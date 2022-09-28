“WhatsApp ile Rusya ve Batı’ya ihracat yapıyoruz”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üzerinden yaklaşık 7 ay geçti. Batı’nın ambargosu nedeniyle üretimde sorunlar yaşayan Rusya, çıkışı ise Türkiye’de arıyor. Türkiye ile Rusya arasında artan ticaret hacmi özellikle Türkiye’de büyük firmaların yanı sıra işletmelere yaramış durumda. Geçen hafta Rusya denilince akla ilk gelen ticaret merkezi olan Laleli’deydim. Laleli’nin tanınmış firmalarından Zalel Group’un Yönetim Kurulu Üyesi Metin Oruç ile Rusya-Türkiye arasındaki ticaretin savaştan nasıl etkilendiğini konuştuk. Türk üreticilerin hala tekstilde Rusya pazarını yeterince kullanamadığını dile getiren Oruç’a göre artan ticaretin altında tekstil ürünlerinin değil özellikle makine ve elektronik eşyaların oluşturduğunu dile getiriyor. Oruç, “Geçmişte Laleli denilince tekstil ve giyim öndeyken şimdilerde farklı sektörler de gözde olmaya başladı. Lüks markaların ambargolarıyla karşı karşıya kalan Ruslar, bu ürünleri Avrupa’dan değil Türkiye’den almaya başladı. Rusların genel itibarıyla modaya ve marka ürünlere olan ilgisi biliniyor. Bizim de tasarım konusunda başarılı, marka konusunda da etkili konuma girmemiz gerekiyor. Ambargoların bizlere olumlu etkisi olacaktır. Bu süreci iyi değerlendirmek gerekiyor” dedi.

Metin Oruç (solda), “Modanın merkezi Fransa’da Laleli’den alınan ürünler vitrinlere çıkmaya başladı” dedi.

“Artan bilet fiyatları nedeniyle iletişim dijitale kaydı”

Laleli’nin sadece eski Sovyet ülkelerine değil, Batılı ülkelere de hizmet verir hale geldiğini söyleyen Oruç, “Modanın merkezi Fransa’da Laleli’den alınan ürünler vitrinlere çıkmaya başladı. ABD’ye bile ürün satıyoruz. Bunda Çin ve pandeminin de etkisi oldu” diye konuştu. Pandeminin etkisini sorduğumda ise Oruç’un yanıtı oldukça ilginç geldi: “Hem Ruslar hem de Batılı ülkelerdeki müşteriler Telegram, WhatsApp gibi uygulamalarla sipariş veriyor. Bilet fiyatlarının artması da sosyal medya ve modern iletişim kanallarına olan ilgiyi artırdı. Düşünün geçtiğimiz hafta Moskova’dan bilet fiyatı 200 bin TL’den satılmış. Normal zamanda 100-150 dolarlık uçak biletleri şu anda 1000 dolar seviyesinde. ABD’den de biletler 50 bin liradan başlıyor. Bu pahalılığı WhatsApp, Telegram gibi kanalları kullanarak aşıyorlar. İşlerimizin yüzde 60’ını belki de daha fazlasını bu kanallarla yapıyoruz.”

Oruç, Laleli’nin sadece Rus veya Ukraynalı müşterilere hizmet vermediğini belirtiyor. “Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetler’in payı giderek artıyor. Eskiden Rus müşterilerimizin ağırlığı oldukça fazlaydı. Tekstilde 10 yıl önce her 10 birim ürünün 8’ini Ruslar alıyordu. Şimdi Rusların payı 10 birimde 2’ye düşmüş durumda. O boşluğu Orta Asya doldurmaya başladı. Bir de Afrika son dönemde büyük ilgi duyuyor Laleli’ye. Giderek ticaretimiz Afrika ile artmaya başladı” dedi.