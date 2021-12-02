Voestalpine'den yılın başında açılış

Avusturya merkezli Voestalpine Grubu, 350 yıllık geçmişe sahip markalarının yanı sıra 11 milyar Euro cirosuyla çelik ve çeliğe dayalı teknoloji lideri olarak 50 ülkede faaliyet yürütüyor. Türkiye de Voestalpine’in (Föstalpine şeklinde okunuyor) bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor. 30 yıla yakın süredir Türkiye’de bulunan Voestalpine High Performance Metal Türkiye, ülkemizde özellikle kalıp çeliği sektörünün en güçlü şirketleri arasında sayılabilir. Şirketin, 4 ayrı yerde (Kocaeli TOSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Silivri OSB ve Bursa OSB) çelik servis ve ısıl işlem tesisleri var. 2022'nin ilk haftalarında devreye alacağı yeni bir üretim tesisiyle yerli üretimde bir adım daha atacak olan Avusturyalı şirketin, Eifeler markasıyla ürün geliştirecek PVD kaplama tesisi 2.5 milyon Euro’ya mal olacak. Yeni tesisiyle toplamda 200 kişi olan çalışan sayısı yüzde 10 daha artacak.

Türkiye, 21 ülke arasında pilot seçildi

Voestalpine High Performance Metal Türkiye’nin genel müdürlük koltuğunda son iki yıldır Ozan Alkış oturuyor. Avusturya Lisesi’ndeki eğitiminin ardından Viyana Teknik Üniversitesi’nde Türkiye’de henüz pek tanınmayan bir dal olan, ekonomi ile bilişimin birlikteliği şeklinde tarif edilen Enformatik Mühendisliği okuyan Alkış, genel müdürlük koltuğuna finans direktörlüğünden terfi ettirilmiş. Önemli bir misyon için genel müdürlük koltuğuna oturmuş Alkış.

Dünya genelindeki tüm hizmet alanlarında yönetsel bir değişim isteyen Avusturya merkezli yönetim, pilot ülke olarak Türkiye’yi seçiyor. Yeni şirket kültürü modelinin yerleştirilmesi noktasında genel müdürlük koltuğu için de tercih Ozan Alkış’tan yana yapılıyor. Altı değer çerçevesinde sürdürülebilirlik odaklı bir modelin devreye alınması noktasında önderlik yapan Alkış, bu değerleri, “Sahiplenme, ilham verme, değişime yön verme, iletişim kurma ve paylaşma, başarısızlıkla büyüme ve müşteri için değer yaratma” olarak açıklıyor.

Ekibi ile sıkı bir eğitim sürecinden geçen Alkış, kısa sürede şirket ile yaratılan varlık arasında bir bütünleşme sağlıyor. Yönetim biçimi basitleştiriliyor. Süreçler birbirine entegre oluyor, ekip iş süreçlerinde müşteriyi öncelikleyen tamamlayıcı rol üstleniyor. Şimdi kurguladıkları bu yönetim süreci, Voestalpine’in faaliyet yürüttüğü diğer ülkelerde de devreye alınacak.

“Türkiye’de takım çeliği üreten bir tesis mutlaka olacak”

Kalıp, bilindiği üzere sanayinin en temel yapı taşlarından biri. Dünyada 80 milyar Euro’luk bir pazar olan (Türkiye'de 2 milyar dolar iş hacmi, 100 bin çalışan var) kalıpta kullanılan çelik, sektörünün en ihtisas isteyen dallarından kabul ediliyor. Takım çeliği olarak adlandırılan bu tür, ülkemizde henüz üretilmiyor. Voestalpine, üç markasıyla Avrupa tesislerinden Türkiye'ye getirdiği çeliği, sayıları 5 bini bulan kalıp sanayi şirketnin hizmetine sunuyor. Böhler, Uddeholm, Buderus Edelstahl markalarıyla takım çeliği hizmeti veren şirketin genel müdürü Ozan Alkış, “Sanayi gücü çok yüksek olan Türkiye, grubumuz için çok ayrıcalıklı bir yere sahip. Benim en büyük hayalim, Türkiye’de takım çeliği üretimine yönelik bir tesis yatırımına olanak yaratmak” diye konuşuyor.

Sultanahmet'te otelden sonra abajur tasarlıyor

İstanbul’un en ilham veren bölgelerinden Sultanahmet, ticaret ve turizmin kalbi olmayı sürdürüyor. Turizmde kendine özgü bir yapıya sahip. Butik oteller semtin nerede ise sembolü. Aralarında çokça ödüllü işletme de var. 2010’da açılan, yurt dışında butik oteller kategorisinde çeşitli ödülleri bulunan Hypnos Design Hotel bunlardan biri. Yerebatan Sarnıcı’nın hemen yanında 1987’den bu yana hizmet veren Medusa Restaurant ile tanınan Hasan Aral’ın iki çocuğuyla birlikte kurduğu otel, şimdilerde ikinci kuşağın önderliğinde yoluna devam ediyor.

Hasan Aral’ın oğlu Gürkan Aral, turizm ve inşaat alanında sorumluluk alırken, Handan Aral da yaşamının geçtiği semtten aldığı ilhamla tasarım alanında kendini kanıtladı. Handan Aral, pandeminin ardından başladığı abajur ağırlıklı aydınlatma tasarımlarında, Sultanahmet’in dokusundan beslenen ürünleri de kullanıyor. Haral Design markası aydınlatma ve dekorasyonla ilgili tasarım ürünleri geliştiren Handan Aral, bölge ticarethanelerinden özellikle Kapalıçarşı ve civarından aldığı antika altlıklara, kendi dizaynı parçalar ekleyerek sanatsal eşyalar ortaya çıkarıyor.

Üsküdar Anadolu Lisesi’nin ardından Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayan Handan Aral, marka iletişimi üzerine İstanbul Üniversitesi'nde lisansüstü programı alıyor. Girişimi öncesi 2006’ da iki ortak olarak açtıkları Blanc Resim Mağazası faaliyetini 7 yıl sürdüren Aral, Özel Belgeli Butik Oteller Derneği’nde (ÖZBİ) bir dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Hali hazırda İyilik İçin Sanat ve Sultanahmet Gönüllüleri ve İş Adamları Derneklerinde de yönetim kurulu üyeliğini sürdürüyor.