Yabancı bugünleri gördüğü için mi sattı?

✔ Yabancı yatırımcı hisse senedinden erken çıkmakla kur yönünden milyonlarca dolarlık avantaj elde etti.

✔ Kurun yükseleceği bir şekilde biliniyor muydu, yoksa yabancıların daha iyi okuduğu bazı işaretler mi var?

Her ne kadar dün kurda bir miktar düşüş ve borsada bir miktar artış yaşanmış olsa da dövizin son birkaç gündür yönünü yukarı çevirdiği çok belirgin.

Dövizde özellikle önceki gün yaşanan ve bir günde yüzde 3'e yaklaşan tırmanış bir anda dikkatlerin buraya çevrilmesine yol açtı.

Doğrusu dövizdeki bu artışın adı da tam konulabilmiş değil...

Yabancı çıkışı hızlandı ve bu yüzden bir döviz talebi mi doğdu?

Halkbank davası mı bir tedirginliğe yol açtı. Hatta Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevini bu dava yüzünden mi bıraktı?

Gerekçe ne olursa olsun sonuç ortada. Döviz yeniden artışa geçti ve özellikle önceki gün yüzde 3'e yaklaşan bir artış yaşandı.

Ya biliyorlardı ya hissettiler!

Yabancı yatırımcılar 15 Ocak'tan 26 Şubat'a kadar geçen bir buçuk ayda net olarak 1 milyar 97 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Satış, altı hafta boyunca kesintisiz devam etti.

Bu köşede, çok değil, beş gün önce, 5 Şubat'ta yabancıların bu satışlarıyla ilgili olarak şunları yazmıştık:

"Acaba yabancılar hisse senetlerini çok ucuza aldı ve şimdi iyi kar ettikleri için mi çıkıyor?

Dövizin bugünlerdeki düzeyini çok ucuz buluyorlar ve aynı miktarda TL ile daha çok döviz alma olanağı sunan bu ortamdan mı yararlanmak istiyorlar? Dolayısıyla yabancılar kurda belirgin bir artış yaşanacağını mı bekliyor?

Ya da hisse senedi fiyatlarının olması gerekenden fazla arttığı ve bir süre sonra düşeceği beklentisi mi rol oynuyor bu çıkışta?"

Sonra da eklemişiz, bu olasılıkların bir kısmı ya da tümü geçerli olabilir, diye...

YABANCI YATIRIMCI 7.26'LIK KURDAN ÇIKTI

Yabancı yatırımcılar için hisse senedi piyasasında ideal olan düşük fiyattan aldıkları senetleri yüksek fiyattan satmak ama çıkış zamanı da düşük kuru yakalamaktır.

Daha da ideal bir hedef var tabii ki. Kur yüksekken girmek, hisse senedinden TL bazında kar etmek, çıkışta hele bir de kur düşükse karı katlamak...

Yoksa hisse senedinin fiyatı yüzde 10 artmış ama aynı dönemde dolar da yüzde 10 yükselmişse kar sıfırdır.

Son altı haftada satılan yaklaşık 1.1 milyar dolarlık hisse senedinin hangi fiyattan, yani endeksten alındığını ve bu alım için getirilen dövizin hangi kurdan TL'ye çevrildiğini bilemeyiz.

Ama çıkış sırasındaki kuru ve endeksi de biliyoruz; son kur ve endeksi de...

Yabancı yatırımcılar son bir buçuk ayda haftalık satış tutarıyla ağırlıklandırılmış hesaplamaya göre ortalama olarak 7.26'lık dolar kurundan çıktı. Yine ağırlıklandırılmış endeks de bu dönemde 1.519 oldu.

Bugünlerin tablosuna da bakalım...

Dolar önceki gün bir ara 7.75'e kadar çıktı, dün bu satırları yazdığımız saatte ise bir miktar gerilemiş ve 7.65'e inmişti. Endeks de son iki gündür 1.530-1.550 aralığında seyretti.

Yani yabancı yatırımcılar bu altı haftada son duruma kıyasla biraz ucuza satış yaptı ama çıkış kurları düşüktü.

ERKEN ÇIKARAK MİLYONLARCA DOLAR KAZANDILAR

Peki son günlerde kurda yaşanan artış yabancıların nasıl mı daha fazla kar etmesini sağladı?

Son bir buçuk aydaki çıkış değerlerini 8 Mart'la kıyaslarsak, yani varsayım olarak "Yabancı bu çıkışı altı haftaya yaymasa da 8 Mart'ta gerçekleştirmiş olsaydı" diye yola çıkarsak bulduğumuz tutar 62 milyon dolar.

Yabancı yatırımcı altı haftaya yayarak 1.519 endeksten gerçekleştirdiği satışı 8 Mart'ta 1.530 endeksten yapsaydı elde edeceği TL'yi 7.26'dan değil bu sefer 7.75'ten dövize çevirecekti. Bunun sonucunda da ele geçen döviz 1 milyar 97 milyon dolar değil, 1 milyar 35 milyon dolar olacaktı. Yani yabancı yatırımcı 8 Mart yerine çıkışı önceki haftalarda gerçekleştirmiş olmakla fazladan 62 milyon dolar kazandı.

Ancak bu hesaplamayı 8 Mart değil de dün için yaparsanız farklı bir sonuç çıkar. Dün kurun geri çekilmesi ve hisse senedi fiyatlarının artması, bulunacak farkı 40 milyon dolara indirdi. Dünün verilerinin piyasa kapanışını öncesinin düzeyine işaret ettiğini vurgulayalım.