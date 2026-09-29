Yabancı tahvile koştu, borsaya mesafeli kaldı
Yabancıların Türk menkul kıymetleri portföyünün 2025 sonunda 52,2 milyar dolar olan piyasa değeri, 18 Eylül haftasında 60,9 milyar dolara ulaştı. Yılbaşından bu yana taze sermaye girişini gösteren, fiyat ve kur hareketlerinden arındırılmış kümülatif net artış 7,5 milyar dolar.
Küresel piyasalarda dalgalanmalar ve bölge coğrafyasında tırmanan jeopolitik risklerin gölgesinde geçen 2026’nın ilk dokuz ayında BIST’e ilgisi azalan yabancı yatırımcıların, özellikle Özel Sektör tahvilleri olmak üzere Türk menkul kıymetlerine ilgisi ezber bozdu.
Yılbaşından bu yana geçen süreçte, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin tırmanması ve küresel risk iştahındaki ani değişimler piyasalarda zaman zaman sert rüzgarlar estirirken, bu zorlu konjonktüre rağmen, yabancı sıcak para akışı canlılığını korudu. Merkez Bankası’nın fiyat ve kur hareketlerinden arındırılmış haftalık verilerinden yapılan hesaplamalara göre; yabancı sıcak para bu yıl hisse senedi piyasasında oldukça sığ kalırken, yüksek getiri ve öngörülebilirlik sunan tahvil piyasasına adeta çıkarma yaptı.
Jeopolitik risklere rağmen 7,5 milyar dolarlık giriş
Yabancıların 2025 yıl sonunda 52 milyar 167,7 milyon dolar olan Türk menkul kıymetlerindeki portföyünün toplam piyasa değeri, 18 Eylül 2026 haftası itibarıyla 60 milyar 874,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna göre yabancının elindeki toplam stok, yılbaşından bu yana 8 milyar 706,9 milyon dolar büyüdü. Bu büyümenin arkasındaki asıl taze sermaye girişini gösteren, fiyat ve kur hareketlerinden arındırılmış kümülatif net değişim ise 7 milyar 521,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Aradaki yaklaşık 1,2 dolarlık fark ise yabancının elinde tuttuğu varlıkların iç piyasadaki değer kazancından (fiyat ve parite illüzyonundan) kaynaklandı.
Ocak baharı, mart şoku, yaz dengelenmesi
Yıl genelinde kümülatif yön yukarı olsa da aylık ve dönemsel bazda adeta bir “hız treni” (roller coaster) performansı izlendi. 2026 yılına yabancı yatırımcılar oldukça agresif bir girişle başladı. Sadece ocak ayında 6 milyar 631,9 milyon dolarlık rekor bir taze sermaye girişi yaşanırken, şubat ayında da 1 milyar 674,8 milyon dolarla pozitif seyir sürdü.
ABD/İsrail ile İran arasında sıcak savaşın yaşandığı mart ise büyük çözülme ayı oldu. İlk iki ayın toplam sermaye girişi, mart ayındaki yaşanan 7 milyar 200 milyon dolarlık tarihi net çıkışla bir anda silindi. Küresel risk iştahındaki bozulma ve içerideki likidite adımlarıyla tetiklenen bu şok dalgasında, yabancılar sadece devlet tahvillerinden (DİBS) tek ayda 6 milyar 103 milyon dolar çekti. Nisan ayındaki 664,2 milyon dolarlık kısıtlı girişin ardından mayıs ayında 701,4 milyon dolarlık bir kâr realizasyonu yaşandı. Haziran ayı ile birlikte yaz döneminde taze para girişi yeniden ivmelendi; anılan ay 1 milyar 232 milyon dolar ve özellikle temmuz ayında tahvil piyasasına gelen güçlü taleple 4 milyar 376,5 milyon dolarlık taze girişler kaydedildi. Ağustos ayındaki 1 milyar 493,8 milyon dolarlık girişin ardından, eylül ayının ortasında kâr realizasyonları yeniden baş gösterdi. 1-18 Eylül döneminde toplamda 650,1 milyon dolarlık net çıkış yaşandı ve yıl içinde zirve seviyesi olarak şubatta 66,9 milyar doları görmüş olan portföy 60,8 milyar dolara geriledi.
Türk ekonomisine hem destek hem risk
Yabancıların Türk menkul kıymetlerine yatırımları ile oluşan sıcak para hacmi rezervleri desteklerken, aynı zamanda risk de barındırıyor.
Yabancı sermayenin tahvil ağırlıklı da olsa Türkiye’deki toplam portföy değerinin 60,8 milyar dolara ulaşması, Merkez Bankası’nın net rezerv yapısını ve Türk lirasının jeopolitik fırtınalara karşı mukavemetini doğrudan destekleyen bir kalkan görevi görüyor. Ancak mart ayında yaşanan 7,2 milyar dolarlık ani kaçışta görüldüğü üzere, bu paranın çok büyük bir bölümünün “vade” barındırmayan sıcak nitelikte olması, makro dengeler üzerinde görünmez bir baskı unsuru oluşturmaya devam ediyor.
Uzmanlara göre, küresel piyasalarda likiditenin sıkışması, ABD/İsrail-İran hattındaki gerilimlerin daha da tırmanması ya da içeride faiz indirim sürecinin hızına dair oluşabilecek en ufak bir güven kaybı, bu devasa sıcak para stokunun hızla tersine dönmesini tetikleyebilir. Ekonomi literatüründe “ani durma ve kaçış” (sudden stop) olarak adlandırılan bu risk, sadece tahvil piyasasında sert faiz yükselişlerine yol açmakla kalmayıp, döviz talebini patlatarak kur istikrarını ve rezervleri de tehdit etme potansiyeli barındırıyor. Bu nedenle; sıcak paranın mevcut tahvil iştahı kısa vadede rezervleri rahatlatsa da sürdürülebilir bir istikrar için bu fonların kalıcı, uzun vadeli ve doğrudan yatırımlara dönüştürülmesi ekonominin en kritik konusu olmaya devam ediyor.
Borsada sığ seyir, ÖST’ye ilgi patlaması
2026 yılındaki yabancı sıcak para hareketlerinde en çarpıcı gelişme, enstrüman bazında yaşanan radikal ayrışma oldu. Yabancı yatırımcı “şirkete ortak olmak” yerine “borç vermeyi” seçti.
Hisse senedine (Borsa İstanbul) yabancı ilgisi bu yıl sığ kaldı. Yılbaşından bu yana yabancıların hisse senedi piyasasındaki net taze para girişi sadece 1 milyar 577,6 milyon dolar oldu. Bu çekingenliğin arkasında, yabancıların Borsa’da risk üstlenmek yerine Merkez Bankası’nın yüzde 37’lik politika faizini çıpa alan ve bunun üzerinde ek getiri (spread) sunan özel sektör tahvilleri ile DİBS’i tercih etmesi ve sıkılaşma politikaları nedeniyle şirket kârlılıklarında yaşanan aşınma ve enflasyon muhasebesinin getirdiği öngörülebilirlik sorunları yer aldı.
Mart ayındaki devasa çıkışa rağmen, kümülatif bazda devlet tahvillerine yılbaşından bu yana net 2 milyar 181,9 milyon dolarlık taze sermaye girişi yaşandı. Yılın tartışmasız şampiyonu ise ÖST piyasası oldu. Yabancılar, büyük bankaların ve holdinglerin ihraç ettiği nitelikli şirket tahvillerine kümülatif olarak net 3 milyar 762 milyon dolar taze para yatırdı. Yabancıların yıl başında sadece 628,6 milyon dolar olan Türk ÖST stoku, bu yoğun ilgiyle 4 milyar 087,1 milyon dolara fırlayarak tarihi bir eşiği aşmış oldu. Yabancının ÖST tarafındaki bu olağanüstü iştahı; devlet tahvillerinin üzerindeki ek getiri (spread) avantajı, büyük bankaların yurt dışı ihraçlarındaki yüksek faiz çekiciliği ve Borsa ile DİBS’teki oynaklıktan kaçan fonların bu alanı “güvenli ve yüksek getirili bir liman” olarak görmesinden kaynaklandı.
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