Ya iş, ya siyaset

Tesla’nın ve SpaceX’in ku­rucusu ve X’in sahibi Elon Musk dünyanın en zengin iş insanlarından birine dönüşme sürecinin en heyecanlı yerinde duygusal bir karar ile temmuz ayında Donald Trump’ın destek­çisi olup siyasete atılmıştı.

Elon Musk’ın bu duygusal ka­rarını almasındaki en önemli faktör temmuz ayında Pennsyl­vania’da bir seçim mitingindeki suikast girişimine uğraması ve sonrasında Donald Trump’ın yarı tanrı gücü ile artık yenilmezliğini ilan etmesiydi.

Çılgın çocuk Elon Musk için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, aktif siyasetin zehri damarlarında dolaştıkça o da kendisini yenilmez zannedecekti. Kendisini içten içe Marvel ka­rakteri Iron Man’e benzettiği ar­tık sır olmayan Musk’ın ard arda aldığı yanlış kararlar ise sadece kendisi ile ilgili olmayacaktı.

Kampanya sürecinde Donald Trump’a bağış sağlama amacıy­la kurulan bir siyasi örgütlenme­nin en önemli destekçileri ve ör­gütleyenleri arasında olan Elon Musk 119 milyon dolardan faz­la kişisel bağışta bulundu. Ama kaybı 119 milyon dolar ile sınırlı kalmadı.

Tesla ilk yara alanlardan oldu. Tesla’nın satış grafiği Amerika ana karasında gerilemeye başla­mıştı. Musk’ın siyasetin aynı za­manda siyasetle uğraşanı belirli bir grubun parçası haline getir­diği, bir taraf için makbul olanın diğer taraf için mantıksız olduğu gerçeği ile yüzleşmesi çok uzun sürmeyecekti. Avrupa’da aşırı sağ’a verdiği açık destekler, İn­giltere ve Almanya seçimlerine müdahil olma cüreti tüm Avru­pa kıtasında Anti-Tesla akımına dönüşecek ve Amerika’da başla­yan gerileme Avrupa’da önem­li bir negatif ivme kazanacaktı.

Trump’ın aldığı tarife diğer altı tamamen boş ekonomik karar­larla kişisel serveti milyar do­larlarca erimeye başlayan Musk şu sıralarda çok havalı geldiği DOGE ‘Hükümet Verimliliği Ba­kanlığı’na veda etme eğiliminde. Bu örnekte genelde bizim coğraf­yamızda alışık olduğumuz ‘Siya­setle gelen siyasetle gider.’ ger­çekliği kendisini geliştirmiş, si­yasetle gelmeyen de siyasetle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Son durum ise olduk­ça vahim. Tesla, yılın ilk üç ayın­da satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde önemli bir düşüş gösterdi. Kârın da yüz­de 70’ten fazla düştüğü açıklandı. Geçmiş olsun.

Halkçı Papa ve sonrası

Papa Francesco (Papa Fran­cis), uzun bir hastalık döneminin ardından 21 Nisan Pa­zartesi sabahı 88 yaşın­da hayatını kaybetti. 1,5 milyara yakın Katoliğin ruhani lideri Papa Fran­cis tarihteki en halk­çı, devrimci ve samimi Papa’lardan biri olarak şimdiden tarihe geçti.

13 Mart 2013 akşamı ‘Habemus Papam’ anon­suyla Papa ilan edildi­ğinde, Vatikan’daki San Pietro Bazilikası’nın balkonundan yap­tığı ilk konuşmaya basit bir “İyi akşamlar” dileğiyle başlamış ve kalabalığa hitabını alışılmışın aksine “Benim için dua edin” ri­casıyla bitirmişti.

Papa Francis geçmişteki ha­tasız “imparator papa” rolün­den ziyade “insan papa” rolünü, halktan biri imajını tercih ettiği­nin ısrarla dünyaya göstermişti. Papa katıldığı bir televizyon ne­den dua istediği sorusunu, “Çün­kü ben bir günahkarım. Tanrı bana bir görev verdi bunu ona sadık biçimde yapabilmek için duaya ihtiyacım var” diye yanıt­lamıştı.

Papa’nın Filistin meselesinde Gazze’de son yaşananları “soy­kırım” diye nitelemesi ve defa­larca ateşkes çağrısı yapması dünyanın farkındalığının artma­sı için çok değerliydi. Papa Fran­cis, dünyanın her yerinde sü­ren çatışmaları “parça parça bir Üçüncü Dünya Savaşı” diye ni­telemiş savaşlardan her söz et­tiğinde, “Savaşların arkasında silah ticareti var” vurgusu yap­mıştı. Arakanlı Müslümanlar, Ezidiler gibi baskı altındaki gruplara sık sık dua etti. Papa Francis vasiyeti üzerine 100 yıl­dan uzun bir süre sonra Vatikan dışında gömülen ilk papa olacak.

Papa seçim süreci ise deyim yerindeyse çok çetrefilli. Son dönemde vizyona giren ve has­talıktan vefat eden bir Papa’nın sonrasında yaşanan seçim süre­cini konu alan Conclave (Kon­sey) filmi mutlaka izlenmesi ge­reken, bu yıl Oscar dahil bir çok ödül alan bir film ve bu konuyu çok güzel anlatıyor.

Kardinallerin yüzde 80’i biz­zat Papa Francis tarafından atandı. Tarihte ilk kez, oy kulla­nanların yarısından azı Avrupalı olacak. Yapılan detaylı analizle­re göre her ne kadar Papa Fran­cis’in atadığı Kardinaller çoğun­lukta olsa da, sadece “ilerici” ya da sadece “gelenekçi” isimler­den bahsetmiyoruz. Bu yüzden bir sonraki Papa’nın kim olaca­ğını tahmin etmek her zaman­kinden daha zor. Kardinaller Af­rikalı ya da Asyalı bir Papa seçe­bilir ya da Vatikan yönetiminin eski kadrolarından birini tercih edebilir ve Papa yeniden İtalyan olabilir. Hayırlısı olsun.

Siyasal İletişimin bittiği yer

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda İstan­bul merkezli yaşadığımız 6.2’lik deprem sonrası böyle bir afete hazırlıksızlığımızın ne seviyede olduğunu bir kez daha test etmiş olduk. Bu acı test sonrası çok şü­kür bir yıkımla karşılaşmadık.

Deprem kendisini öyle bir dö­nemde hatırlattı ki, İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ek­rem İmamoğlu dahil, yıllarını deprem ile mücadeleye vermiş bir çoğu Belediye Başkanı olan şehir plancılarda depremin mer­kez üssü Silivri’de ki cezaevinde.

Devletin tüm kurumları ile parti ve siyasi görüş ayırt etmek­sizin tek bir güç olarak mücadele etmesini gerektiren bir dönem­deyiz. Bu ayrışma görüntüsü ise ülkemizin birlik ve beraberliği­ni, bölünmez bütünlüğünü teh­like altına sokabilecek İstanbul depremine karşı farkındalığımı­zın tam olarak yerinde olmadığı­nı gösteriyor.

İki görüntü ise siyasi görüş ve parti ayrımı olmaksızın topluma verdiği ayrışma mesajı açısından bir siyasal iletişim hatası olarak karşımıza çıktı. Birincisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan V. Nuri Aslan’ın AKOM toplantısında yanında görünen CHP Genel Başkan yardımcısının baş köşede olması. İkincisi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AFAD’da yaptı­ğı toplantıda kendisi de tecrü­beli ve yetkin bir meslek insanı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Ku­rum’un sunumu sırasında proto­kol masasında İBB’den bir tem­silci yokken AK Parti İl Başka­nı’nın o masada olması.

Bu iki görüntüde siyasal ileti­şimin bittiği yer olarak karşımı­za çıktı. Bu mücadele verilecekse hep beraber verilecek, ama ina­nın siyaset dışı olursa toplumda karşılığı olacak. Olası ve çok yı­kıcı olabilecek İstanbul depremi sadece İstanbul ile ilgili değildir. Devletin bekası ile ilgilidir. Dev­let-i Ebed Müddet.