Ya iş, ya siyaset
Tesla’nın ve SpaceX’in kurucusu ve X’in sahibi Elon Musk dünyanın en zengin iş insanlarından birine dönüşme sürecinin en heyecanlı yerinde duygusal bir karar ile temmuz ayında Donald Trump’ın destekçisi olup siyasete atılmıştı.
Elon Musk’ın bu duygusal kararını almasındaki en önemli faktör temmuz ayında Pennsylvania’da bir seçim mitingindeki suikast girişimine uğraması ve sonrasında Donald Trump’ın yarı tanrı gücü ile artık yenilmezliğini ilan etmesiydi.
Çılgın çocuk Elon Musk için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, aktif siyasetin zehri damarlarında dolaştıkça o da kendisini yenilmez zannedecekti. Kendisini içten içe Marvel karakteri Iron Man’e benzettiği artık sır olmayan Musk’ın ard arda aldığı yanlış kararlar ise sadece kendisi ile ilgili olmayacaktı.
Kampanya sürecinde Donald Trump’a bağış sağlama amacıyla kurulan bir siyasi örgütlenmenin en önemli destekçileri ve örgütleyenleri arasında olan Elon Musk 119 milyon dolardan fazla kişisel bağışta bulundu. Ama kaybı 119 milyon dolar ile sınırlı kalmadı.
Tesla ilk yara alanlardan oldu. Tesla’nın satış grafiği Amerika ana karasında gerilemeye başlamıştı. Musk’ın siyasetin aynı zamanda siyasetle uğraşanı belirli bir grubun parçası haline getirdiği, bir taraf için makbul olanın diğer taraf için mantıksız olduğu gerçeği ile yüzleşmesi çok uzun sürmeyecekti. Avrupa’da aşırı sağ’a verdiği açık destekler, İngiltere ve Almanya seçimlerine müdahil olma cüreti tüm Avrupa kıtasında Anti-Tesla akımına dönüşecek ve Amerika’da başlayan gerileme Avrupa’da önemli bir negatif ivme kazanacaktı.
Trump’ın aldığı tarife diğer altı tamamen boş ekonomik kararlarla kişisel serveti milyar dolarlarca erimeye başlayan Musk şu sıralarda çok havalı geldiği DOGE ‘Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na veda etme eğiliminde. Bu örnekte genelde bizim coğrafyamızda alışık olduğumuz ‘Siyasetle gelen siyasetle gider.’ gerçekliği kendisini geliştirmiş, siyasetle gelmeyen de siyasetle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Son durum ise oldukça vahim. Tesla, yılın ilk üç ayında satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde önemli bir düşüş gösterdi. Kârın da yüzde 70’ten fazla düştüğü açıklandı. Geçmiş olsun.
Halkçı Papa ve sonrası
Papa Francesco (Papa Francis), uzun bir hastalık döneminin ardından 21 Nisan Pazartesi sabahı 88 yaşında hayatını kaybetti. 1,5 milyara yakın Katoliğin ruhani lideri Papa Francis tarihteki en halkçı, devrimci ve samimi Papa’lardan biri olarak şimdiden tarihe geçti.
13 Mart 2013 akşamı ‘Habemus Papam’ anonsuyla Papa ilan edildiğinde, Vatikan’daki San Pietro Bazilikası’nın balkonundan yaptığı ilk konuşmaya basit bir “İyi akşamlar” dileğiyle başlamış ve kalabalığa hitabını alışılmışın aksine “Benim için dua edin” ricasıyla bitirmişti.
Papa Francis geçmişteki hatasız “imparator papa” rolünden ziyade “insan papa” rolünü, halktan biri imajını tercih ettiğinin ısrarla dünyaya göstermişti. Papa katıldığı bir televizyon neden dua istediği sorusunu, “Çünkü ben bir günahkarım. Tanrı bana bir görev verdi bunu ona sadık biçimde yapabilmek için duaya ihtiyacım var” diye yanıtlamıştı.
Papa’nın Filistin meselesinde Gazze’de son yaşananları “soykırım” diye nitelemesi ve defalarca ateşkes çağrısı yapması dünyanın farkındalığının artması için çok değerliydi. Papa Francis, dünyanın her yerinde süren çatışmaları “parça parça bir Üçüncü Dünya Savaşı” diye nitelemiş savaşlardan her söz ettiğinde, “Savaşların arkasında silah ticareti var” vurgusu yapmıştı. Arakanlı Müslümanlar, Ezidiler gibi baskı altındaki gruplara sık sık dua etti. Papa Francis vasiyeti üzerine 100 yıldan uzun bir süre sonra Vatikan dışında gömülen ilk papa olacak.
Papa seçim süreci ise deyim yerindeyse çok çetrefilli. Son dönemde vizyona giren ve hastalıktan vefat eden bir Papa’nın sonrasında yaşanan seçim sürecini konu alan Conclave (Konsey) filmi mutlaka izlenmesi gereken, bu yıl Oscar dahil bir çok ödül alan bir film ve bu konuyu çok güzel anlatıyor.
Kardinallerin yüzde 80’i bizzat Papa Francis tarafından atandı. Tarihte ilk kez, oy kullananların yarısından azı Avrupalı olacak. Yapılan detaylı analizlere göre her ne kadar Papa Francis’in atadığı Kardinaller çoğunlukta olsa da, sadece “ilerici” ya da sadece “gelenekçi” isimlerden bahsetmiyoruz. Bu yüzden bir sonraki Papa’nın kim olacağını tahmin etmek her zamankinden daha zor. Kardinaller Afrikalı ya da Asyalı bir Papa seçebilir ya da Vatikan yönetiminin eski kadrolarından birini tercih edebilir ve Papa yeniden İtalyan olabilir. Hayırlısı olsun.
Siyasal İletişimin bittiği yer
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda İstanbul merkezli yaşadığımız 6.2’lik deprem sonrası böyle bir afete hazırlıksızlığımızın ne seviyede olduğunu bir kez daha test etmiş olduk. Bu acı test sonrası çok şükür bir yıkımla karşılaşmadık.
Deprem kendisini öyle bir dönemde hatırlattı ki, İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil, yıllarını deprem ile mücadeleye vermiş bir çoğu Belediye Başkanı olan şehir plancılarda depremin merkez üssü Silivri’de ki cezaevinde.
Devletin tüm kurumları ile parti ve siyasi görüş ayırt etmeksizin tek bir güç olarak mücadele etmesini gerektiren bir dönemdeyiz. Bu ayrışma görüntüsü ise ülkemizin birlik ve beraberliğini, bölünmez bütünlüğünü tehlike altına sokabilecek İstanbul depremine karşı farkındalığımızın tam olarak yerinde olmadığını gösteriyor.
İki görüntü ise siyasi görüş ve parti ayrımı olmaksızın topluma verdiği ayrışma mesajı açısından bir siyasal iletişim hatası olarak karşımıza çıktı. Birincisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan V. Nuri Aslan’ın AKOM toplantısında yanında görünen CHP Genel Başkan yardımcısının baş köşede olması. İkincisi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AFAD’da yaptığı toplantıda kendisi de tecrübeli ve yetkin bir meslek insanı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sunumu sırasında protokol masasında İBB’den bir temsilci yokken AK Parti İl Başkanı’nın o masada olması.
Bu iki görüntüde siyasal iletişimin bittiği yer olarak karşımıza çıktı. Bu mücadele verilecekse hep beraber verilecek, ama inanın siyaset dışı olursa toplumda karşılığı olacak. Olası ve çok yıkıcı olabilecek İstanbul depremi sadece İstanbul ile ilgili değildir. Devletin bekası ile ilgilidir. Devlet-i Ebed Müddet.