Vodafone Türkiye’den 5G için 5 stratejik ortaklık

Türkiye’de 5G için geri sayım sürerken, Vodafone Türkiye 1 Nisan’da 81 ilde başlayacak lansman öncesi 5 stratejik iş birliğini duyurdu. Mobil Dünya Kongresi’nde açıklanan anlaşmalarla şirket, 5G geçiş sürecinde yalnızca altyapıyı değil, müşteri deneyimini de dünya standartlarının üzerine taşımayı hedefliyor.

Türkiye’de 5G teknoloji­sine geçiş için geri sayım başlarken, operatörlerin hazırlıkları hızlandı. 1 Nisan iti­barıyla 81 ilde 5G teknolojisini müşterileriyle buluşturacak olan Vodafone Türkiye de Barcelona’da yapılan Mobil Dünya Kongresi’n­de (GSMA 2026) 5G’ye yönelik hayata geçirilen 5 yeni iş birliği­ni duyurdu.

Fuar kapsamında ba­sın mensuplarıyla bir araya gelen Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, dünyada 40’ıncı, Türki­ye’de de 20’nci yılını kutlayan Vo­dafone’un, denizaltından yeraltı­na, baz istasyonlarından uyduya uçtan uca bir bağlantı şirketi ol­duğunu söyleyerek, bugüne kadar şirket olarak yaptıkları 480 milyar TL yatırım ile Türkiye’nin en bü­yük yatırımcılarından biri olduk­larını dile getirdi.

Yanı sıra son 5 yılda altyapıya da 80 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptıklarını aktaran Aksoy, böylece altyapı kapasitesi­ni 3 kat arttırdıklarına işaret etti. Yeni nesil teknolojilere de yoğun şekilde yatırım yaptıklarını vurgu­layan Aksoy, Mobil Dünya Kongre­si’nde de 5 önemli işbirliğine imza attıklarını, bu iş birliklerinde te­mel motivasyonlarının 5G’ye ge­çiş sürecinde sadece altyapılarıy­la değil müşteri deneyimini dünya standartlarının da üzerine çıkar­mak olduğunu ifade etti.

Sosyal medya uygulamaları ücretsiz

Aksoy, iş birliklerinin ilkinin Google ile yapıldığını aktararak, “Google ile yaptığımız iş birliğiy­le tüm mobil faturalı müşterileri­mize 3 ay boyunca YouTube Pre­mium aboneliğini ücretsiz olarak vereceğiz. 5G ile beraber tüm müş­terilerimiz bundan yararlanacak. 3 ayın sonunda da Vodafone Pay üzerinden faturalarına yansıtma yöntemiyle müşterilerimiz You­Tube Premium’u kullanacaklar.

Yani Vodafone 5G altyapısı üzerin­den yüksek hız ve düşük gecikme avantajıyla reklamsız olarak You­Tube’u izleyebilecekler” dedi. Bir diğer anlaşmanın da Meta ile ya­pıldığını söyleyen Aksoy, “Anlaşma kapsamında tüm müşterilerimiz, WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook gibi uygulamaları inter­net paketinden düşmeden ücretsiz kullanabilecek. Hem yeni müşteri­lerimize hem de mevcut müşteri­lerimizin tamamına bu ürünü su­nacağız” diye konuştu.

5G’ye uyumlu 500 bin Samsung cihaz sunacağız

Aksoy, Huawei, Samsung ve Xi­aomi ile yaptıkları iş birliğine iliş­kin de şu bilgileri verdi: “Huawei ile yaptığımız iş birliğiyle ev inter­neti teknolojisine sahip 5G Redbox modemini 81 ilde 5G teknolojisiyle evlere getireceğiz. Bir diğer iş bir­liği anlaşmamızı da Samsung’la imzaladık. Samsung markasının çok önemli bir iş ortağıyız

. Sam­sung’un yeni yapay zekâ destekli telefonu Galaxy S26 serisi için de tüm müşterilerimize 5G’ye geçiş­te özel avantajlar sunacağız. Önü­müzdeki yıl içerisinde, 500 bin 5G uyumlu Samsung cihazı müşteri­lerimizle buluşturacağız. Son ola­rak da Xiaomi ile yaptığımız iş bir­liği anlaşması çerçevesinde, Xia­omi akıllı gözlükleri satışa sunan ilk operatör olacağız.” Aksoy, ayrı­ca nisan, mayıs, haziran aylarında daha farklı anlaşmaları da duyura­caklarını sözlerine ekledi.

5G’ye geçiş ile paket ücretleri­nin fiyatlandırmasına ilişkin ola­rak da Aksoy, “Müşterilerimize yansıyacak ayrı bir maliyet olma­yacak. Bu yatırımlar müşterile­rimizin deneyimini iyileştirmek için yapılıyor. Biz bir altyapı şirke­tiyiz” diye konuştu.

İnternet deneyimi %25 iyileşecek

Türkiye’de 1200 tedarikçi ile çalıştıklarını hatırlatan Aksoy, bununla beraber sadece geçen yıl satın alma hacimlerinin 50 milyar TL’ye ulaştığını, bu tedarikçilerin önemli bir kısmının da yerli firmalar olduğunu dile getirdi. 5G yatırımı ile 25 milyonu aşkın Vodafone müşterisinin internet deneyimini iyileştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Aksoy, “Aldığımız iki yeni 700 ve 3500 frekanslarıyla iddia ediyoruz, tüm müşterilerimizin internet deneyimi iyileşecek. En az yüzde 20-25 oranında iyileşmiş olacak” dedi.

“Türkiye pazarından memnunum”

Vodafone Grup CEO’su Margherita Della Valle, Türkiye yatırımından memnun olduklarını dijital hizmetlerin diğer ülkelerden ileride olduğunu söyledi. Dünya Mobil Kongresi’nin ilk gününde bir araya geldiğimiz Valle, Türkiye pazarından memnun olduklarını anlatarak “Yatırımcı toplantılarımda Türkiye hakkında olabildiğince fazla konuşmaya çalışıyorum. Bence orada harika bir iş yapıyoruz” dedi.

Della Valle, Türk ekibin iş yapış biçiminden küresel anlamda da dersler çıkardıklarını belirterek, “Geçen haziran ayında Türkiye’de yapılanları öğrenmeleri için Vodafone’un tüm yönetim ekibini İstanbul’a getirdim” ifadesini kullandı. Türk pazarındaki dijital hizmetlerin Vodafone’un faaliyet gösterdiği diğer ülkelere göre çok daha ileride olduğunu kaydeden CEO, 5G süreci ile ilgili olarak, “Biz mantıklı insanlarız ihtiyacımız olan frekansı alırız.

Bildiğiniz gibi sahip olduğumuz frekans ile çok iyi bir hizmet sunuyoruz. Şimdi daha fazlasına sahip olacağız” diye konuştu. Orta Doğu’daki savaşla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Vodafone Grup CEO’su, “Görevimiz şu anda standımızda yazdığı gibi her nerede olursa olsun herkesin bağlantıda kalmasını sağlamak. Bu şu anda hiç olmadığı kadar önemli” dedi.

“20 bin TL bareminin yukarı çıkarılmasını istiyoruz”

Kullanıcıların 5G’ye geçmek için 5G’ye uyumlu cihazlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Aksoy, şu anda Vodafone Türkiye kullanıcılarının sadece yüzde 30’unun cihazlarının 5G uyumlu olduğunu aktardı. “Bu konuda da en yüksek orana sahip operatörüz” diyen Aksoy, bunu daha da arttırmak istediklerini, bu kapsamda cihaz kampanyalarını çeşitlendireceklerini ifade etti.

Akıllı cihazların bireylerin hayatında her anlamda çok fazla kullanıldığını, bu noktada bir lüks tüketim ürünü gibi görülmemesi gerektiğini savunan Aksoy, “Operatörler tarafından 5G’ye bugün sadece 3,5 milyar dolar civarında bir ihale bedeli verildi. Artı yapılacak çok büyük yatırım var. Bizim için esas önemli kısmı burası. Bu kadar büyük yatırım yapılıyorken müşteriler de 5G’yi kullanmak istiyor. Cihaz almak istiyor.

Ancak cihaz alımının önünde bir taksit erişimi sorunu var. Taksit sınırlaması ve üst limit bu erişimi sınırlıyor. Dolayısıyla biz buradaki taksit erişiminin 5G’ye özel olarak 5G cihazlarında kaldırılmasını veya oradaki 20 bin lira olan taksit bareminin arttırılmasını istiyoruz. 20 bin liranın altında sadece birkaç model var. Burada isteğimizin çok makul olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da talebimizin olumlu değerlendirileceğini ümit ediyoruz. 1 Nisan’daki lansman öncesi umarım iyi bir haber duyarız” diye konuştu.