Vodafone Türkiye’den 5G için 5 stratejik ortaklık
Türkiye’de 5G için geri sayım sürerken, Vodafone Türkiye 1 Nisan’da 81 ilde başlayacak lansman öncesi 5 stratejik iş birliğini duyurdu. Mobil Dünya Kongresi’nde açıklanan anlaşmalarla şirket, 5G geçiş sürecinde yalnızca altyapıyı değil, müşteri deneyimini de dünya standartlarının üzerine taşımayı hedefliyor.
Türkiye’de 5G teknolojisine geçiş için geri sayım başlarken, operatörlerin hazırlıkları hızlandı. 1 Nisan itibarıyla 81 ilde 5G teknolojisini müşterileriyle buluşturacak olan Vodafone Türkiye de Barcelona’da yapılan Mobil Dünya Kongresi’nde (GSMA 2026) 5G’ye yönelik hayata geçirilen 5 yeni iş birliğini duyurdu.
Fuar kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, dünyada 40’ıncı, Türkiye’de de 20’nci yılını kutlayan Vodafone’un, denizaltından yeraltına, baz istasyonlarından uyduya uçtan uca bir bağlantı şirketi olduğunu söyleyerek, bugüne kadar şirket olarak yaptıkları 480 milyar TL yatırım ile Türkiye’nin en büyük yatırımcılarından biri olduklarını dile getirdi.
Yanı sıra son 5 yılda altyapıya da 80 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptıklarını aktaran Aksoy, böylece altyapı kapasitesini 3 kat arttırdıklarına işaret etti. Yeni nesil teknolojilere de yoğun şekilde yatırım yaptıklarını vurgulayan Aksoy, Mobil Dünya Kongresi’nde de 5 önemli işbirliğine imza attıklarını, bu iş birliklerinde temel motivasyonlarının 5G’ye geçiş sürecinde sadece altyapılarıyla değil müşteri deneyimini dünya standartlarının da üzerine çıkarmak olduğunu ifade etti.
Sosyal medya uygulamaları ücretsiz
Aksoy, iş birliklerinin ilkinin Google ile yapıldığını aktararak, “Google ile yaptığımız iş birliğiyle tüm mobil faturalı müşterilerimize 3 ay boyunca YouTube Premium aboneliğini ücretsiz olarak vereceğiz. 5G ile beraber tüm müşterilerimiz bundan yararlanacak. 3 ayın sonunda da Vodafone Pay üzerinden faturalarına yansıtma yöntemiyle müşterilerimiz YouTube Premium’u kullanacaklar.
Yani Vodafone 5G altyapısı üzerinden yüksek hız ve düşük gecikme avantajıyla reklamsız olarak YouTube’u izleyebilecekler” dedi. Bir diğer anlaşmanın da Meta ile yapıldığını söyleyen Aksoy, “Anlaşma kapsamında tüm müşterilerimiz, WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook gibi uygulamaları internet paketinden düşmeden ücretsiz kullanabilecek. Hem yeni müşterilerimize hem de mevcut müşterilerimizin tamamına bu ürünü sunacağız” diye konuştu.
5G’ye uyumlu 500 bin Samsung cihaz sunacağız
Aksoy, Huawei, Samsung ve Xiaomi ile yaptıkları iş birliğine ilişkin de şu bilgileri verdi: “Huawei ile yaptığımız iş birliğiyle ev interneti teknolojisine sahip 5G Redbox modemini 81 ilde 5G teknolojisiyle evlere getireceğiz. Bir diğer iş birliği anlaşmamızı da Samsung’la imzaladık. Samsung markasının çok önemli bir iş ortağıyız
. Samsung’un yeni yapay zekâ destekli telefonu Galaxy S26 serisi için de tüm müşterilerimize 5G’ye geçişte özel avantajlar sunacağız. Önümüzdeki yıl içerisinde, 500 bin 5G uyumlu Samsung cihazı müşterilerimizle buluşturacağız. Son olarak da Xiaomi ile yaptığımız iş birliği anlaşması çerçevesinde, Xiaomi akıllı gözlükleri satışa sunan ilk operatör olacağız.” Aksoy, ayrıca nisan, mayıs, haziran aylarında daha farklı anlaşmaları da duyuracaklarını sözlerine ekledi.
5G’ye geçiş ile paket ücretlerinin fiyatlandırmasına ilişkin olarak da Aksoy, “Müşterilerimize yansıyacak ayrı bir maliyet olmayacak. Bu yatırımlar müşterilerimizin deneyimini iyileştirmek için yapılıyor. Biz bir altyapı şirketiyiz” diye konuştu.
İnternet deneyimi %25 iyileşecek
Türkiye’de 1200 tedarikçi ile çalıştıklarını hatırlatan Aksoy, bununla beraber sadece geçen yıl satın alma hacimlerinin 50 milyar TL’ye ulaştığını, bu tedarikçilerin önemli bir kısmının da yerli firmalar olduğunu dile getirdi. 5G yatırımı ile 25 milyonu aşkın Vodafone müşterisinin internet deneyimini iyileştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Aksoy, “Aldığımız iki yeni 700 ve 3500 frekanslarıyla iddia ediyoruz, tüm müşterilerimizin internet deneyimi iyileşecek. En az yüzde 20-25 oranında iyileşmiş olacak” dedi.
“Türkiye pazarından memnunum”
Vodafone Grup CEO’su Margherita Della Valle, Türkiye yatırımından memnun olduklarını dijital hizmetlerin diğer ülkelerden ileride olduğunu söyledi. Dünya Mobil Kongresi’nin ilk gününde bir araya geldiğimiz Valle, Türkiye pazarından memnun olduklarını anlatarak “Yatırımcı toplantılarımda Türkiye hakkında olabildiğince fazla konuşmaya çalışıyorum. Bence orada harika bir iş yapıyoruz” dedi.
Della Valle, Türk ekibin iş yapış biçiminden küresel anlamda da dersler çıkardıklarını belirterek, “Geçen haziran ayında Türkiye’de yapılanları öğrenmeleri için Vodafone’un tüm yönetim ekibini İstanbul’a getirdim” ifadesini kullandı. Türk pazarındaki dijital hizmetlerin Vodafone’un faaliyet gösterdiği diğer ülkelere göre çok daha ileride olduğunu kaydeden CEO, 5G süreci ile ilgili olarak, “Biz mantıklı insanlarız ihtiyacımız olan frekansı alırız.
Bildiğiniz gibi sahip olduğumuz frekans ile çok iyi bir hizmet sunuyoruz. Şimdi daha fazlasına sahip olacağız” diye konuştu. Orta Doğu’daki savaşla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Vodafone Grup CEO’su, “Görevimiz şu anda standımızda yazdığı gibi her nerede olursa olsun herkesin bağlantıda kalmasını sağlamak. Bu şu anda hiç olmadığı kadar önemli” dedi.
“20 bin TL bareminin yukarı çıkarılmasını istiyoruz”
Kullanıcıların 5G’ye geçmek için 5G’ye uyumlu cihazlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Aksoy, şu anda Vodafone Türkiye kullanıcılarının sadece yüzde 30’unun cihazlarının 5G uyumlu olduğunu aktardı. “Bu konuda da en yüksek orana sahip operatörüz” diyen Aksoy, bunu daha da arttırmak istediklerini, bu kapsamda cihaz kampanyalarını çeşitlendireceklerini ifade etti.
Akıllı cihazların bireylerin hayatında her anlamda çok fazla kullanıldığını, bu noktada bir lüks tüketim ürünü gibi görülmemesi gerektiğini savunan Aksoy, “Operatörler tarafından 5G’ye bugün sadece 3,5 milyar dolar civarında bir ihale bedeli verildi. Artı yapılacak çok büyük yatırım var. Bizim için esas önemli kısmı burası. Bu kadar büyük yatırım yapılıyorken müşteriler de 5G’yi kullanmak istiyor. Cihaz almak istiyor.
Ancak cihaz alımının önünde bir taksit erişimi sorunu var. Taksit sınırlaması ve üst limit bu erişimi sınırlıyor. Dolayısıyla biz buradaki taksit erişiminin 5G’ye özel olarak 5G cihazlarında kaldırılmasını veya oradaki 20 bin lira olan taksit bareminin arttırılmasını istiyoruz. 20 bin liranın altında sadece birkaç model var. Burada isteğimizin çok makul olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da talebimizin olumlu değerlendirileceğini ümit ediyoruz. 1 Nisan’daki lansman öncesi umarım iyi bir haber duyarız” diye konuştu.
