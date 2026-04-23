Yabancı savaşta banka hissesi satıp, sanayi aldı

Borsada hareket­li günler devam ediyor. Yeni yıla faiz indirimlerinin süre­ceği, bilançolarda en kötünün geride kal­dığı beklentileriyle hızlı bir giriş yapan Borsa İstanbul’da dengeler, 28 Şu­bat’ta başlayan İran savaşı ile bozuldu.

ABD ve İsrail’in İran’a saldır­ması ve ardından İran’ın bölge ülkeleri hedef alarak Hürmüz Boğazı’nı kapatması tüm dünya piyasalarının ana gündemi ol­du. ,Savaşın ilk gününden itiba­ren taraflardan gelen her açık­lama, piyasalarda fiyatlamala­rı anında etkiliyor. Bu süreçte özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalar, çok ciddi dalgalanma yarattı. Bunda Trump’ın kısa süre içe­risinde aynı konuda birbirle­rine ters açıklamalar yapması en büyük neden. Ancak sava­şın ilerleyen günlerinde piya­salar Trump’ın açıklamalarına ilk günlere oranla daha temkin­li yaklaşmaya başladı.

Ana gündem yine Ortadoğu

Cuma gününden bu yana ABD ve İran tarafından gelen açıklamalar tam anlamıyla pi­yasaların başını döndürdü. Cu­ma günü ABD ve İran, Hürmüz Boğazı’nın açıldığına dair açık­lamalar yapınca petrol fiyatları hızla gerilerken borsalar rekor seviyelerini test etti. Ancak kı­sa süre sonra İran, ABD’nin de­niz ablukasının sürdüğü gerek­çesiyle Hürmüz Boğazı’nı yeni­den kapattı.

Pazartesi günü ise tarafların Pakistan’daki ikin­ci tur görüşmelere katılıp ka­tılmayacağı belirsizliği ile geç­ti. ABD’li heyetin yola çıktığı, çıkmadığı, çıkacağı konusun­da çok sayıda açıklama yapıldı. İran tarafı görüşmeye katılma­yacağını belirtse de piyasalar ‘ilk turda da böyle olmuştu’ di­yerek umutlarını korudu. An­cak ikinci tur görüşmeleri ger­çekleşmedi. Trump, süresi dol­mak üzere olan ateşkesi bu kez süresiz uzattığını açıklarken ablukanın süreceğini duyurdu.

Banka hisselerinde satış Gelinen noktada, savaşın ba­rışa doğru mu yoksa yeniden çatışmaya doğru mu everilece­ği piyasaların ana konusu. İşte piyasaları böylesine dalgalan­dıran savaşın en şiddetlendiği dönemde yani mart ayında ya­bancı yatırımcılar, Borsa İstan­bul’da 40 milyar 88 milyon do­larlık hisse alırken 40 milyar 711 milyon dolarlık hisse sat­tı. Yani mart ayı genelinde ya­pılan işlemler sonucu yabancı­lar nette 623.3 milyon dolarlık satış yapış oldu.

Yabancıların hisse bazlı hareketlerine bakıl­dığında, satışların özellikle bü­yük banka hisselerinde yoğun­laştığı dikkat çekiyor. Yabancı­ların mart ayında en çok satış yaptığı hisse 234.9 milyon do­lar ile Akbank. Akbank’ı 188.3 milyon dolarlık net satışla Ya­pı Kredi Bankası takip etti. Ya­bancılar martta Garanti Ban­kası hisselerinde 169.3 milyon dolarlık, İş Bankası C hissele­rinde de 96.9 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Ereğ­li Demir Çelik, Katılımevim, Türk Altın İşletmeleri, Saban­cı Holding, Halkbank, Tofaş ve Anadolu Efes yine yabancıların en çok satış yaptığı diğer hisse­ler olarak sıralandı.

En fazla alım Tüpraş’ta

Yabancılar mart ayında ağır­lıklı olarak bankacılık sektörü hisselerinde satış yaparken sa­vaş ortamından ‘olumlu’ etkile­nen şirket hisselerinde de alı­ma geçti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Tüpraş, mart ayında yabancı yatırımcıların en çok alım yaptığı hisse olarak öne çıktı. Yabancılar mart ayında net 282.2 milyon dolarlık Tüpraş hissesi aldı.

Aselsan yine yaban­cıların en çok ilgi gösterdiği his­selerden biri oldu. Mart ayında yabancılar portföylerine 148.8 milyon dolarlık Aselsan hisse­si daha eklerken; Destek Finans en fazla yabancı alımı yapılan üçüncü hisse olarak dikkat çekti. Astor Enerji, Tera Yatırım, BİM, Koç Holding, Petkim, TAV Hava­limanları en fazla yabancı alımı gerçekleşen diğer hisseler.