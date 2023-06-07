Vize, iğne ve çuvaldız…

“İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır” atasözündeki “iğne ve çuvaldız” ikileminde ben, çuvaldızı kendimize iğneyi başkasına batırmaktan yanayım. Eğer iğneyi kendimize değil de çuvaldızı kendimize batırırsak doğruya çok daha çabuk ulaşırız… “Haziranda vizesiz Avrupa” açıklamasının üzerinden tam 7 yıl geçti. Yine bir haziran ayına geldik ve Avrupa Birliği ülkeleri Türk vatandaşlarının vize başvurularını kabul etmeme noktasına geldi. AB ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almak neredeyse imkânsız hale geldi son dönemde.

Öyle ki, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, vize konusunda yaşanan sorunu çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “AB’nin Türkiye’ye karşı vizeleri engellemek gibi bir politikası yok” açıklaması yapmak zorunda kaldı. Oysa, AB ile 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan “Geri Kabul Anlaşması” ile “AB-Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Diyaloğu” başladı. Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye’nin yerine getirmesi gereken toplam 72 kriter sıralandı. Bu kriterler, seyahat belgelerinin güvenliği, göç yönetimi, kamu düzeni ve güvenlik, temel haklar ve yasadışı göçmenlerin geri kabulü olmak üzere toplam 5 ana başlık altında toplandı.

7 maddenin 3'ü tamamlanmamış, 3'ü kısmen tamamlanmamış

Türkiye hızlı bir şekilde 72 kriterden 65’ini tamamladı. Geriye tamamlanmamış 3, kısmen tamamlanmamış 3 başlık ve tamamlanmak üzere olan 1 başlık kaldı. Tamamlanmamış olan 42’nci başlıkla, “Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Stratejisi”- nin, “Eylem Planı”nın ve “GRECO önerileri”nin etkin bir şekilde uygulanması istendi.

Yolsuzlukla mücadele politikasının geliştirilmesi ve gözetim süreçlerine sivil toplum kuruluşları dahil olmasını da kapsıyor. Tamamlanmamış olan diğer 54’üncü başlıkta, Europol ile operasyonel işbirliği anlaşmasının imzalanması, anlaşmanın imzalanması için “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” üzerinde gerekli değişikliklerin tamamlanması, Europol ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında iş birliğinin artırılması isteniyor.

"Adli işbirliği" başlığında AB ülkeleriyle etkili işbirliği isteniyor

Tamamlanmamış olan son başlık 65’inci başlık... Bu başlıkta, örgütlü suçlar ve terörle ilgili yasal çerçevenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadı, AB mevzuatı ve üye ülke uygulamaları ile uyum içerisinde düzenlenmesi, düzenlemelerin mahkemeler, güvenlik güçleri arasında özgürlük ve güvenlik hakkını, adil yargılanma, ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü güvence altına alacak şekilde uygulanmasının sağlanması gerekiyor. Kısmi tamamlanmayı bekleyen başlıklar ise ikincil düzenlemeler. İkincil düzenlemelerde “Adli İşbirliği” başlığında, suçluların iadesi alanında merkezi yetkililerle doğrudan temasların teşvik edilmesi dahil olmak üzere tüm AB ülkeleri ile cezai konularda etkili adli işbirliği yürütülmesi isteniyor.

Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye 3 milyar euro verildi

“Veri Koruma” başlığında, kişisel verilerin korunmasından sorumlu olan makamın bağımsızlığı konusu dahil olmak üzere AB standartlarıyla uyumlu kişisel verilerin korunması mevzuatının kabul edilmesi ve uygulanması talep ediliyor. “Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulü” başlığında ise, AB – Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın geri kabul prosedürlerinin tüm AB üyesi ülkelere yönelik düzgün bir şekilde işlediğinin gösterileceği şekilde tam ve etkili şekilde uygulanması şartı bekleniyor.

Türkiye’ye 3 milyar euroluk ek fon sağlanan Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde yaklaşık 3 yıl içerisinde 65 başlığı yerine getiren Türkiye’nin kalan 7 başlığı yerine getirse “vize tartışmaları” gündemimizde olmayacaktı. Yine ve yeniden tekrar edeyim, ben iğneyi değil çuvaldızı kendimize batırmaktan yanayım ama yine de iğneye bile razıyım…