı tereddüdünü güçlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü toplumun büyük kesimi için asıl rol modeller politikacılardır. Başlarda BioNTech için kafa karıştıran söylemler duyduk, daha sonra bunlarla ilgili düzeltme de yapılmadı.

Aşıyla ilgili birçok soru var. Özellikle mRNA aşıları, canlı, cansız vs gibi detaylar arasında insanların kafası karıştı. Kimler hangi aşıyı yaptırmalı?

Ruhsat almış, şu anda uygulanan aşıları dikkate aldığımızda, aşı yaptırmamayı gerektiren durumlar çok çok düşük kalıyor. Örneğin mRNA için alerji meselesinden bahsediliyor. Alerji riski 1 milyonda 10. Kişinin kanser olması, kronik hastalığı bulunması, hamile olması gibi durumlar aşıyla ilgili yüksek risk içermiyor. Bilimsel araştırmalardaki risk göstergeleri çok çok düşük. Sinovac’a bakarsak, yan etkisi de koruyuculuğu da düşük. Yani iki doz Sinovac yaptıran bireylerin üçüncü bir BioNTech olmaları fayda getirebilir. Gebelerde aşı, ilk üç ay için tercih edilmeyebilir ama bununla ilgili de yüksek risk gösteren bir bulgu yok henüz. Aşının doğumda ya da bebekte etkili olduğuna dair negatif bir bilgi saptanmadı. Sadece kemoterapi alan bir bireye hiçbir aşı yapılamaz.

Bir de aşı olduktan sonra uyulması gereken kurallarla ilgili kafa karışıklığı var. Evet. Ben duyuyorum; “24 saat suya girmeyin, alkol almayın” deniliyor ama bunların enfeksiyon biliminde karşılığı yok. Su değdirmek de alkol almak da aşının etkisini azaltmaz, bir zarar vermez. Aynı şekilde “aşıdan sonra parasetamol almayın” önerisi de yanlış. Parasetamol aşının etkinliğini değiştirmez.

COVID-19 virüsünü kapan kişi nasıl bir süreç izlemeli?

Siz tedavide neler kullanıyorsunuz? Bugün COVID-19 pozitif olan kişilerin yüzde 90’ı, hastalığı hafif geçiriyor. Bu kişilere önerimiz; evinize gidin. Oksijeninizi ve ateşinizi düzenli takip edin. Gerekiyorsa hafif bir parasetamol alın. Bunun dışında herhangi bir ilaç önermiyoruz. Çünkü etkinliği kanıtlanmış bir ilaç yok. İlaç tedavisi yapan dünyada 3-5 ülke var sadece. Bilimsel bir fayda kanıtı gösterilmedi. Antibiyotik kesinlikle gerekmiyor. Antibiyotik direnci en yüksek ülkelerdeniz. Bu konuda sıkıntımız var. Pozitif vakaların yüzde 10’u hastaneye yatırılıyor. Bu grubun da yüzde 20’si yoğun bakıma alınıyor. Bu kişilerin de yüzde 30’unu kaybediyoruz. Yani COVID-19’da ölüm oranı yüzde 1’in altında. Biz son derece sade bir tedavi uyguluyoruz. Çinko, C vitamini, Qersetin, Melatinin gibi vitaminler vermiyoruz. Antibiyotiği sadece yoğun bakımda yatan hastalara verdik.

Türkiye bilimde kendisiyle yüzleşmeli

Yerli aşıların virüsle savaş sürecine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aşı, çok derin bir bilimsel gelenek gerektiren bir süreç. Türkiye ne yazık ki bu gelenekte değil. Pandemi, Türkiye’nin bilim konusunda kendisiyle yüzleşmesi gerektiğini ortaya koydu bir anlamda. Samimi ve sahici adımlarla ilerlemeliyiz. Bilime ayrılan kaynakların artırılması gerekiyor. Dünyanın en büyük, köklü enstitüleri bile bu işe girişmekten çekindi. Türkiye’de de 18 girişimden şu anda ikisi öne çıkıyor. Biz de yerli aşıları sonuna kadar destekliyoruz. Başarılı olacaklardır elbette ancak sanırım 2022’de yerli aşı hazır hale gelecek. Bu da biraz gecikmek anlamına geliyor. O zamana kadar zaten gelen aşılarla bağışıklık oluşturulmaya çalışılıyor. Okullar, işyerleri açılmış olur.

Antikor testinin alemi yok!

Antikor testi yaptırmak, bağışıklık düzeyini ortaya koyar mı? Antikor testi yaptırmanın bir anlamı yok. Antikoru yüksek çıkan kişilerin de hastalandığına şahit oluyoruz çünkü. Piyasada çok çeşitli antikor testleri görüyoruz. Burada rasyonel davranış aşı yaptırmaktır. Aşının öncesinde ya da sonrasında antikor testi yaptırmanın alemi yok. Yine aynı şekilde kan vermekle, almakla vs vücuttaki antikor oranı değişmez; azalma ya da çoğalma olmaz.

Bu merkezde tanıya odaklandık

KUISCID’de neler yapıyorsunuz?

Biz, COVID deneyimini başka alanlarda kullanalım mantığıyla tanı meselesini öne çıkardık. Kırım Kongo, COVID gibi virüslerin tanı testleri üzerinde çalışıyoruz. Henüz altı aylık bir merkez burası. Tanının yanı sıra alternatif tedaviler geliştiriyoruz. Merkezin odaklandığı konuları tanı-tedavi-korunma- şeklinde özetlemek mümkün. Korunma alanında Koç Üniversitesi’nin mühendislik, sosyal bilimler gibi farklı disiplinleriyle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Sanırım merkezin ilk ürünü Kırım Kongo virüsüne yönelik olacak.