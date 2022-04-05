Yabancı sermaye az mı, çok mu geliyor?

Genellikle iki çeşit yabancı sermayeden bahsedilir. Biri ‘sıcak para’ da denilen ve varlığı da yokluğu da dert olan portföy yatırımlarıdır. Kısa vadeli sermaye olarak da tanımlanır ve daha çok hisse senedine, tahvile gelen yatırımlardır. Son dönemde bu tür yatırımların yokluğunun ya da azlığının iyi olduğunu düşünenler galip gelmiş durumda. Diğer yabancı yatırım türü ise ‘doğrudan yabancı sermaye’ diye tanımlanan sanayiye, ticarete, finansa, turizme, ulaştırma ve lojistiğe, gayrimenkule gelen yatırımlardır. Benim temel kaygım ise bu tür yatırımlara karşı olanların da galip gelmesi. Çünkü bu tür yatırımlar ülkemiz için istihdamı, vergi gelirlerini ve ihracatı artıran, cari açığı sağlıklı şekilde düşüren yatırımlardır.

Ne kadarı nereden, hangi sektöre geldi?

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu ve çok sayıda şirket satın alma ve ortaklıklarına aracılık eden Pragma Genel Müdürü Sayın Değer Şahbaz ile Perşembe akşamı 24 TV’de sevgili Kahraman Poyrazoğlu’nun yönettiği Gündem Dışı adlı programa konuk olduk. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) açısından Türkiye’nin güncel durumunu konuştuk. Dağlıoğlu’nun verdiği bilgiye göre Türkiye’ye geçen yıl 14,1 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım geldi. Bir önceki yıla göre (2020’de 7,8 milyar dolar) neredeyse ikiye katlandı. Yabancı kelimesinin iticiliği nedeniyle artık tüm paydaşlarca Uluslararası Doğrudan Yatırımlar diye adlandırılan bu sermayenin 5,7 milyar doları gayrimenkule gelmiş. 3,3 milyar doları toptan ve perakende ticarete, 1,8 milyar doları imalata (sanayiye), 945 milyon doları bilgi ve iletişime, 379 milyon doları finans ve sigortaya, 232 milyon doları ulaştırma ve depolamaya, geri kalanı da diğer sektörlere geldi. Bu yatırımlarda sermayenin kaynağı Avrupa ülkeleri, ABD, Asya ve Körfez ülkeleri oldu. Zaten, Türkiye’ye çok uzun yıllardan beri en çok UDY, Avrupa ve ABD’den geliyor. Mesela 2003-2021 döneminde 240 milyar dolarlık toplam UDY’nin yüzde 68,6’sı Avrupa ülkelerinden, yüzde 14,5’i Körfez ülkeleri hariç Asya’dan, yüzde 8,1’i ABD’den ve yüzde 7,2’si Körfez ülkelerinden, yüzde 1,5 diğer ülkelerden geldi. Zaman aralığını 2012-2021 olarak daralttığımızda da yüzde 62,5’i Avrupa ülkelerinden, yüzde 21,6’sı Körfez hariç Asya ülkelerinden, yüzde 7,2’si ABD’den, yüzde 7,1’i Körfez ülkelerinden ve yüzde 1,6’sı diğer ülkelerden.

10 milyar dolarlara alıştık, eskiyi unuttuk mu?

Bazı rakamları tek başına söylemek çok şey ifade etmez. Sayın Burak Dağlıoğlu ve Sayın Değer Şahbaz’a 1990’ları hatırlatıyorum. O dönemde genç ekonomi muhabirleri olarak küresel yatırım raporlarının açıklandığı toplantılara her gittiğimizde, Türkiye’nin ‘yıllık 1 milyar doların altında yatırım alabilen bir ülke olduğuna’ şahitlik ettiğimizi söylüyorum. Sonra, sandıktan siyasi istikrar çıktı ama bu tek başına yeterli olmuş mudur? Dağlıoğlu, şöyle konuşuyor: “2003 yılında TBMM’de kabul edilen Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, yerli veya yabancı yatırımcılara eşit muamele güvencesi verdi. Tüm uluslararası yatırımcıların ön izin talebi olmaksızın Türkiye'ye girişini mümkün kıldı, temettünün serbestçe aktarılması, gayrimenkul edinme, kamulaştırmaya karşı koruma ve yabancı vatandaşların istihdam edilmesi gibi konularda uluslararası yatırımcıların tüm beklentilerini karşıladı. Uluslararası tahkimin kabulü ve yasaların AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar gibi önemli parametreler, Türkiye’yi uluslararası doğrudan yatırımlar konusunda hem yasal çerçeve, hem de yatırım ortamı açısından dünyadaki en liberal ülkelerden biri haline getirdi. Diğer reformların da etkisiyle Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı katlanarak arttı. Türkiye’de 1992 ve 2002 yılları arasında yıllık ortalama yaklaşık 1 milyar dolar olan uluslararası doğrudan yatırımlar, 2003 yılından bu yana yıllık ortalama 13 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız, bu konuya her zaman çok önem verdi ve daha çok yatırım gelmesi için çaba harcamaya devam ediyor.”

Memleketi yabancıya satmış mı oluyoruz?

Birçok siyasetçi ne olduğunu çok iyi bilse de ne yazık ki Türkiye’de UDY, popülist siyasetin dilinde ‘yabancı sermaye’ olarak anılıyor ve olumsuz söylemlerin öznesi oluyor. Eğer, bir yıl fazla UDY gelirse “Memleketi yabancılara satıp bununla övündüğünüz” söyleniyor. Tersi olunca da yani UDY girişi azalırsa “Ülke öyle kötü durumda ki artık yabancı yatırım bile gelmiyor” eleştirisiyle karşılaşırsınız. Bu yaklaşım hangi siyasi anlayıştan gelirse gelsin bence yanlış. Küresel ve bölgesel risklerin bu kadar yükseldiği, ticaretin ve yatırımların zorlaştığı bu dönemde Türkiye’nin daha çok üretim, istihdam ve ihracatı artıracak yatırımlara ihtiyacı var.

ABD ile ticaret ve yatırımlarda rakamlar büyüdü ama yeterli mi?

Türkiye-ABD İş Konseyi, 3 Nisan 1985’te merhum Başbakan Turgut Özal ve ABD Başkanı Ronald Reagan’ın isteğiyle iki ülke arasındaki yatırım ve ticareti geliştirmek için kuruldu. İki lider de liberal ekonomiye inanan siyaseti temsil ediyordu. Türkiye ile ABD arasında askeri ve siyasi müttefikliğe rağmen ekonomide ilişkilerin yetersiz olduğunu düşünüyor ve bunu süratle geliştirmek istiyordu. 1990’larda da bu yönde çabalar oldu. Ancak, ABD bölgemizdeki birçok ülkeyle kurduğu ‘özel ticaret ve yatırım ilişkilerinin’ bir benzerini Türkiye ile kurmaktan hep çekindi. 1985 yılında Türkiye ile ABD arasındaki yıllık ticaret hacmi 2,5 milyar dolardı. 2021’de 28 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık. Türkiye’de 2 bine yakın ABD şirketinin yatırımı var. Bu şirketlerde 100 bine yakın istihdam söz konusu. ABD’de yatırım yapan Türk şirketlerinin sayısı da hızla artıyor. ABD’nin Çin ve Rusya ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin çok iyi gitmeyeceği açık. Öyleyse Türkiye ile ABD arasında ekonomide ‘tam stratejik ortaklık’ zamanı gelmedi mi? Şimdiki başkanlarımız, Sayın Joe Biden ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin önünü tam açarak tıpkı Özal ve Reagan gibi tarihe geçseler fena mı olur?