Volkanik beyinler

Çok eskiden beri dünyanın neresine gitsem, dev markaların kilit noktalarında, IT ya da Ar-Ge’lerin başında, tasarım gruplarının yönetiminde ve hatta son yıllarda yazılım birimlerinde bile çok önemli pozisyonlarda yönetici beyin olarak sık sık Genç Türkler’le karşılaşıyorum. Malum krizlerde deneyimlerini genişletmiş, risk yönetimi ve güvencesi konusunda derinlemesine uzmanlaşmış, güvenilir ve sürdürülebilir performansı ilerletenler, uzak ülkelerde çalışmaya başlamışlardı…

Türkiye, siyasetten bağımsız her yıl büyüyen, insanların kalitesi ve özverisi sayesinde yenilik ve değer üreten bir ülke… Şimdi de, özellikle dünya pazarlarına dağılmış “bizim çocuklar”la endüstriyel fırsatlardan yararlanma zamanı!..

Bugünün küresel zorlukları ve dönüşümlerin üstesinden gelmeye en hazır, en iyi eğitimlerle donanmış ve ileri görüşlü Türklerin küçük bir kısmını deplasmandan geri çağıran Togg, vizyonlarıyla uzman yabancıları şaşırtarak yerli “akıllı cihaz”larımızı hazırlatmaya başladı…

Başlarında da Bosch Başkan Yardımcılığı’ndan geri transfer edilen M. Gürcan Karakaş var…

Avrupa Birliği, 2050'ye yönelik enerji talebi ve arzına ilişkin tahminlerde bulunmaya, net sıfır emisyona ulaşmak için yollar aramaya devam ederken, çok sayıda konferans ve paneller düzenleyip, global fikirleri ve öngörüleri toplamaya çalışıyor. Enerji Dönüşümü Görünümü, mevcut enerji güvenliği ve makroekonomik gelişmelerin geçişin hızını nasıl etkilediğini tartışıyorlar… En iddialı iklim hedeflerini yeni teknoloji çözümleri, düzenleyici çerçeveler ve yönetişim ile birleştirebilen, yeni satılan her 5 otomobilden 4’ünü elektrikli yapabilen Norveç ve Danimarka gibi sıkıntısı pek olmayan ülkeler bile, olağanüstü eylemlere hazırlandığını, açık deniz rüzgar planları ve yeni enerji adalarının “Power-to-X” planlarını nasıl hızlandıracaklarını açıklıyorlar.

İklim Değişikliği Konseylerinin “yeşil” önerileri, can kulağıyla dinleniyor.

Son olarak; Viyana'daki AHK Europa Konferenz 2022'de ise "Avrupa'yı Yeniden Başlat" ana temasıyla pandemi sonrası tedarik zinciri zorlukları, yüksek enerji fiyatları ve enflasyonla mücadele ederken enerji dönüşümü tartışıldı.

Elektromobilite, lojistikte dekarbonizasyon ve karbon yakalama, enerjinin depolanması gibi konularında ideal çözümlerden bahseden Almanya’nın OSD’si VDA’nın Başkanının tam yanında TOGG CEO’muzun yenilikler, fikirler ve ilklerle dolu konuşması, oturumu dinleyenlerin ciddi ilgisini topladı.

"Mobilite sektöründeki yenilikler, en büyük ve finansal olarak en güçlü şirketlerden değil, daha küçük şirketlerden ve yeni bir çağın kurallarını belirleyen girişimlerden geliyor." derken, bağlantılı ve otonom sürüşe hazır, yeni elektrikli otomobil ailesi geliştiren Togg’un ekosistemsel geniş bakış açısı da kıskanıldı.

Spor otomobillerde çok iyi olsalar da, uzun yıllardır yenilikçi mobilite eksikliği, üretim kapasitesi, pazar ve çekicilik kaybından muzdarip İtalyan otomotiv endüstrisi ile Togg’un kısa sürede doğru ilerleyişi, sektör uzmanları tarafından da karşılaştırılmaya başlandı…

Asırlık markalarla aynı elektromobilite çizgisinde start alan Togg’un ilk baştan tedarikten araç ve batarya üretime, şarj altyapısına ve kullanıma devam eden tümüyle çevreci yeni fikirlerle dolması, yurtdışındaki herkesi hayran bırakıyor… Keşke, endüstri kriterlerini belirlemeye başlamış, küresel seviyede ilham veren ve çözümler icat eden volkanik beyinler, ülkemizden hiç gitmeseler…