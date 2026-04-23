Yabancı savaşta banka hissesi satıp, sanayi aldı
Borsada hareketli günler devam ediyor. Yeni yıla faiz indirimlerinin süreceği, bilançolarda en kötünün geride kaldığı beklentileriyle hızlı bir giriş yapan Borsa İstanbul’da dengeler, 28 Şubat’ta başlayan İran savaşı ile bozuldu.
ABD ve İsrail’in İran’a saldırması ve ardından İran’ın bölge ülkeleri hedef alarak Hürmüz Boğazı’nı kapatması tüm dünya piyasalarının ana gündemi oldu. ,Savaşın ilk gününden itibaren taraflardan gelen her açıklama, piyasalarda fiyatlamaları anında etkiliyor. Bu süreçte özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalar, çok ciddi dalgalanma yarattı. Bunda Trump’ın kısa süre içerisinde aynı konuda birbirlerine ters açıklamalar yapması en büyük neden. Ancak savaşın ilerleyen günlerinde piyasalar Trump’ın açıklamalarına ilk günlere oranla daha temkinli yaklaşmaya başladı.
Ana gündem yine Ortadoğu
Cuma gününden bu yana ABD ve İran tarafından gelen açıklamalar tam anlamıyla piyasaların başını döndürdü. Cuma günü ABD ve İran, Hürmüz Boğazı’nın açıldığına dair açıklamalar yapınca petrol fiyatları hızla gerilerken borsalar rekor seviyelerini test etti. Ancak kısa süre sonra İran, ABD’nin deniz ablukasının sürdüğü gerekçesiyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı.
Pazartesi günü ise tarafların Pakistan’daki ikinci tur görüşmelere katılıp katılmayacağı belirsizliği ile geçti. ABD’li heyetin yola çıktığı, çıkmadığı, çıkacağı konusunda çok sayıda açıklama yapıldı. İran tarafı görüşmeye katılmayacağını belirtse de piyasalar ‘ilk turda da böyle olmuştu’ diyerek umutlarını korudu. Ancak ikinci tur görüşmeleri gerçekleşmedi. Trump, süresi dolmak üzere olan ateşkesi bu kez süresiz uzattığını açıklarken ablukanın süreceğini duyurdu.
Banka hisselerinde satış Gelinen noktada, savaşın barışa doğru mu yoksa yeniden çatışmaya doğru mu everileceği piyasaların ana konusu. İşte piyasaları böylesine dalgalandıran savaşın en şiddetlendiği dönemde yani mart ayında yabancı yatırımcılar, Borsa İstanbul’da 40 milyar 88 milyon dolarlık hisse alırken 40 milyar 711 milyon dolarlık hisse sattı. Yani mart ayı genelinde yapılan işlemler sonucu yabancılar nette 623.3 milyon dolarlık satış yapış oldu.
Yabancıların hisse bazlı hareketlerine bakıldığında, satışların özellikle büyük banka hisselerinde yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Yabancıların mart ayında en çok satış yaptığı hisse 234.9 milyon dolar ile Akbank. Akbank’ı 188.3 milyon dolarlık net satışla Yapı Kredi Bankası takip etti. Yabancılar martta Garanti Bankası hisselerinde 169.3 milyon dolarlık, İş Bankası C hisselerinde de 96.9 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Ereğli Demir Çelik, Katılımevim, Türk Altın İşletmeleri, Sabancı Holding, Halkbank, Tofaş ve Anadolu Efes yine yabancıların en çok satış yaptığı diğer hisseler olarak sıralandı.
En fazla alım Tüpraş’ta
Yabancılar mart ayında ağırlıklı olarak bankacılık sektörü hisselerinde satış yaparken savaş ortamından ‘olumlu’ etkilenen şirket hisselerinde de alıma geçti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Tüpraş, mart ayında yabancı yatırımcıların en çok alım yaptığı hisse olarak öne çıktı. Yabancılar mart ayında net 282.2 milyon dolarlık Tüpraş hissesi aldı.
Aselsan yine yabancıların en çok ilgi gösterdiği hisselerden biri oldu. Mart ayında yabancılar portföylerine 148.8 milyon dolarlık Aselsan hissesi daha eklerken; Destek Finans en fazla yabancı alımı yapılan üçüncü hisse olarak dikkat çekti. Astor Enerji, Tera Yatırım, BİM, Koç Holding, Petkim, TAV Havalimanları en fazla yabancı alımı gerçekleşen diğer hisseler.
