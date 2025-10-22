Ya petrol fiyatları 60 dolarlarda kalmasaydı…
Uluslararası kuruluşların ve dünya ekonomisine yön veren şirketlerin bazılarının 2025 projeksiyonlarında:
Brent petrol fiyatı için, “Ortalama 80 dolar olur” tahminleri ön plandaydı…
***
Hatta…
Savaşlar nedeniyle, “100 doları aşabilir” tahminini yürütenler de vardı…
***
Ama…
Ne mutlu ki, o tahminler tutmadı…
Ve bu gerçekleşme:
Türkiye gibi “enerjide dışa bağımlı” ülkelere yaradı…
***
Petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık farkın:
(İthalat, ihracat miktarları baz alındığında) Kabaca 3.2 milyar dolar gibi bir açığa/ fazlaya neden olduğu bir ortamda…
Brent petrol fiyatının 60 dolar ortalamada seyretmesi, 80/100 dolar aralığında seyretmesine göre cari açığı 6/12 milyar dolar arasında kapatıyor…
***
İhracatçı lar ımızın, “Kârlar, yüzde 2, 3’lere düştü” gibi tespitleri/söylemleri baz alındığında:
En az 200 milyar dolarlık ihracatla kazanılabilecek “kâr” kadar bir tutarın, petrol fiyatları nedeniyle içeride kaldığı anlamı da taşıyor… (Üretim, ihracat ve bunlarla sağlanan istihdam sayesinde yaratılan katma değer –işçi ücretleri, çalışan harcamaları, yan sanayi üretimi, ödenen vergiler, lo
jistik vb- haricinde…)
VELHASIL
Dünya Rekabet Edebilirlik Endeksi’nde 2021 yılında 51’inci sıradaydık…
***
Ve eğitimden adalete birçok soruna sahip o iklimde:
Üretim ve ihracat artışının sürdürülebilir olmadığını dillendirmiştik…
Önlem alamazsak, üretici/ihracatçının, içeride ve dışarıda büyük riskler alarak kazandığı pazarları, kaybetme tehlikesiyle kalacağının altını çizmiştik…
Tüm bunların ithalat ve döviz ihtiyacı artışına, istihdam kaybına neden olacağına da dikkat çekmiştik…
***
Sonuç mu?
O günden bugüne:
Dünya Rekabet Edebilirlik Endeksi’nde 65’inci sıraya geriledik…
***
Ya, petrol fiyatlarındaki gerileme ve turizmde canlılık olmasaydı?
|Borsa
|10.467,20
|-0,16 %
|Dolar
|41,9685
|0,00 %
|Euro
|48,7328
|0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1602
|0,02 %
|Altın (GR)
|5.568,25
|0,01 %
|Altın (ONS)
|4.126,04
|0,01 %
|Brent
|61,3900
|0,97 %