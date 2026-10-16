Ya dışındasındır çemberin ya da…

Oldukça volatil geçen yılın son çeyreğine gir­dik. Savaşın ve artan jeopolitik risklerin göl­gesinde yön arayan global piyasalarda, petrol fi­yatlarını konuşmaya devam ediyoruz. Gelecek­teki fiyat hareketlerini öngörmek adına vadeli kontratlara baktığımızda anlamlı bir geri çekilme ihtimalinin giderek azaldığını görüyoruz.

Yükse­len enerji maliyetleri norm haline gelirken, sı­kıntı sadece ham petrol fiyatlarında değil. Daha büyük bir problem rafineri kapasiteleri üzerin­den baş gösteren dizel ve motorin fiyatlarında yaşanan artış. Uluslararası Enerji Ajansı da da­hil olmak üzere yetkililerin getirdikleri uyarılar bu açıdan önemli bir soruna işaret ediyor. Ener­ji ile beraber gıda fiyatlarında da yaşanan yükse­liş manşet enflasyonu yukarı taşıyor.

Artık havlu atan merkez bankaları faiz artırımlarının devam edeceği sinyalini net biçimde vermiş durumda. Gelecek hafta yapılacak Fed faiz toplantısında ar­tırım kararı gelmese de, aralık ayında yapılacak olan yılın son toplantısında artırım geleceği ana senaryo haline gelmiş durumda. Ülkemizde ya­pılan ekonomi forumuna katılan Fed Guvernörü Waller tarafından da dile getirildiği gibi her top­lantıda faiz artırılacağı varsayımı doğru olmasa da, yine de yakın gelecekte yönün yukarı olduğu aşikar. Bu yıl bir ve gelecek yıl da iki artırım ge­leceği projeksiyonlarda öne çıkan ihtimal.

Avru­pa Merkez Bankası’ndan gelen açıklamaları da en az bir kez daha artırım yapılmasının gerektiği yö­nünde. Bu resme tahvil piyasasındaki gelişmele­ri, para biriminin sert değer kaybını ve enflasyo­nu dengelemek adına faiz artırmak durumunda olan Japonya’yı da dahil edersek resim iyice or­taya çıkıyor.

Daha önceden de bu köşede sayısız kez dile ge­tirdiğimiz gibi petrol fiyatlarındaki artış arz kay­naklı bir şok. Merkez Bankalarının para politika­sı üzerinden attıkları adımlar daha ziyade talebi şekillendirmek yönünde etkili, burada dolayısıy­la ana görev maliye politikalarına düşmekte. Ora­da da net bir alan kalmadığını ve gelişmiş ülkele­rin bütçe açıklarının tarihsel ortalamaların çok üzerinde seyrettiğini söylemek gerekiyor.

Bütçe açığı azalmadan enflasyon beklentilerini denge­lemek zor, ancak gelir dağılımının problem olma­yı sürdürdüğü bir dünyada düşük gelir grubuna dahil olan hane halkına gelir transferi yapmadan da çarklar dönmüyor. Nispeten işlerin yolunda gittiği ABD ekonomisinde dahi, yapay zeka eko­sistemi ilintili faaliyetleri dışarıda bıraktığımız­da resim pek iç açıcı değil. Çin ekonomisinin ya­rattığı dış ticaret fazlası 1 trilyon doları aştı, bu rakam başta Avrupa olmak üzere geri kalan her­kesin toplamı sıfır olan bir oyundaki kaybının ne kadar yüksek olduğuna işaret etmekte. Yazının başlığına dönecek olursak yüksek katma değer üreten teknoloji şirketlerinin ya içindesindir ya da dışında yer alacaksınız. Gece ile gündüz kadar farklı sonuçlar üreten bu durumda tarafımızı seç­mek bir opsiyon değil zaruriyet.