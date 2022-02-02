Ya memnun değiliz, ya da cephane biriktiriyoruz

Hemen her gün yeni bir düzenleme geliyor. Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki teknokratlar, bürokratlar yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Faiz bir araç olmaktan çıktığı için, kur korumalı mevduat ürünü etrafında şekillenen bir ekonomi politikası var. Vatandaşlara, şirketlere, yurt dışında yaşayanlara, dövizlerini bu sisteme sokmaları için imkânlar sunuluyor.

Bu kadar düzenleme, tartışmaları da getiriyor. Bu ürün açıklandıktan sonra, ‘‘Bizde doları yüksekten satıp, düşükten alanların parası 10-15 milyar dolardır. Bireysel yatırımcıların ekseriyeti farklı reflekslerle döviz tutar.’’ yorumunu yaptım. Bu işin daha başındayız. Ancak tahminimi değiştirmiyorum. Bireysel tarafta dövizden dönüş, maksimum bu kadar olur. Tabii şirketlere sunulan vergi muafiyeti iyi bir imkândır. Hem şirketlerin yurt dışı hesaplarda tuttukları dövizlerin, hem de işçi dövizlerinin çekilmeye çalışılması, bence ekonomi yönetiminin bugüne kadarki ilgiden memnun olmadığının göstergesi olabilir. 2021’de dünyanın döviz gelirini elde etmiş şirketlere, ‘‘Vergi ödemeyeceksin. Faiz kazanacaksın. Döviz kuru artarsa farkı alacaksın’’ deniyor. Bunun üzerine; şirketlerin yabancı bankalardaki paralarını, yurt dışında yaşayanların tasarruflarını çekmeye çalışıyoruz. Sürekli yeni adımların atılmasının iki nedeni olabilir. İlki, yukarıda yazdığım gibi, ürüne beklenen ilginin olmamasıdır. İkincisi, yıl boyunca dövize gelebilecek olası talebi törpülemek için cephane biriktirilmesidir.

Bu sebeplerden hangisi olursa olsun fark etmez. Döviz kurlarında sakinliğe, bugünkünden daha düşük seviyelere ihtiyaç vardır. İhracatçı şikâyet eder argümanı önemli değildir. Herkes döviz kurlarında 2021’de yaşanan artışın cezasını ödüyor. Elektrik ve doğal gaz faturaları ortadadır. Brent petrol fiyatı için 100 dolar tahminleri uçuşuyor. Merkez Bankası’nın kendi öngörüsünde, enflasyon yüzde 70 olasılıkla yüzde 50-55 bandını görecek. Önümüzdeki 6-8 ay enflasyon yüzde 40’lı seviyelerde kalabilir. Hâl böyleyken, ihracatçı kesim lütfen sessiz olsun. Enflasyon düşerse herkes mutlu olur.