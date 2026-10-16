Ya dışındasındır çemberin ya da…
Oldukça volatil geçen yılın son çeyreğine girdik. Savaşın ve artan jeopolitik risklerin gölgesinde yön arayan global piyasalarda, petrol fiyatlarını konuşmaya devam ediyoruz. Gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmek adına vadeli kontratlara baktığımızda anlamlı bir geri çekilme ihtimalinin giderek azaldığını görüyoruz.
Yükselen enerji maliyetleri norm haline gelirken, sıkıntı sadece ham petrol fiyatlarında değil. Daha büyük bir problem rafineri kapasiteleri üzerinden baş gösteren dizel ve motorin fiyatlarında yaşanan artış. Uluslararası Enerji Ajansı da dahil olmak üzere yetkililerin getirdikleri uyarılar bu açıdan önemli bir soruna işaret ediyor. Enerji ile beraber gıda fiyatlarında da yaşanan yükseliş manşet enflasyonu yukarı taşıyor.
Artık havlu atan merkez bankaları faiz artırımlarının devam edeceği sinyalini net biçimde vermiş durumda. Gelecek hafta yapılacak Fed faiz toplantısında artırım kararı gelmese de, aralık ayında yapılacak olan yılın son toplantısında artırım geleceği ana senaryo haline gelmiş durumda. Ülkemizde yapılan ekonomi forumuna katılan Fed Guvernörü Waller tarafından da dile getirildiği gibi her toplantıda faiz artırılacağı varsayımı doğru olmasa da, yine de yakın gelecekte yönün yukarı olduğu aşikar. Bu yıl bir ve gelecek yıl da iki artırım geleceği projeksiyonlarda öne çıkan ihtimal.
Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen açıklamaları da en az bir kez daha artırım yapılmasının gerektiği yönünde. Bu resme tahvil piyasasındaki gelişmeleri, para biriminin sert değer kaybını ve enflasyonu dengelemek adına faiz artırmak durumunda olan Japonya’yı da dahil edersek resim iyice ortaya çıkıyor.
Daha önceden de bu köşede sayısız kez dile getirdiğimiz gibi petrol fiyatlarındaki artış arz kaynaklı bir şok. Merkez Bankalarının para politikası üzerinden attıkları adımlar daha ziyade talebi şekillendirmek yönünde etkili, burada dolayısıyla ana görev maliye politikalarına düşmekte. Orada da net bir alan kalmadığını ve gelişmiş ülkelerin bütçe açıklarının tarihsel ortalamaların çok üzerinde seyrettiğini söylemek gerekiyor.
Bütçe açığı azalmadan enflasyon beklentilerini dengelemek zor, ancak gelir dağılımının problem olmayı sürdürdüğü bir dünyada düşük gelir grubuna dahil olan hane halkına gelir transferi yapmadan da çarklar dönmüyor. Nispeten işlerin yolunda gittiği ABD ekonomisinde dahi, yapay zeka ekosistemi ilintili faaliyetleri dışarıda bıraktığımızda resim pek iç açıcı değil. Çin ekonomisinin yarattığı dış ticaret fazlası 1 trilyon doları aştı, bu rakam başta Avrupa olmak üzere geri kalan herkesin toplamı sıfır olan bir oyundaki kaybının ne kadar yüksek olduğuna işaret etmekte. Yazının başlığına dönecek olursak yüksek katma değer üreten teknoloji şirketlerinin ya içindesindir ya da dışında yer alacaksınız. Gece ile gündüz kadar farklı sonuçlar üreten bu durumda tarafımızı seçmek bir opsiyon değil zaruriyet.
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