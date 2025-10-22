Ya petrol fiyatları 60 dolarlarda kalmasaydı…

Uluslararası kuru­luşların ve dünya ekonomisine yön ve­ren şirketlerin bazıla­rının 2025 projeksi­yonlarında:

Brent petrol fiyatı için, “Ortalama 80 do­lar olur” tahminleri ön plandaydı…

Hatta…

Savaşlar nedeniyle, “100 doları aşabilir” tahminini yü­rütenler de vardı…

Ama…

Ne mutlu ki, o tahminler tutmadı…

Ve bu gerçekleşme:

Türkiye gibi “enerjide dışa bağımlı” ülkelere yaradı…

Petrol fiyatlarındaki 10 do­larlık farkın:

(İthalat, ihracat miktarla­rı baz alındığında) Kabaca 3.2 milyar dolar gibi bir açığa/ fazlaya neden olduğu bir ortamda…

Brent petrol fiyatının 60 dolar ortalamada sey­retmesi, 80/100 dolar aralığında seyretmesine göre cari açığı 6/12 milyar dolar arasında kapatıyor…

İhracatçı lar ımızın, “Kârlar, yüzde 2, 3’le­re düştü” gibi tespitleri/söy­lemleri baz alındığında:

En az 200 milyar dolarlık ih­racatla kazanılabilecek “kâr” kadar bir tutarın, petrol fiyat­ları nedeniyle içeride kaldı­ğı anlamı da taşıyor… (Üretim, ihracat ve bunlarla sağlanan istihdam sayesinde yaratılan katma değer –işçi ücretleri, çalışan harcamaları, yan sana­yi üretimi, ödenen vergiler, lo­

jistik vb- haricinde…)

VELHASIL

Dünya Rekabet Edebi­lirlik Endeksi’nde 2021 yılında 51’inci sıraday­dık…

Ve eğitimden adalete birçok soruna sahip o ik­limde:

Üretim ve ihracat artışı­nın sürdürülebilir olmadı­ğını dillendirmiştik…

Önlem alamazsak, üre­tici/ihracatçının, içeride ve dışarıda büyük riskler alarak kazandığı pazarları, kaybetme tehlikesiyle ka­lacağının altını çizmiştik…

Tüm bunların ithalat ve döviz ihtiyacı artışına, is­tihdam kaybına neden ola­cağına da dikkat çekmiş­tik…

Sonuç mu?

O günden bugüne:

Dünya Rekabet Edebi­lirlik Endeksi’nde 65’inci sıraya geriledik…

Ya, petrol fiyatlarındaki gerileme ve turizmde can­lılık olmasaydı?