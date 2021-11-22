Vodafone Türkiye sürdürülebilirlikte lig atladı

Dijital, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için amaç odaklı yaklaşımıyla değer yaratmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, 11 yıldır sürdürdüğü performans raporlamasında yeni bir döneme girdi. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürdürülebilirliği Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) çerçevesinde ele almaya başlayan Vodafone Türkiye, daha önce “Sürdürülebilirlik Raporu” adıyla yayınladığı performans raporunu bu yıl ilk kez “ÇSY Raporu” adıyla yayınladı. Vodafone Türkiye, bu çalışmasıyla, Vodafone Grubu’nun faaliyet gösterdiği ülkeler arasında gönüllü olarak ÇSY raporu çıkaran ilk ülke oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “İklim değişikliğinin etkileri artık daha fazla hayatımızda. Paydaşların akıl haritası değişiyor. Şeffaf iletişim ve daha çok paydaş katılımı gerekliliği, değişen tüketici algısı ve beklentileri çerçevesinde, Türkiye’de 2010 yılından bu yana devam eden sürdürülebilirlik yolculuğumuzu önümüzdeki dönemde ÇSY raporlaması adı altında sürdürme kararı aldık. Günümüzde şirketlerin performansını bütünsel şekilde ortaya koymaları daha da önem kazandı. Bu anlayışla kaleme aldığımız ‘Vodafone Türkiye 2021 Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Raporu’muzda sürdürülebilirliği ÇSY çerçevesinde ele alıyoruz. Bu bizim 11’inci performans raporumuz olsa da aynı zamanda ilk ÇSY raporumuz. Sürdürülebilirlik yöneticilerin gözünde lig atladı” diyor.

Amaç odaklı şirket

Vodafone Türkiye 2021 ÇSY Raporu’nda şirketin amaç odaklı vizyonu üzerine inşa edilen ÇSY ve sürdürülebilirlik stratejisi ile bu alandaki öncelikli konular ele alınıyor. Raporda, Vodafone Türkiye’nin Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre olmak üzere üç ana değer alanının yanı sıra Çalışanlar ve Sorumlu İş ve Değer Zinciri başlıkları altında sürdürülebilirliğe bütünsel yaklaşımı anlatılıyor. Vodafone Grubu’nun 2030, 2040 ve 2050 hedefleri kapsamındaki ilerlemelerin yanı sıra iç ve dış paydaşların görüşlerine de yer verilen raporda, teknoloji ve insanın bir araya gelmesiyle toplumsal değişimin mümkün olduğu ortaya koyuluyor.

GSYH’ye 334,4 milyar TL katkı

“Vodafone Türkiye 2021 ÇSY Raporu”na göre, Vodafone’un 15 yılda Türkiye ekonomisine sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetiklenen GSYH katkısının reel değeri 334,4 milyar TL oldu. Şirket, kadın ve çocuklara yönelik teknoloji ve dijitalleşme temelli eğitimlere ve girişimciliğe odaklanan çeşitli projeler geliştirdi ve son 14 yılda 47 milyon TL’den fazla yatırım yaparak ekosistemde 4,3 milyonu aşkın kişiye ulaştı. Vodafone Türkiye’nin pandemiyle mücadele kapsamında bireysel müşteriler, bayi çalışanları, kurumsal müşteriler ve kamu hizmetlerine yönelik destek paketlerinin toplam değeri ise 114,7 milyon TL oldu.

Türkiye’de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör

Son 2 yılda yenilenebilir enerjiye 5 milyon TL yatırım yapan şirket, Nisan 2021 itibarıyla yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçerek Türkiye’de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu. Vodafone Türkiye, e-atıklarının yüzde 97’sini geri dönüştürürken, yüzde 3’ünü ise yeniden kullandı.

Kadın ve çocuklara dijital eğitim

Vodafone Türkiye, kapsayıcılık alanında da önemli çalışmalara imza attı. “Yarını Kodlayanlar” projesiyle 200 bini aşkın çocuğa ulaşan ve projeye yapılan her 1 TL’lik yatırımla 4,4 TL değerinde sosyal fayda yaratan şirket, “Dijital Benim İşim” projesiyle 12 bin kadına dijital pazarlama ve dijital okuryazarlık eğitimleri vermeyi hedefliyor. Vodafone Türkiye, üretim ve kalitede en az yüzde 25’lik iyileşme gerçekleştirerek kaynak kullanımında yüzde 50 verimlilik sağlayan Dijital Tarım Çözümleri ile de dijital toplum hedefine katkıda bulundu.

ÇSY raporunun geleneksel sürdürülebilirlik raporundan farkı ne?

ÇSY uygulaması, geleneksel finansal analizin yanı sıra finansal olmayan potansiyel risk ve fırsatları da inceleyerek yatırımcılara daha kapsamlı bir analiz yapma imkânı sunuyor. Sürdürülebilirlik stratejisi ile finansal performans arasındaki ilişkiyi sağlıyor. İklim değişikliğinin artan olumsuz etkileri, çevresel risklerin yönetim ihtiyacı, insan haklarına, etik değerlere, şeffaflığa, veri güvenliğine verilen önemdeki artış gibi gelişmeler, ÇSY unsurlarının son yıllarda tüm dünyada daha fazla dikkate alınmaya başlamasına neden oldu. ÇSY’nin her alanda artan önemi yatırımcılar nezdinde de karşılık buldu; çevresel, sosyal ve yönetişim unsurlarının yatırım kararları içerisindeki ağırlığı günden güne arttı. Kârlılık hâlâ çok önemli olsa da, adil, sosyal sorumluluk içeren, çevreye duyarlılığı ve sürdürülebilirliği önemseyen bir yaklaşıma sahip olmak, o şirketin çalışanları, iş ortakları ve yatırımcılar açısından gittikçe daha fazla önem kazanıyor. 2020 yılında yatırımcılar, sadece ESG kriterlerine uygun yatırım yapan fonlara 51,1 milyar dolar net yeni kaynak aktardılar. 2019’da bu sayı 21 milyar dolar düzeyindeydi. Yani geçen yıl iki kattan daha fazla bir artış oldu. Artık şirketlerin performansını bütünsel şekilde ortaya koymaları kaçınılmaz. Önümüzdeki dönemde güçlü ÇSY yaklaşımları geliştiren şirketler rekabet avantajı kazanacak.