Webinar kapıyı açtı Mertöz, Malatya’da okulun temelini attı

GEÇEN şubat ayı ortalarında Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş aradı:

- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın konuk olacağı bir webinar düzenliyoruz. Moderatörlüğü senin yapmanı bekliyoruz.

Birkaç gün sonra MİAD üyesi, yöneticisi iş insanlarının doğrudan katıldığı, Youtube’da canlı yayınlanan buluşmada Selahattin Gürkan’la sohbet ettik.

Sohbete MİAD üyesi iş insanları sorularıyla, yorumlarıyla katkıda bulundu. MİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Mesan Kilit A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz de söz istedi.

Mertöz, sorusunu sormadan önce Malatya’da yaptırmayı planladığı okul projesini açtı:

- Pandemiden dolayı seyahat trafiğimiz kısıtlı olduğu için biraz yavaşladık ama inşallah Malatya’da bir okul yaptıracağım.

Gürkan, fırsatı kaçırmadı, teklifini sundu:

- Okul için hazır arsamız var. Hemen size tahsis edelim.

Mertöz, kendi çabalarını anlatmayı sürdürdü:

- Sayın Başkanım, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü ile arsa konusunu çözdük. Okulu çocukluğumun geçtiği Çarmuzu’da yaptıracağım inşallah.

Mertöz’ün bu yanıtı üzerine Gürkan programa katılan Malatyalı iş insanlarına çağrıda bulundu:

- Rıdvan Bey’e teklif ettiğim arsamız hazır. 10 milyon liralık bir harcamayla çok güzel bir okul yapılabilir. O arsayı devralırken, yani kamulaştırırken sahiplerine okul yapma sözü vermiştik. Sizlerden okul yaptırmak isteyen olursa arsayı tahsis etmeye hazırız.

Mertöz’ün içi rahat etmedi:

- Sayın Başkanım, madem arsa hazır. Biz o okulu yapabiliriz. Ben ekibinizle haberleşir, nasıl yol alacağımızı öğrenirim.

Araya girdim:

- MİAD’ın organize ettiği online buluşma Malatya’ya bir okul bağışlanmasının yolunu açtı. Buluşmanın en önemli kazancı bu oldu.

Arsa tahsise hazır olduğu için süreç hızlı ilerledi, Rıdvan Mertöz ilk fırsatta Malatya’ya gitti, Vali Aydın Baruş ve Selahattin Gürkan’ın katıldığı toplantıda “Rıdvan Mertöz Ortaokulu” için protokole imzayı attı.

Mertöz’ün davetiyle geçen cumartesi günü MİAD Başkanı Yunus Akdaş ile birlikte “Rıdvan Mertöz Ortaokulu”nun temel atma törenine katıldım.

Mertöz, törende kürsüye çıktığında heyecanını paylaştı:

- Allah bana memleketim Malatya’ya bir eğitim yuvası yaptırmayı nasip etti. Bunun heyecanıyla tir tir titriyorum.

Ardından sürdürdü:

- Okul yaptırma konusu aslında 1.5-2 yıldır gündemimizdeydi. Arsa tahsisi öyle kolay, hızlı yürümüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz ve Milli Eğitim’in destekleriyle iş hızlandı. Temel atma noktasına geldik.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, okulun yerinin Çöşnük Mahallesi olduğunu belirtti:

- 24 derslikli bu okulun Battalgazi sınırları içinde yapılıyor olması bizim için ayrı bir anlam taşıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, en güzel yatırımın insana yatırım olduğunu vurguladı:

- “Bugünü düşünüyorsan ıspanak ek, yarın için fidan dik, gelecek için iyi insan yetiştir” derler. Rıdvan Mertöz Ortaokulu, memleketimize iyi insanlar yetiştirecek bir eğitim yuvası olacak.

Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kente son yıllarda yapılan okulların sayısını paylaştı:

- Malatyamıza 71 okul kazandırdık. Bunun 15’i hayırseverlerimiz tarafından yapıldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Üzerinde adı yazsa da yazmasa da insanın okul yaptırıp bağışlaması ne büyük mutluluk değil mi?

Ne mutlu Rıdvan Mertöz’e, eşine ve çocuklarına…

Hiç zarar etmeyecek yatırım yapmış oldu

ESKİ Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, okul yaptırmanın farkını şu cümleyle ortaya koydu:

- Rıdvan Mertöz, belki diğer işlerinde yaptığı yatırımlarda zarar etmiştir. Okul yaptırarak hiç zarar etmeyeceği bir yatırım yapıyor. Okul yaptırmanın zarar riski yok. Burada eğitim ve öğretim sürdükçe Rıdvan Mertöz ve ailesi hep anılacak.

Vali Aydın Baruş, Malatyalıların dünyanın neresine giderse gitsin gönlünün, kalbinin Malatya’da olduğunu gözlemlediğini belirtti:

- Bunun ispatını Rıdvan Mertöz Okulu’nun temel atma töreninde bir kez daha görüyoruz.

Esnaf siftah yapamadan zam yaptılar

MALATYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, “Rıdvan Mertöz Ortaokulu”nun temel atma töreni sırasında dert yandı:

- Tam kısıtlamaların kaldırıldığı gün elektrik ve doğalgaza zam yapıldı. Esnaf siftah bile yapamadan her şeyin maliyetini artıracak zamlar devreye girdi. Oldu mu şimdi?

Ardından ekledi:

- Esnafımız aylardır tam çalışma dönemine girip nefes almayı beklerken, zamlar bir anlamda esnafın nefesini kesti.

Sonra beklentisini paylaştı:

- Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan bu zamların geri çekilmesini sağlayacak adım atmasını bekliyoruz.

TOBB, Malatya’da OSB’ye meslek lisesi yaptırıyor

MALATYA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, geçen hafta İstanbul’da gerçekleşen Gastronomi Fuarı vesilesiyle “Malatya Lezzetleri” buluşması düzenledi.

Sadıkoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 9 bin üyesinin olduğunu belirtip, kentteki yatırımlara değindi:

- 36 yatırımcıya daha OSB’de arsa tahsisi yaptık. Bu yatırımlar 12 bin kişiye daha iş kapısı açacak.

Sadıkoğlu konuşurken aynı masayı paylaştığımız Çetin Civata Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Necati Tecdelioğlu ile İpek Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Şahintürk, Malatya’daki fabrikalarında yaşadıkları sıkıntıyı paylaştı:

- Malatya’da fabrikalarımızda çalışacak eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz.

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Tecdelioğlu ve Şahintürk’ün yakınmasını duymuşçasına şu bilgiyi paylaştı:

- Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir İnsan Kaynakları Birimi açıyoruz. Şirketlere, fabrikalara eleman yönlendireceğiz.

Fabrikalarda çalışacak ara elemanların yetiştirilmesine dönük şu adıma işaret etti:

- Çatı örgütümüz TOBB, Malatya’da OSB’nin içinde 24 derslikli bir meslek lisesi yaptıracak. Bu lisenin yatırım bedeli 30 milyon lirayı bulacak. TOBB, böylece Malatya’ya ikinci okulu yaptırmış olacak.