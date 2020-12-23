Yabancı girişini yerli yatırımcının davranışı belirleyecek

Geçtiğimiz haftaki yazımızda döviz kurlarındaki baskının Kasım ve Aralık aylarında neden devam ettiğini kısaca analiz ettik. Yazıyı, döviz kurlarının seyrini, büyük ölçüde yerleşiklerin DTH konusundaki davranışı ve buna bağlı yabancı ilgisi belirleyecek, bu davranışın nelerden etkilenebileceğini gelecek yazıda tartışalım diyerek bitirmiştik.

Makroekonomik çerçevede baktığımızda, döviz kurlarını belirleyen ana faktörler, iç ve dış faiz oranları, ülkenin mevcut ve beklenen cari açığı ile genel beklentilerdir. Yerli ve yabancı yatırımcının TL’ye olan ilgisi ve davranışları da bu faktörlere bağlı olarak şekillenir. Kısa vadede en etkili ve kontrol edilebilir faktör, içerideki ikna edici faiz oranlarıdır. Bu ikna, parasal bir getiriyi gösteren nominal faiz ile değil, herhangi bir ürüne daha fazla sahip olma imkanı sağlayan reel faiz ile başarılabilir. Reel faizi, normal koşullarda beklenen enflasyona göre hesaplarız. En son beklenti anketine göre, 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 10,84. Yine son verilere göre, bir aya kadar ortalama vadeli TL mevduat getirisinin yüzde 14,43 olduğu görünüyor. Bunun reel getirisi ise yaklaşık yüzde 3,25 oluyor. Şu anda yüzde 15 seviyelerinde olan TCMB politika faizi de bunun biraz daha üzerinde reel faize işaret ediyor. Bugünkü dünya koşullarında oldukça iyi bir getiri denilebilir. Bununla birlikte, bizim gibi yüksek enflasyonlu ülkelerde beklentiler adapte edilerek oluştuğu için, pratikte reel faiz algısı beklenen enflasyona göre değil, mevcut gerçek enflasyona göre belirleniyor. Mevcut enflasyon yüzde 14’ün üzerinde ve Nisan ayına kadar büyük olasılıkla yüzde 14-15’li rakamlarda seyredecek. Mevcut ortalama reel faizler aslında açıklanan rakamın da üzerinde enflasyon algılayan tasarruf sahipleri için sıfır hatta eksi bile algılanıyor.

Bu açıdan, TCMB’nin faiz artışına gitmesi ve mevduat faizlerinin artışı için referans oluşturması çok önemli görünüyor. Geçen hafta 2021 Para ve Kur Politikası açıklanırken Başkan Sayın Naci Ağbal’ın faizlerde artış sinyali vermesi TL üzerinde olumlu bir etki yarattı. Bu açıklamalarda, faiz artış sinyalinden öte enflasyonun en önemli nedeni olarak döviz kurlarındaki artışın işaret edilmesi ve yüzde 5 enflasyon hedefinin vurgulanması önemliydi. Sorunun nedeni doğru tespit edilirse çözüm şansı artar. Bu mesajlar, eğer başarılabilirse uzunca bir süre sıkı ve reel getiri sağlayan bir para politikasına işaret ediyor. Yerleşiklerin dövize yönelmesinin ana nedeni yerel paranın alım gücünü sürekli düşüren enflasyondur. Dezenflasyon (enflasyonda düşüş) sürecine girmek ters dolarizasyonun (dövizden TL’ye dönüşün) gerekli ön koşuludur. Doğru politikaları uygulayabilirsek, dezenflasyonun ilkbahar aylarından başlayarak uzunca bir süreç alacağını unutmamamız gerekiyor.

Sıkı para politikası DTH artışını durdurmak, ardından çözülmesini başlatmak için kesinlikle gereklidir ama yeterli değildir. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin de iyileşmesi gerekmektedir. Beklentilerin iyileşmesi büyük oranda; bir süre yüksek cari açığa yol açmayacak dengeli büyümenin hedeflenmesine, başta hukuk olmak üzere, demokratikleşme, kurumsallaşma, gibi reformların hayata geçmesine, cari açık sorununu kalıcı olarak çözebilecek yenilebilir enerjilerle yüksek teknolojiye dayalı üretim yapısının oluşturulmasına bağlı olacaktır. Kısa vadede, belki de en önemlisi tüm dünyada COVID-19’un kontrol altına alınmasıdır.

Tüm bu faktörler, özellikle doğrudan yatırım yapan ve uzun vadeli kredi sağlayan yabancı yatırımcılar için de önemlidir. Bununla birlikte, kısa vadede getirinin cazibesi ve kur riskinin yüksek olmaması daha öne çıkar. Son veriler Türk sermaye piyasalarının getiri açısından yabancı yatırımcılar için cazip olmaya başladığını gösteriyor. Bunun devamı için kur riski algılarının yükselmemesi gerekiyor. Ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak cari açığın azalacağını düşünürsek, içinde bulunduğumuz dönemde kur riski, büyük oranda yerleşiklerin DTH talebinin devam etmesiyle çıkabilir görünüyor. Yukarıda bahsettiğimiz çerçeveyi bir bütün olarak yakalayabilir, DTH talebini durdurabilirsek, yabancı girişini de arttırabilir, TL’de istikrarı sağlamaya başlayabiliriz.