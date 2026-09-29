Yabancı tahvile koştu, borsaya mesafeli kaldı

Yabancıların Türk menkul kıymetleri portföyünün 2025 sonunda 52,2 milyar dolar olan piyasa değeri, 18 Eylül haftasında 60,9 milyar dolara ulaştı. Yılbaşından bu yana taze sermaye girişini gösteren, fiyat ve kur hareketlerinden arındırılmış kümülatif net artış 7,5 milyar dolar.

Küresel piyasalarda dal­galanmalar ve bölge coğrafyasında tırma­nan jeopolitik risklerin gölge­sinde geçen 2026’nın ilk dokuz ayında BIST’e ilgisi azalan ya­bancı yatırımcıların, özellik­le Özel Sektör tahvilleri olmak üzere Türk menkul kıymetleri­ne ilgisi ezber bozdu.

Yılbaşından bu yana geçen süreçte, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin tırmanması ve kü­resel risk iştahındaki ani deği­şimler piyasalarda zaman za­man sert rüzgarlar estirirken, bu zorlu konjonktüre rağmen, yabancı sıcak para akışı canlı­lığını korudu. Merkez Banka­sı’nın fiyat ve kur hareketle­rinden arındırılmış haftalık verilerinden yapılan hesapla­malara göre; yabancı sıcak pa­ra bu yıl hisse senedi piyasasın­da oldukça sığ kalırken, yüksek getiri ve öngörülebilirlik sunan tahvil piyasasına adeta çıkar­ma yaptı.

Jeopolitik risklere rağmen 7,5 milyar dolarlık giriş

Yabancıların 2025 yıl sonun­da 52 milyar 167,7 milyon dolar olan Türk menkul kıymetlerin­deki portföyünün toplam piya­sa değeri, 18 Eylül 2026 haftası itibarıyla 60 milyar 874,6 mil­yon dolar olarak gerçekleşti. Buna göre yabancının elindeki toplam stok, yılbaşından bu ya­na 8 milyar 706,9 milyon dolar büyüdü. Bu büyümenin arka­sındaki asıl taze sermaye giri­şini gösteren, fiyat ve kur ha­reketlerinden arındırılmış kü­mülatif net değişim ise 7 milyar 521,5 milyon dolar olarak ka­yıtlara geçti. Aradaki yak­laşık 1,2 dolarlık fark ise ya­bancının elinde tuttuğu varlık­ların iç piyasadaki değer kazan­cından (fiyat ve parite illüzyo­nundan) kaynaklandı.

Ocak baharı, mart şoku, yaz dengelenmesi

Yıl genelinde kümülatif yön yukarı olsa da aylık ve dönem­sel bazda adeta bir “hız treni” (roller coaster) performan­sı izlendi. 2026 yılına yaban­cı yatırımcılar oldukça agresif bir girişle başladı. Sadece ocak ayında 6 milyar 631,9 milyon dolarlık rekor bir taze sermaye girişi yaşanırken, şubat ayında da 1 milyar 674,8 milyon dolar­la pozitif seyir sürdü.

ABD/İsrail ile İran arasında sıcak savaşın yaşandığı mart ise büyük çözülme ayı oldu. İlk iki ayın toplam sermaye girişi, mart ayındaki yaşanan 7 milyar 200 milyon dolarlık tarihi net çıkışla bir anda silindi. Küresel risk iştahındaki bozulma ve içe­rideki likidite adımlarıyla te­tiklenen bu şok dalgasında, ya­bancılar sadece devlet tahville­rinden (DİBS) tek ayda 6 milyar 103 milyon dolar çekti. Nisan ayındaki 664,2 milyon dolarlık kısıtlı girişin ardından mayıs ayında 701,4 milyon dolarlık bir kâr realizasyonu yaşandı. Ha­ziran ayı ile birlikte yaz döne­minde taze para girişi yeniden ivmelendi; anılan ay 1 milyar 232 milyon dolar ve özellikle temmuz ayında tahvil piyasa­sına gelen güçlü taleple 4 milyar 376,5 milyon dolarlık taze giriş­ler kaydedildi. Ağustos ayında­ki 1 milyar 493,8 milyon dolar­lık girişin ardından, eylül ayının ortasında kâr realizasyonları yeniden baş gösterdi. 1-18 Ey­lül döneminde toplamda 650,1 milyon dolarlık net çıkış yaşan­dı ve yıl içinde zirve seviyesi olarak şubatta 66,9 milyar dola­rı görmüş olan portföy 60,8 mil­yar dolara geriledi.

Türk ekonomisine hem destek hem risk

Yabancıların Türk menkul kıymetlerine yatırımları ile oluşan sıcak para hacmi rezervleri desteklerken, aynı zamanda risk de barındırıyor.

Yabancı sermayenin tahvil ağırlıklı da olsa Türkiye’deki toplam portföy değerinin 60,8 milyar dolara ulaşması, Merkez Bankası’nın net rezerv yapısını ve Türk lirasının jeopolitik fırtınalara karşı mukavemetini doğrudan destekleyen bir kalkan görevi görüyor. Ancak mart ayında yaşanan 7,2 milyar dolarlık ani kaçışta görüldüğü üzere, bu paranın çok büyük bir bölümünün “vade” barındırmayan sıcak nitelikte olması, makro dengeler üzerinde görünmez bir baskı unsuru oluşturmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre, küresel piyasalarda likiditenin sıkışması, ABD/İsrail-İran hattındaki gerilimlerin daha da tırmanması ya da içeride faiz indirim sürecinin hızına dair oluşabilecek en ufak bir güven kaybı, bu devasa sıcak para stokunun hızla tersine dönmesini tetikleyebilir. Ekonomi literatüründe “ani durma ve kaçış” (sudden stop) olarak adlandırılan bu risk, sadece tahvil piyasasında sert faiz yükselişlerine yol açmakla kalmayıp, döviz talebini patlatarak kur istikrarını ve rezervleri de tehdit etme potansiyeli barındırıyor. Bu nedenle; sıcak paranın mevcut tahvil iştahı kısa vadede rezervleri rahatlatsa da sürdürülebilir bir istikrar için bu fonların kalıcı, uzun vadeli ve doğrudan yatırımlara dönüştürülmesi ekonominin en kritik konusu olmaya devam ediyor.

Borsada sığ seyir, ÖST’ye ilgi patlaması

2026 yılındaki yabancı sıcak para hareketlerinde en çarpıcı gelişme, enstrüman bazında yaşanan radikal ayrışma oldu. Yabancı yatırımcı “şirkete ortak olmak” yerine “borç vermeyi” seçti.

Hisse senedine (Borsa İstanbul) yabancı ilgisi bu yıl sığ kaldı. Yılbaşından bu yana yabancıların hisse senedi piyasasındaki net taze para girişi sadece 1 milyar 577,6 milyon dolar oldu. Bu çekingenliğin arkasında, yabancıların Borsa’da risk üstlenmek yerine Merkez Bankası’nın yüzde 37’lik politika faizini çıpa alan ve bunun üzerinde ek getiri (spread) sunan özel sektör tahvilleri ile DİBS’i tercih etmesi ve sıkılaşma politikaları nedeniyle şirket kârlılıklarında yaşanan aşınma ve enflasyon muhasebesinin getirdiği öngörülebilirlik sorunları yer aldı.

Mart ayındaki devasa çıkışa rağmen, kümülatif bazda devlet tahvillerine yılbaşından bu yana net 2 milyar 181,9 milyon dolarlık taze sermaye girişi yaşandı. Yılın tartışmasız şampiyonu ise ÖST piyasası oldu. Yabancılar, büyük bankaların ve holdinglerin ihraç ettiği nitelikli şirket tahvillerine kümülatif olarak net 3 milyar 762 milyon dolar taze para yatırdı. Yabancıların yıl başında sadece 628,6 milyon dolar olan Türk ÖST stoku, bu yoğun ilgiyle 4 milyar 087,1 milyon dolara fırlayarak tarihi bir eşiği aşmış oldu. Yabancının ÖST tarafındaki bu olağanüstü iştahı; devlet tahvillerinin üzerindeki ek getiri (spread) avantajı, büyük bankaların yurt dışı ihraçlarındaki yüksek faiz çekiciliği ve Borsa ile DİBS’teki oynaklıktan kaçan fonların bu alanı “güvenli ve yüksek getirili bir liman” olarak görmesinden kaynaklandı.