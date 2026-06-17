Warsh ilk Fed toplantısına hazırlanırken izlenmesi gereken beş kritik başlık

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Federal Açık Piyasa Komitesi Çarşamba günü iki günlük politika toplantısını tamamlayacak. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ilk basın toplantısında sergileyeceği duruş, faiz kararından daha fazla dikkat çekecek.

Piyasa beklentisi, komitenin federal fonlama oranı hedefini yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tutacağı yönünde. Enflasyonun yüksek seyretmesi ve istihdam koşullarının güçlü kalması, bu kararın oybirliğiyle alınmasını destekliyor. Başkan Trump'ın Warsh'dan faiz indirmesini beklemesine rağmen mevcut veriler buna izin vermiyor.

Warsh, reform gündemiyle Fed'in başına geçti. En büyük değişimlerin zaman alması beklenirken basın toplantısı yatırımcılara yeni başkanın öncelikleri hakkında fikir verecek.

En önemli adımlar ileriye dönük beklentilerde aranacak

Fed'in Çarşamba günü politika metninden bir sonraki hamlenin faiz indirimi olabileceğine işaret eden ifadeleri çıkarması bekleniyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Dallas Fed Başkanı Lori Logan ve Minnesota Fed Başkanı Neal Kashkari, Nisan toplantısında bu ifadelere karşı oy kullanmıştı.

Goldman Sachs ekonomi ekibi, metinden "ilave faiz ayarlamalarının kapsamı ve zamanlaması" ifadesinin tamamen çıkarılacağını öngörüyor. Bu yumuşak eğilimin kalkmasıyla Warsh'ın öngördüğü türden bir "aile kavgası" yaşanması pek olası değil. Oylamanın 12-0 ile faiz değişikliği olmadan geçmesi bekleniyor.

Bazı gözlemciler Warsh'ın ileriye dönük rehberlik bölümünü yeniden şekillendirme fırsatını kullanabileceğini düşünüyor. Basın toplantısında gazeteciler, gelecekteki toplantı sonrası basın toplantılarının sayısı da dahil olmak üzere iletişim değişiklikleri hakkında sorular yöneltecek. Warsh daha önce her toplantı sonrasında gazetecilerle konuşma geleneğini sürdüreceğini taahhüt etmemişti.

T. Rowe Price baş ABD ekonomisti Blerina Uruci, büyük değişikliklerin yakın vadede sınırlı kalacağını belirtiyor. Çarşamba günkü basın toplantısının uzunluğu gelecek için bir işaret olarak yorumlanmamalı. İlk toplantı Warsh'ın medyaya mesajını iletmek için bir fırsat ve doğal olarak daha uzun sürebilir.

Barış anlaşması enflasyon endişelerini gidermiyor

ABD ile İran arasında bu hafta imzalanması beklenen anlaşma Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının önemli ölçüde düşmesini sağlayacak. Ancak enflasyon üzerindeki etkiler, özellikle çekirdek göstergelerde zaman alacak.

Fed'in ana enflasyon göstergesi Mayıs'ta hala yüzde 4'ün üzerinde seyrediyor. Çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 3.4'e ulaşması bekleniyor. Komitedeki şahin üyeler, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde 62 aydır devam etmesinin sonuçlarından endişe duyuyor.

Çarşamba günü açıklanacak yeni ekonomik projeksiyonlar, yıl sonu için medyan enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü bir revizyona işaret edecek. Fed'in Mart'ta yayınladığı tahminde genel ve çekirdek PCE enflasyonu yüzde 2.7 olarak öngörülmüştü. Enflasyon endişelerinin yaygınlaşması, yetkililerin yıl sonu faiz tahminlerini Mart'taki yüzde 3.4 seviyesinin üzerine çıkarabilir.

Nokta grafiğini izleyin

Tüm 19 yetkilinin bireysel faiz tahminlerini gösteren nokta grafiği Çarşamba günü yakından takip edilmeli. Warsh bu aracı değiştirmek istediğini belirtmiş olsa da grafik önemini koruyor.

FOMC üyeleri grafikte isimleriyle belirtilmediği için 19 noktadan biri eksikse bunun Warsh'a ait olduğu varsayılacak. Ekonomik projeksiyon özetindeki değişiklikler komite görüşmelerine tabi olduğundan bu ay büyük format değişikliği ihtimali düşük görünüyor.

Jerome Powell Nisan'daki son brifinginde nokta grafiğinde değişiklik yapmayı denediğini ancak komitenin daha iyi bir çözüm üzerinde anlaşamadığını belirtmişti. Powell o dönemde nokta grafiğinin en büyük hayranı olmadığını ancak eli boş kalmanın bir şey kazanmak olmadığını ifade etmişti.

Muhtemelen üç nokta, yıl sonuna kadar faizlerin çeyrek ile yarım puan artacağını öngörecek. Bu noktalar Hammack, Logan ve Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid'i temsil ediyor. Bu projeksiyon, hiçbir üyenin faizlerin mevcut medyan oran olan yüzde 3.6'nın üzerine çıkacağını görmediği Mart ayına göre büyük bir değişim. Üçten fazla noktanın yüzde 3.6 medyan oranın üzerinde olması, bu yıl faiz artışı ihtimalinin gerçekçiliğini güçlendirecek. Daha az nokta ise beklenenden daha güvercin bir eğilime işaret edecek.

Genel medyan konsensüs faiz tahmini, Mart toplantısında bir indirim öngörürken bu ay önümüzdeki altı ay boyunca değişiklik olmayacağı yönünde şekillenecek.

Bilançoda hızlı değişiklik olmayacak

Warsh Fed'in bilançosunu küçültmek istediğini belirtmiş olsa da piyasalar yakın vadede değişiklik beklemiyor. Mevcut bilanço büyüklüğü yaklaşık 6.7 trilyon dolar seviyesinde.

TS Lombard'dan Dario Perkins bu tür söylemleri büyük ölçüde "virtüel sinyal" olarak görüyor. Perkins, FOMC'de bilanço küçültme konusunda fikir birliği olmadığını ve Warsh'ın özellikle göreve yeni başladığı dönemde finansal istikrarı tehdit edecek bir hamle yapmasının olası görünmediğini yazıyor.

Fed'in 2008 öncesi sistemine, yani bankacılık sisteminde rezerv kıtlığı politikasına dönüş ihtimali yatırımcıları endişelendiriyor. Bilanço küçültme çabaları her zaman sorunsuz ilerlemedi. 2019'da Fed yetkilileri çok hızlı hareket ederek piyasa paniğine neden olmuştu.

Basın toplantısında gazetecilerin soruları, Warsh'ın uygun rezerv seviyesi ve bunu nasıl yöneteceği konusundaki düşüncelerini aydınlatabilir. Truist ABD ekonomi başkanı Mike Skordeles, mevcut "bol rezerv" politikasının iyi çalıştığını ve likidite sorunu yaşanmadığını belirtiyor.

Yeni Başkan yeni üslup

Çarşamba günkü basın toplantısının üslubu yeni bir başkanın gelmesiyle değişecek. Ancak Warsh'ın reform gündemiyle kendi beklentileri yükseltmiş olması, özellikle sert değişim bekleyenler arasında hayal kırıklığı yaratabilir.

J.P. Morgan baş ABD ekonomisti Michael Feroli, bilgili yatırımcıların ve Fed gözlemcilerinin Warsh yönetimindeki ilk toplantı ve basın toplantısında "rejim değişikliğinden çok süreklilik" görmesini beklediğini yazıyor. Warsh'ın iletişim değişiklikleri ve bilanço politikası gibi konulardaki duruşu önümüzdeki dönem için ipuçları verecek.